Nadal dính chấn thương giống Dominic Thiem, Zverev tin “Bò tót” sẽ trở lại mạnh mẽ

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 00:01 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Chấn thương của Nadal được tiên lượng giống Dominic Thiem, "Hoàng tử" Zverev tin rằng, cả Nadal lẫn Federer sẽ trở lại mạnh mẽ.

Chấn thương đang khiến hai huyền thoại sống Rafael Nadal và Roger Federer phải bước vào quá trình phẫu thuật, họ đã phải tuyên bố hủy thi đấu hết mùa này. Nhưng điều khiến fan của "Bò tót" lo lắng đó chính là chấn thương của Nadal nặng, khó hồi phục hơn rất nhiều so với Federer.

Zverev (trái) tin Nadal (phải) sẽ trở lại mạnh mẽ sau chấn thương

Được biết Federer lên bàn mổ vì vết đau dai dẳng ở đầu gối phải, còn Nadal phải phẫu thuật vì chấn thương lòng bàn chân. Nadal gần đây tiết lộ anh mắc phải 'hội chứng Muller-Weiss", một tình trạng hiếm gặp do xương phát triển không đúng cách.

HLV Carlos Moya cho biết Nadal đã "bị đau trong nhiều tháng", và thường không thể hoàn thành các buổi tập vì chấn thương bùng phát quá nặng. Huyền thoại quần vợt Wilander nói trên Eurosport: "Anh ấy (Nadal) luôn nỗ lực, luôn sẵn sàng. Anh ấy ngày càng già đi và cơ thể của anh ấy đang rệu rã. Tôi rất buồn và lo lắng nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ quay trở lại, tiếp tục thi đấu cho tới khi không thể".

Fan của Nadal vô cùng lo lắng, họ nghĩ tới trường hợp thần tượng có thể giải nghệ vì chấn thương. Trước tình cảnh này, Dominic Thiem đã trấn an tinh thần cho các fan của ngôi sao có biệt danh "Bò tót".

"Rafael Nadal gặp chấn thương tương tự tôi hồi năm 2016, Kei Nishikori và Belinda Bencic cũng vậy. Các bác sĩ đã nói rằng nếu hồi phục đúng cách thì không có vấn đề gì. Nếu thật sự phải phẫu thuật, tay vợt có thể nghỉ lâu hơn bình thường từ 1 tới 2 tháng", chia sẻ của Thiem làm nhiều fan Nadal yên lòng.

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Alexander Zverev đặt niềm tin hai huyền thoại sẽ trở lại, anh nói với We Are One: "Nadal, Federer và Djokovic là những người huyền thoại vĩ đại nhất. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ sau khi chấn thương trở lại, họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa".

Không chỉ Thiem, Zverev, hàng triệu fan trên thế giới đang mong chờ thời điểm cả Federer, Nadal trở lại với tennis đỉnh cao.

