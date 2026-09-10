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Ngôi sao người Australia dương tính với ma túy, đối diện tương lai bất định ở đội tuyển quốc gia

Sự kiện: Scandal góc tối thể thao

TPO - Cristian Volpato, tiền vệ quan trọng của đội tuyển Australia và CLB Sassuolo, đang đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ sau khi bị cảnh sát phát hiện dương tính với cocaine.

Vụ việc xảy ra từ tháng 7 sau khi Cristian Volpato trở về từ chiến dịch World Cup 2026. Anh di chuyển trên đường thì bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm tốc độ. Volpato điều khiển chiếc BMW với tốc độ lên tới 109 km/h trong khu vực giới hạn 60 km/h. Đây không phải lần đầu tiên anh bị cảnh sát kiểm tra vì trước đó, Volpato cũng đã bị phát hiện chạy quá tốc độ ở khu vực.

Ngôi sao người Australia dương tính với ma túy, đối diện tương lai bất định ở đội tuyển quốc gia - 1

Khi dừng xe, Volpato được yêu cầu thực hiện xét nghiệm ma túy nhanh bên đường và kết quả ban đầu cho thấy anh dương tính với cocaine. Một mẫu dịch miệng khác sau đó được lấy để phân tích chuyên sâu.

Ban đầu, Volpato phủ nhận việc cố ý sử dụng cocaine. Theo các nguồn tin tại Australia, cầu thủ 22 tuổi này đã thực hiện một xét nghiệm độc lập tại một cơ sở y tế tư nhân và kết quả được cho là âm tính. Sau khi trở lại Italia thi đấu cho Sassuolo, Volpato tiếp tục làm xét nghiệm và phía CLB chủ quản cho biết kết quả cũng âm tính.

Volpato là tiền vệ quan trọng của CLB Sassuolo và đội tuyển Australia

Volpato là tiền vệ quan trọng của CLB Sassuolo và đội tuyển Australia

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Cảnh sát khu vực New South Wales xác nhận mẫu xét nghiệm thứ hai lại cho kết quả dương tính với cocaine. Cảnh sát mới phạt cầu thủ mang 2 dòng máu Australia và Italia này (mức phạt 722 đô la Australia). Họ không có bất cứ hành động pháp lý nào về vụ dương tính với chất cấm.

Nhưng động thái đó không có nghĩa Volpato được thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề đáng nói lúc này nằm ở tương lai của anh trong màu áo đội tuyển Australia. LĐBĐ xứ chuột túi cho biết họ đã nắm được thông tin về kết quả xét nghiệm thứ hai và đang tiến hành xác minh độc lập. Cơ quan này cũng nhấn mạnh vụ việc đang được xử lý theo các quy trình đã được thiết lập nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Vì vậy, dù vụ việc hiện không còn kéo theo nguy cơ bị cảnh sát truy tố thêm, song nó vẫn có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với sự nghiệp quốc tế của Volpato. Nhiều khả năng ban huấn luyện đội tuyển sẽ phải đánh giá toàn bộ bằng chứng trước khi đưa ra quyết định về khả năng triệu tập anh cho các trận đấu sắp tới, trong đó có những cuộc đối đầu quan trọng với Brazil ở đợt FIFA Days tháng 9 và sau đó là VCK Asian Cup 2027.

Volpato từng thi đấu cho các đội trẻ Italia. Anh mới chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia Australia sau khi biết mình không có cơ hội tại Azzurri. Tiền vệ sinh năm 2004 có 3 lần ra sân cho Socceroos và anh vừa trình làng ở World Cup 2026.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 05:58 AM (GMT+7)
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