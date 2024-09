Mayweather kiếm tiền số 2 thì không ai số 1: 30 phút đút túi 280 triệu USD

Floyd Mayweather Jr, nhân vật trở thành huyền thoại trong làng quyền Anh thế giới, không chỉ nổi tiếng với những chiến thắng trên võ đài mà còn có khả năng kiếm tiền "vô đối". Trong trận đấu kéo dài chỉ 30 phút với Conor McGregor vào ngày 26/8/2017, Mayweather thu về con số kỷ lục 280 triệu USD, đưa anh lên đỉnh cao của bảng xếp hạng thu nhập của các võ sĩ.

Mayweather (bên phải) kiếm được nhiều tiền nhất ở màn so tài McGregor (bên trái) năm 2017

Trận đấu này, được mệnh danh là "The Money Fight", là một trong những sự kiện thể thao được mong đợi nhất mọi thời đại. Cuộc đối đầu giữa Mayweather, nhà vô địch quyền Anh hàng đầu, và McGregor, một võ sĩ UFC lừng danh, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Sự kiện này không chỉ phá kỷ lục về số lượng người mua pay-per-view với 4,3 triệu lượt, mà còn trở thành trận đấu quyền Anh được xem nhiều nhất và bị vi phạm bản quyền nhiều nhất trong lịch sử.

Thực tế, Mayweather không xa lạ với những khoản thu nhập khổng lồ từ các trận đấu của mình. Trước đó, vào năm 2015, anh đã thu về 275 triệu USD khi đối đầu với Manny Pacquiao trong "The Fight of The Century" (trận đấu thế kỷ), cuộc so tài mà người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm.

Ngoài 2 trận đấu lịch sử trên, sự nghiệp của Mayweather còn chứng kiến nhiều trận đấu với những khoản thù lao "khủng" khác. Năm 2013, anh kiếm được 80 triệu USD từ trận đấu với Canelo Alvarez. Trước đó, vào năm 2007, dù lên võ đài khi nhận ít hơn đối thủ Oscar De La Hoya, Mayweather vẫn bỏ túi 25 triệu USD.

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, Mayweather kiếm được tổng cộng khoảng 1,1 tỷ USD, đưa anh vào hàng ngũ những VĐV giàu có nhất mọi thời đại. Dù đã giải nghệ, Mayweather vẫn duy trì giá trị tài sản ròng khoảng 450 triệu USD, một con số không hề nhỏ đối với bất kỳ vận động viên nào.

"Độc cô cầu bại" Mayweather chứng minh rằng, trong làng võ thuật, khi nói đến khả năng kiếm tiền, nếu anh là số 2 thì không ai số 1. Với sự nghiệp lẫy lừng và những khoản thu nhập khổng lồ, Mayweather xứng đáng là "Money Man", biệt danh mà người hâm mộ vẫn gọi anh.

Bảng xếp hạng 10 võ sĩ kiếm nhiều tiền nhất từ trận đấu Boxing 10. Canelo Alvarez kiếm 45 triệu USD từ màn so tài Sergey Kovalev năm 2019. 9. Canelo Alvarez, kiếm 45 triệu USD khi đấu Gennadiy Golovkin năm 2022. 8. Tyson Fury, kiếm 50 triệu USD khi đấu Francis Ngannou năm 2023. 7. Oscar De La Hoya, kiếm 52 triệu USD khi đấu Floyd Mayweather năm 2007. 6. Anthony Joshua, kiếm 60 triệu USD khi đấu Andy Ruiz năm 2019. 5. Floyd Mayweather Jr, kiếm 80 triệu USD đấu Canelo Alvarez năm 2013. 4. Connor McGregor, kiếm 100 triệu USD khi đấu Mayweather năm 2017. 3. Manny Pacquiao, kiếm 150 triệu USD khi đấu Mayweather năm 2015. 2. Floyd Mayweather, kiếm 275 triệu USD khi đấu Pacquiao năm 2015. 1. Floyd Mayweather, kiếm 280 triệu USD khi đấu McGregor năm 2017.

