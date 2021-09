Logan Paul nói ra người giỏi hơn Mayweather, khinh tài "Độc cô cầu bại"

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 00:00 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Võ sĩ Youtube khinh thường Mayweather, anh cho rằng cú đấm của "Độc cô cầu bại" quá nhẹ.

Vào tháng 6/2021 vừa qua, võ sĩ Youtube có hơn 20 triệu lượt theo dõi đã làm chấn động thế giới Boxing khi cầm hòa thành công "Độc cô cầu bại" Mayweather.

Logan Paul (trái) coi thường cú đấm của Mayweather

Sau trận đấu, khán giả nghi vấn Mayweather "nương tay" với đối thủ, bằng chứng là đoạn clip Floyd đấm đối thủ ngã Paul nhưng ngay lập tức đỡ đối thủ dậy.

Hành động của Mayweather nhằm giữ uy tín cho tay đấm có hàng chục triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, tuy nhiên Paul dường như không biết điều.

Khi được hỏi về trận đấu nào khó khăn hơn giữa 2 cuộc so tài với KSI, hay trận chiến cùng Floyd Mayweather, Logan khiến nhiều người sửng sốt với câu trả lời của anh.

Trong khi Mayweather luôn vỗ ngực tự tin là võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử, thì Logan cho rằng "Độc cô cầu bại" thậm chí không bằng KSI, võ sĩ kiêm rapper và Youtuber nổi tiếng của Anh. Vào năm 2019, chính KSI đã đánh bại Logan bằng tính điểm sau trận đấu kéo dài 6 hiệp.

“KSI chắc chắn, chắc chắn, anh ta đấm mạnh hơn Mayweather. Mayweather đấm chính xác, nhưng không đủ lực, tôi vẫn chịu đựng tốt. Tôi muốn tránh xa những cú đấm của KSI, nhưng với Mayweather thì khác", Logan Paul nhận xét Mayweather thậm chí không mạnh bằng tay đấm KSI người Anh.

Võ sĩ Logan Paul ngông cuồng khi so sánh Mayweather với KSI, tuy nhiên nhận định của anh có thể không sai. Do KSI cao hơn 10cm, nặng hơn 10 kg so với Mayweather, nên việc anh tung đòn nặng hơn so với "Độc cô cầu bại" cũng không có gì ngạc nhiên.

