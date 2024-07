Lịch thi đấu Olympic Paris ngày 29/7: Chờ trao 19 HCV, Hà Thị Linh đấu võ sỹ Trung Quốc

Theo lịch ban tổ chức Olympic, ngày đấu 29/7 có tổng cộng 45 nội dung thi đấu, trong đó có 19 bộ huy chương được trao. Các nội dung sẽ có HCV trong ngày đấu này gồm: nhảy cầu (1 HCV), bơi (5), bắn cung (1), canoeing (1), xe đạp (1), cưỡi ngựa (2), đấu kiếm (2), judo (2), bắn súng (2), trượt ván (1).

Lịch thi đấu Olympic ngày 29/07 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Cầu lông 29/07 13:30 FENG/HUANG đôi CHEN/TOH 29/07 13:30 Kirsty GILMOUR nữ Keisha Fatimah AZZAHRA 29/07 13:30 RANKIREDDY/SHETTY đôi LAMSFUSS/SEIDEL 29/07 14:20 Kalle KOLJONEN nữ Georges Julien PAUL 29/07 16:00 Kate FOO KUNE nữ Dorsa YAVARIVAFA 29/07 16:00 ALFIAN/ARDIANTO đôi CORVEE/LABAR 30/07 02:10 Nguyễn Thùy Linh (Việt Nam) nữ Tiffany Ho (Australia) Boxing hạng 60kg nữ vòng 1/8 29/07 16:00 Hà Thị Linh (Việt Nam) YANG Wenlu (Trung Quốc) Bơi vòng loại 800m tự do nam 29/07 16:28 Nguyễn Huy Hoàng Bắn súng 29/07 14:30 Chung kết 10m súng trường hơi nữ 29/07 17:00 Chung kết 10m súng trường hơi nam Nhảy cầu 29/07 16:00 Chung kết nhảy cầu 10m nam Cưỡi ngựa 29/07 16:00 Chung kết đồng đội 29/07 20:00 Chung kết cá nhân Xe đạp leo núi 29/07 19:10 Chung kết nam Bắn cung 29/07 21:48 Tranh huy chương đồng, đồng đội nam 29/07 22:11 Tranh huy chương vàng, đồng đội nam Judo 29/07 21:00 Chung kết 2 hạng cân: dưới 57 kg nữ, dưới 73 kg nam Trượt ván 29/07 22:00 Chung kết đường phố nam Đua thuyền buồm 29/07 22:20 Chung kết đơn Canoe nam Thể dục nghệ thuật 29/07 22:30 Chung kết đồng đội nam Bơi 30/07 01:30 Chung kết hỗn hợp cá nhân 400m nữ 30/07 01:40 Chung kết 200m tự do nam 30/07 02:19 Chung kết bơi ngửa 100m nam 30/07 02:25 Chung kết bơi ếch 100m nữ 30/07 02:41 Chung kết 200m bơi tự do nữ Đấu kiếm 30/07 02:45 Chung kết kiếm cá nhân nữ 30/07 03:10 Chung kết cá nhân kiếm lá nam Bóng chuyền nữ 29/07 14:00 Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan 29/07 18:00 Brazil Kenya 29/07 22:00 Mỹ Trung Quốc 30/07 02:00 Pháp Serbia Tennis Olympic Paris 2024 - đơn nam - vòng 2 29/07 18:30 Francisco Cerundolo Ugo Humbert 29/07 18:30 Novak Djokovic Rafael Nadal 29/07 18:30 Roman Safiullin Tomas Etcheverry 29/07 20:00 Casper Ruud Andrea Vavassori 29/07 20:00 Daniel Evans Stefanos Tsitsipas 29/07 20:00 Dominik Koepfer Matteo Arnaldi 29/07 21:30 Sebastian Baez Benjamin Hassan 30/07 00:00 Tallon Griekspoor Carlos Alcaraz Tennis Olympic Paris 2024 - đơn nữ - vòng 2 29/07 17:00 Arantxa Rus Qinwen Zheng 29/07 17:00 Cristina Bucsa Leylah Fernandez 29/07 17:00 Donna Vekic Bianca Andreescu 29/07 17:00 Iga Swiatek Diane Parry 29/07 17:00 Jaqueline Cristian Angelique Kerber 29/07 17:00 Magda Linette Jasmine Paolini 29/07 17:00 Xinyu Wang Barbora Krejcikova 29/07 17:00 Xiyu Wang Diana Shnaider 29/07 18:30 Beatriz Haddad Maia Anna Karolina Schmiedlova 29/07 18:30 Clara Burel Marta Kostyuk 29/07 18:30 Emma Navarro Viktoriya Tomova 29/07 18:30 Maria Carle Coco Gauff 29/07 18:30 Maria Osorio Dayana Yastremska 29/07 18:30 Maria Sakkari Yue Yuan 29/07 20:00 Caroline Wozniacki Danielle Collins 30/07 01:30 Jessica Pegula Elina Svitolina

