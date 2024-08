Lịch thi đấu Olympic 9/8: Đỉnh cao 8 chung kết điền kinh, tranh HCV bóng đá nam

Ngày 9/8 tại Olympic có tổng cộng 34 HCV được trao. Nổi bật nhất là môn điền kinh với 8 nội dung tranh huy chương, Boxing và canoeing đứng thứ hai với cùng 4 bộ huy chương được trao, vật có 3 nội dung tranh HCV. Khán giả cũng chờ đợi trận chung kết bóng đá nam U23 và chung kết bóng bàn đồng đội nam.

Lịch thi đấu Olympic ngày 9/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Bơi marathon 09/08 12:30 Chung kết 10km nam Bóng bàn 09/08 15:00 Tranh HCĐ bóng bàn đồng đội nam 09/08 20:00 Tranh HCV bóng bàn đồng đội nam Điền kinh 09/08 15:05 7 môn phối hợp nữ - nhảy xa 09/08 15:40 Vòng 1 4x400m tiếp sức nữ 09/08 16:05 Vòng 1 4x400m tiếp sức nam 09/08 16:23 7 môn phối hợp nữ - ném lao - bảng A 09/08 16:30 Bán kết 800m nam 09/08 17:05 Bán kết 100m rào nữ 09/08 17:32 7 môn phối hợp nữ - ném lao - bảng B 10/08 00:30 Chung kết 4x100m tiếp sức nữ 10/08 00:37 Chung kết đẩy tạ nữ 10/08 00:47 Chung kết 4x100m tiếp sức nam 10/08 01:00 Chung kết 400m nữ 10/08 01:13 Chung kết nhảy xa 3 bước nam 10/08 01:25 7 môn phối hợp nữ - 800m - nội dung cuối 10/08 01:57 Chung kết 1000m nữ 10/08 02:45 Chung kết 400m rào nam Bóng đá nữ - tranh HCĐ 09/08 20:00 Tây Ban Nha Đức Bóng đá nam - tranh HCV 09/08 23:00 U23 Pháp U23 Tây Ban Nha Bóng chuyền nam - tranh HCĐ 09/08 21:00 Italia Mỹ Bóng rổ nữ - bán kết 09/08 22:30 Mỹ Australia 10/08 02:00 Pháp Bỉ Leo núi thể thao 09/08 17:35 Tranh HCV Boulder & Lead, Final Lead Canoeing 09/08 17:40 Chung kết đôi Canoe nữ 500m 09/08 18:00 Chung kết đôi Kayak nữ 500m 09/08 18:20 Chung kết đôi Kayak nam 500m 09/08 18:40 Chung kết đơn Canoe nam 1000m Hockey 09/08 19:00 Tranh HCĐ nữ: Argentina - Bỉ 10/08 00:00 Chung kết nữ: Hà Lan - Trung Quốc Thể dục nhịp điệu 09/08 19:30 Chung kết toàn năng cá nhân Nhảy cầu 09/08 20:00 Chung kết nhảy cầu 3m nữ Cử tạ 09/08 20:00 Chung kết hạng 89kg nam 10/08 00:30 Chung kết 71kg nữ Xe đạp 09/08 23:09 Chung kết Madison dành cho nữ 10/08 00:02 Chung kết Sprint dành cho nam Vật 10/08 00:55 Chung kết vật tự do 57kg nam 10/08 01:30 Chung kết vật tự do 86kg nam 10/08 02:15 Chung kết vật tự do 57kg nữ Taekwondo 10/08 01:19 Tranh HCĐ hạng dưới 67kg nữ 10/08 01:34 Tranh HCĐ hạng dưới 80kg nam 10/08 02:19 Tranh HCV hạng dưới 67kg nữ 10/08 02:37 Tranh HCV hạng dưới 80kg nam Bóng chuyền bãi biển 10/08 02:00 Tranh HCĐ nữ 10/08 03:30 Chung kết nữ Boxing Chung kết hạng 71kg nam 10/08 02:30 Asadkhuja MUYDINKHUJAEV Marco Alonso VERDE ALVAREZ Chung kết hạng 50kg nữ 10/08 02:47 WU Yu Buse Naz CAKIROGLU Chung kết hạng 92kg nam 10/08 03:34 Loren Berto ALFONSO DOMINGUEZ Lazizbek MULLOJONOV Chung kết 66kg nữ 10 /08 03:51 Imane KHELIF YANG Liu

