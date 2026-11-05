Báo chí thế giới chấn động vì Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha

A Bola: Lời chia tay gây xúc động của người đội trưởng

Là một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha, A Bola dành vị trí nổi bật cho thông tin Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia.

Tờ A Bola của Bồ Đào Nha tri ân sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo

Trong bài viết đăng lúc 10h26 ngày 5/11 (giờ địa phương), tác giả João Pimpim đặt tiêu đề: “Cristiano Ronaldo diz adeus à Seleção Nacional”, nghĩa là “Cristiano Ronaldo nói lời chia tay đội tuyển quốc gia”.

Ngay dưới tiêu đề, A Bola nhấn mạnh việc đội trưởng Bồ Đào Nha đăng tải thông điệp từ biệt trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tờ báo sử dụng đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ronaldo cởi áo đấu và hướng về khán đài, gợi nhớ mối liên kết sâu sắc giữa anh với người hâm mộ quê nhà.

Cách đưa tin của A Bola có phần điềm tĩnh, tập trung vào chính lời tuyên bố chia tay, thay vì đẩy những tranh cãi bên ngoài sân cỏ lên thành nội dung chủ đạo.

Trước đó, truyền thông Bồ Đào Nha đã trải qua nhiều tuần tranh luận về tương lai của Ronaldo, đặc biệt sau những bất đồng giữa tiền đạo 41 tuổi với HLV Jorge Jesus. Chính A Bola từng sử dụng cụm từ “lời chia tay buồn” khi đề cập đến cuộc khủng hoảng này.

Marca: Ronaldo khép lại một chương lịch sử với Bồ Đào Nha

Tại Tây Ban Nha, nơi Ronaldo từng có 9 năm thi đấu rực rỡ trong màu áo Real Madrid, Marca cũng đưa tin nổi bật về quyết định của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Marca cũng nhanh chóng đưa tin việc Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Tờ báo thể thao có trụ sở tại Madrid sử dụng tiêu đề ngắn gọn: “Cristiano se retira con Portugal”, có nghĩa là “Cristiano giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Marca lựa chọn hình ảnh Ronaldo mặc áo polo trắng, ngồi trên ghế sofa, cầm tờ giấy đọc thông điệp chia tay. Phía dưới bức ảnh xuất hiện dòng phụ đề tiếng Anh: “The day has come for me to hand back...”, mở đầu một lời từ biệt mang tính cá nhân.

Khác với những hình ảnh ăn mừng bàn thắng đầy phấn khích thường thấy, khoảnh khắc Ronaldo bình thản đọc thông điệp tạo cảm giác lắng đọng, đánh dấu thời điểm một huyền thoại bóng đá nói lời tạm biệt.

Đối với độc giả Marca, Ronaldo không đơn thuần là một tuyển thủ Bồ Đào Nha. Anh còn là biểu tượng của Real Madrid, người từng chinh phục hàng loạt danh hiệu và kỷ lục trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Vì vậy, thông tin CR7 khép lại hành trình thi đấu quốc tế còn mang ý nghĩa kết thúc một chương quan trọng trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Daily Mail: Cú sốc chia tay sau mâu thuẫn dữ dội với HLV Jorge Jesus

Trong khi truyền thông Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tập trung vào dấu mốc kết thúc sự nghiệp quốc tế của Ronaldo, Daily Mail lại lựa chọn cách tiếp cận giàu kịch tính hơn, xoáy sâu vào những bất đồng giữa CR7 và HLV Jorge Jesus.

Tờ báo Anh giật dòng chữ “BREAKING NEWS” (Tin nóng), kèm tiêu đề có thể dịch là: “Cristiano Ronaldo giã từ bóng đá quốc tế sau cuộc đổ vỡ dữ dội với HLV Bồ Đào Nha: Siêu sao tuyên bố giải nghệ trong video đầy cảm xúc dài 5 phút”.

Đặc biệt, Daily Mail sử dụng dòng chữ lớn “CRISTIANO QUITS” (Cristiano từ bỏ đội tuyển) phủ kín phần dưới hình ảnh, tạo cảm giác như một biến cố lớn vừa xảy ra với bóng đá thế giới.

Tờ báo còn ghép hai hình ảnh tương phản: Ronaldo ngồi đọc thông điệp chia tay trong không gian riêng tư và khoảnh khắc anh được HLV Jorge Jesus ôm, đặt tay lên mặt trong một lần gặp gỡ trước đây.

Bố cục này làm nổi bật sự đối lập giữa mối quan hệ từng gần gũi và cuộc chia tay đầy sóng gió hiện tại.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jorge Jesus vốn đã kéo dài từ cuối tháng 9, khi CR7 rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha sau những bất đồng liên quan đến vai trò thi đấu. Trong tuyên bố ngày 6/10, Ronaldo cáo buộc HLV không thực hiện những cam kết đã đưa ra, đồng thời thừa nhận bản thân sai khi tự ý rời đội tuyển.

Daily Mail cũng nhắc lại di sản đồ sộ của Ronaldo với 146 bàn thắng sau 234 trận cho Bồ Đào Nha, chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.

Tờ Goal: Bất ngờ chấn động, khép lại kỷ nguyên CR7

Goal lựa chọn cách đưa tin nhấn mạnh tính bất ngờ của sự kiện, đồng thời đặt quyết định giải nghệ trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus tưởng chừng đã được hàn gắn.

Tờ Goal nhanh chóng đưa tin Ronaldo chia tay ĐTQG lên trang nhất

Trang tin bóng đá quốc tế sử dụng tiêu đề: “Tin nóng: Cristiano Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, gây chấn động”.

Ngay phần mở đầu, Goal nhấn mạnh việc Ronaldo khiến thế giới bóng đá sửng sốt khi chính thức khép lại sự nghiệp khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, đúng vào thời điểm những bất đồng với HLV Jorge Jesus dường như đã lắng xuống.

Đáng chú ý, Goal nhúng trực tiếp bài đăng trên tài khoản X của Ronaldo, với thông điệp bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Portugal estará sempre em mim”, nghĩa là “Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tôi”.

Video dài 5 phút cho thấy Ronaldo xuất hiện trong không gian tĩnh lặng, đọc những lời chia tay được chuẩn bị trước. Sự giản dị của đoạn video đối lập hoàn toàn với những màn ăn mừng cuồng nhiệt đã làm nên thương hiệu CR7 suốt hơn hai thập kỷ.

Nếu Daily Mail nhấn mạnh cuộc đổ vỡ giữa Ronaldo và Jorge Jesus, Goal đặt trọng tâm vào sự bất ngờ và tính chất lịch sử của quyết định. Đây không đơn thuần là lời chia tay một đội tuyển, mà còn là dấu mốc kết thúc sự hiện diện của một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá quốc tế.