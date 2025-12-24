Indonesia lập kỳ tích 30 năm có 1 ở SEA Games: Đồng tiền đi liền với thành tích

SEA Games 33 khép lại tại Thái Lan không ghi tên Indonesia ở vị trí số một. Nhưng với 91 HCV, vị trí á quân và một loạt cột mốc lịch sử bị xô đổ, thể thao Indonesia đã thắng theo cách riêng, bằng chiến lược đầu tư thẳng vào con người.

Lần đầu tiên kể từ SEA Games 1991, Indonesia giành hơn 90 HCV khi không phải chủ nhà. Và cũng là lần đầu kể từ năm 1995, đoàn thể thao xứ vạn đảo đứng thứ hai toàn đoàn trong vai trò “đội khách”. Những con số ấy không đến từ may mắn, càng không phải bộc phát nhất thời.

Thưởng lớn giúp các VĐV Indonesia quyết tâm chinh phục đỉnh cao SEA Games 33

91 HCV: Vượt mục tiêu, vượt cả chính mình

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, Indonesia chỉ đặt mục tiêu 80 HCV, đủ để tranh chấp top 3. Nhưng ngay từ tuần đầu diễn ra Đại hội, họ đã “tăng tốc” ngoài dự tính. Mốc 80 HCV được chinh phục sớm, và SEA Games 33 kết thúc với 91 HCV, 111 HCB, 131 HCĐ, tổng cộng 333 huy chương.

Trong bức tranh ấy, điền kinh trở thành môn chủ lực với 9 HCV, tiếp đến là bắn súng và bắn cung, mỗi môn đóng góp 6 HCV. Đó là những môn đòi hỏi chu kỳ huấn luyện dài, khoa học thể thao và đặc biệt là sự ổn định tâm lý, thứ chỉ có thể mua được bằng… đầu tư bài bản.

Tiền không mua được vàng, nhưng mua được sự toàn tâm

Điểm chung trong phát biểu của các lãnh đạo thể thao Indonesia sau SEA Games 33 là một cụm từ lặp đi lặp lại: phúc lợi vận động viên.

Từ futsal, bơi lội đến điền kinh, các HLV và lãnh đạo liên đoàn đều thừa nhận, việc chính phủ, đứng đầu là Tổng thống Prabowo Subianto, công khai cam kết thưởng lớn, đãi ngộ rõ ràng đã tạo ra cú hích tâm lý cực mạnh.

Khi một VĐV biết rằng HCV SEA Games có thể mang lại hơn 1 tỷ rupiah tiền thưởng (1,6 tỷ đồng), khi tương lai sau giải đấu không còn mờ mịt, họ có thể toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu như một nghề nghiệp thực thụ, không phải một cuộc “đánh cược tuổi trẻ”.

Kỳ SEA Games hoàn hảo của Indonesia, họ đặt chỉ tiêu 80 HCV nhưng giành 91 HCV

SEA Games 33: Indonesia gửi thông điệp rõ ràng cho Đông Nam Á

Indonesia không vô địch SEA Games 33. Nhưng họ gửi đi một thông điệp rất rõ:

- Muốn thành tích bền vững, hãy bắt đầu từ đời sống VĐV.

- Tiền không tự sinh ra huy chương. Nhưng tiền đúng chỗ sẽ tạo ra một hệ sinh thái nơi VĐV không phải lo ngày mai, HLV không phải lo giữ quân, và thể thao quốc gia không phải sống nhờ chu kỳ ăn may.

30 năm mới lặp lại một cột mốc. Và lần này, Indonesia đã trở lại đỉnh cao theo lối đi riêng, họ trở lại với một cách làm đáng để cả khu vực phải suy nghĩ lại.