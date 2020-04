Huyền thoại tennis nhận "gạch đá" khi tham gia thuyết âm mưu Covid-19

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 10:01 AM (GMT+7)

(Tin tennis) Marat Safin bị nhiều người chỉ trích vì tham gia hùa theo thuyết âm mưu về Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đang khiến thế giới lao đao, nhưng có không ít người đã nghĩ ra những thuyết âm mưu để lý giải rằng đây là một sự kiện đã được lên kế hoạch trước vì một ý đồ không tốt nào đó. Mới đây, tay vợt huyền thoại người Nga Marat Safin đã gia nhập nhóm những người như vậy.

Ngôi sao tennis một thời Marat Safin

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trên Instagram với một trang web thể thao tại Nga, Safin cho rằng tất cả những gì diễn ra vừa qua từ dịch Covid-19 thực chất là một âm mưu nhằm tiêm vắc-xin cho nhân loại. Và đó sẽ là một loại vắc-xin không hề đơn thuần.

“Vào năm 2015 Bill Gates đã nói sẽ có một đại dịch xảy ra và kẻ thù tiếp theo của nhân loại sẽ là virus chứ không phải vũ khí nguyên tử. Tôi không tin rằng ông ta là một nhà tiên tri hay có khả năng ngoại cảm, có khi ông ta biết điều gì sắp xảy ra vì chính ông ta có bàn tay trong đó”, Safin nói.

“Vì sao mạng 5G xuất hiện đúng thời điểm gần đây? Vì virus sẽ khiến loài người hoảng loạn, vắc-xin sẽ được giới thiệu và khi ta tiêm vắc-xin cũng là ta đã bị kẻ khác gắn những con chip siêu vi vào trong cơ thể. Chúng ta sẽ bị giám sát và mọi thứ đều bị phơi bày lên mạng Internet”.

Safin thậm chí còn đi xa hơn nữa khi cho rằng những kế hoạch này đến từ những kẻ có quyền lực còn lớn hơn cả các nguyên thủ hàng đầu thế giới. “Tôi nghĩ có những kẻ còn mạnh hơn cả các tổng thống, những quyền lực bóng tối đã kiểm soát tài chính thế giới và muốn điều khiển xã hội loài người theo ý mình. Họ là ai đây, gia tộc Rothchilds hay các tay trùm ngân hàng khác?”, Safin bình luận.

Những bình luận của Safin được một số đồng tình, nhưng không ít người khác chê cười. Không chỉ vẽ ra một thuyết âm mưu, Safin còn bị chỉ trích vì tư tưởng bài Do Thái do lấy nhà Rothchilds làm ví dụ. Gia tộc này từng sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới trong thế kỷ XIX và do đó thường xuyên bị gán vào các thuyết âm mưu rằng họ kiểm soát tài chính toàn cầu và thao túng chính phủ các nước lớn.

