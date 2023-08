Hot girl cầu lông An Se Young 21 tuổi lên đỉnh thế giới, ghi danh lịch sử thể thao

An Se Young lập kỳ tích tuổi 21, viết chương lịch sử cho cầu lông Hàn Quốc

Đầu tháng 8 vừa qua, cầu lông Hàn Quốc chứng kiến giây phút lịch sử khi tay vợt nữ An Se Young chính thức leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm, cầu lông xứ sở Kim Chi mới lại chứng kiến một tay vợt đơn nữ làm được điều này. Trước đó vào tháng 8 năm 1996, Bang Soo Hyun cũng từng lên ngôi số 1 thế giới.

An Se Young lên số 1 thế giới ở tuổi 21

Dù vậy, việc An Se Young lên đỉnh thế giới tạo tiếng vang lớn hơn rất nhiều khi tay vợt 21 tuổi làm được những điều không tưởng. Trong năm 2023, hot girl cầu lông Hàn Quốc thể hiện phong độ khó tin khi vào chung kết đến 10/11 giải đấu lớn ở nội dung cá nhân và đoạt 7 ngôi vô địch.

Mới nhất ở cầu lông Nhật Bản mở rộng 2023, An Se Young xuất sắc đánh bại áp đảo hạt giống số 5 người Trung Quốc He Bingjiao với tỷ số 21-15 và 21-11 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Đây cũng là chiến thắng then chốt giúp cô vượt qua Akane Yamaguchi (Nhật Bản) để vươn lên vị trí số 1.

Bên cạnh đó, tay vợt sinh năm 2002 còn giúp Hàn Quốc giành ngôi á quân Sudirman Cup (giải cầu lông đồng đội hỗn hợp thế giới), chỉ chịu thua đội tuyển Trung Quốc có lực lượng mạnh và đồng đều hơn.

Cô nữ sinh trung học gây “sốt” thế giới

“Trẻ, nhanh và nguy hiểm” là những từ mà truyền thông quốc tế miêu tả về An Se Young, một “thần đồng” hiếm có chinh phục những cột mốc khó tin cũng như làm nên những đều không tưởng từ khi còn rất trẻ.

An Se Young khoác áo đội tuyển quốc gia khi chỉ mới 15 tuổi

Năm 2017, khi còn đang là học sinh trung học cơ sở, An Se Young khi ấy mới 15 tuổi đã được gọi vào đội tuyển cầu lông Hàn Quốc, trở thành VĐV trẻ nhất khoác áo đội tuyển trong lịch sử thể thao quốc gia này.

Rất nhanh chóng, An Se Young trở thành “át chủ bài” giúp tuyển cầu lông Hàn Quốc chinh phục một loạt danh hiệu từ giải thiếu niên châu Á, Uber Cup và Asian Game…Bắt đầu vào con đường thi đấu đơn nữ chuyên nghiệp từ năm 2018, An Se Young liên tiếp vào sâu ở các giải để nhanh chóng lọt vào top 100 thế giới.

Năm 2019 chứng kiến An Se Young bùng nổ mạnh mẽ. Cô gái trẻ làm chấn động cầu lông thế giới khi đánh bại hàng loạt ngôi sao lớn, trong đó có đương kim số 1 thế giới Tai Tzu Ying 2019, hay nhà vô địch Olympic của Trung Quốc Li Xuerui tại các giải đấu. Từ vị trí gần top 100 ở đầu năm nhưng đến cuối năm cô đã top vào top 10 thế giới đầy ngoạn mục.

An Se Young được xem là tổng hợp hoàn hảo của nhiều tay vợt lừng danh thế giới

Trên con đường chinh phục đỉnh BXH thế giới của mình, An Se Young tiếp tục bổ sung vào danh sách bại tướng những cái tên tầm cỡ như Ratchanok Itanon, Carolina Marin hay Michelle Li.

Nhiều chuyên gia đánh giá An Se Young sẽ còn giữ ngôi “nữ hoàng” khá lâu. Bởi lẽ tay vợt 21 tuổi được xem là “tổng hợp hoàn hảo” của 3 tay vợt lừng danh gồm: Tài năng thiên bẩm, cổ tay cực dẻo như Tai Tzu Ying (Đài Loan - Trung Quốc), khả năng phán đoán và di chuyển linh hoạt của “Mèo máy” Akane Yamaguchi (Nhật Bản) và những pha xử lý cầu tinh tế với độ khó cực cao của Carolina Marin (Tây Ban Nha).

Mục tiêu quan trọng phía trước của An Se Young sẽ là ngôi vị cao nhất tại giải cầu lông vô địch thế giới 2023 diễn ra từ ngày 21-27/8 tại Đan Mạch.

Nguồn: [Link nguồn]