Hot girl bóng chuyền Đinh Thị Thúy tỏa sáng, VĐV 15 tuổi cao 1m83 đầu quân Đức Giang

Đinh Thị Thúy tỏa sáng, Ninh Bình Doveco vượt qua Than Quảng Ninh

Tối ngày 24/9, Ninh Bình Doveco gặp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng chuyền Cúp Quân đội 2022 tổ chức ở Nghệ An. Đây là trận đấu rất quan trọng với Ninh Bình Doveco nhằm cạnh tranh ngôi nhì bảng với Hóa chất Đức Giang Hà Nội, qua đó giành một suất vào chung kết cùng với Bộ Tư lệnh Thông Tin.

Đinh Thị Thúy chơi ấn tượng giúp Ninh Bình Doveco vượt khó

Hai đội bắt đầu trận đấu với thế đôi công. Đinh Thị Thúy với những cú đập trái phá đưa Ninh Bình Doveco bứt lên dẫn trước đến 17-8. Những phút sau đó, các cô gái Than Quảng Ninh bất ngờ chơi khá hay. Với những tình huống phòng thủ cũng như bỏ nhỏ rất tốt, chắn thành công cả tay đập Bích Tuyền, Than Quảng Ninh dẫn ngược lại 21-19. Trong thế trận giằng co, Ninh Bình Doveco vẫn cho thấy đẳng cấp cao hơn để thắng 26-24 trong set đầu.

Màn so kè điểm số hấp dẫn tiếp tục được hai đội tạo ra ở đầu hiệp 2. Lưu Thị Huệ và Đinh Thị Thúy chơi hay để đưa Ninh Bình lên dẫn 14-9. Mặc dù có một số tình huống chắn bóng ấn tượng để rút ngắn tỉ số, Than Quảng Ninh vẫn không thể làm nên bất ngờ trước sức tấn công của dàn sao Ninh Bình Doveco, qua đó thua tiếp set 2 với tỉ số 21-25.

Set 3 tiếp tục với màn đua điểm số rất mãn nhãn. Dù bị dẫn trước ở những phút đầu nhưng nhờ những cá nhân chơi xuất sắc như Nguyễn Thị Trinh, Bích Tuyền hay Đinh Thị Thúy, Ninh Bình Doveco san hòa cách biệt trước khi dẫn ngược lại 19-17 rồi tiến đến chiến thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Ở ngày thi đấu 25/9, ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng, Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ đối đầu với Ninh Bình Doveco (14h), còn Hà Phú Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh (19h).

Hot girl Linh Chi “gánh” đội hình 2, Bộ Tư lệnh (BTL) Thông tin thắng đậm

Với việc đã xây chắc ngôi đầu bảng, BTL Thông tin tung vào sân nhiều gương mặt dự bị trong màn so tài với Hà Phú Thanh Hóa tại vòng bảng Cúp Quân đội 2022 diễn ra chiều ngày 24/9. Điều này khiến đội bóng chủ nhà thi đấu kém hiệu quả và bị đối thủ liên tục dẫn trước ở nửa đầu hiệp 1.

Linh Chi giúp BTL Thông tin thắng đậm dù thi đấu với đội hình dự bị

Dưới sự dìu dắt và động viên trực tiếp từ trong sân của đàn chị Nguyễn Linh Chi, các cô gái trẻ của BTL Thông tin dần chơi tốt lên, bắt nhịp được với trận đấu để thắng set đầu 25-17.

Những đường chuyền biến ảo của Linh Chi khiến hàng chắn của Hà Phú Thanh Hòa gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các tay đập của BTL Thông tin ghi điểm. Phòng thủ kém hiệu quả, hàng công của Thanh Hóa cũng không khá hơn với rất nhiều tình huống đập bóng thiếu chính xác. Điều này giúp cho Linh Chi cùng đồng đội thắng dễ 2 set đấu tiếp theo với tỉ số 25-16 và 25-8, qua đó thắng chung cuộc 3-0 dù ra sân với đội hình 2.

HLV Phạm Minh Dũng khen dàn học trò ở tuyển nữ quốc gia

HLV trưởng của đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông Tin đã dành những lời có cánh cho 3 học trò cưng là Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và Phạm Thị Nguyệt Anh với màn trình diễn ở tuyển quốc gia tham dự AVC Cup và ASEAN Grand Prix trước đó.

Nguyệt Anh được HLV Phạm Minh Dũng khen ngợi

Theo đó, ông Phạm Minh Dũng cho rằng Nguyệt Anh đã cải thiện đáng kể khả năng chuyền 1 và tấn công. Lâm Oanh thi đấu tự tin, có bản lĩnh tốt, còn Kiều Trinh thì xứng đáng là trụ cột hàng đầu của đội tuyển. HLV này cho rằng cả 3 học trò của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự tiến bộ về mặt chuyên môn.

HLV Nguyễn Hữu Hà thuyết phục tân binh 15 tuổi cao hơn 1m80

Theo đó, HLV Nguyễn Hữu Hà đã đến tận nhà một cô học sinh mới 15 tuổi để chiêu mộ về đội trẻ của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Cùng đi với ông có 2 cô học trò cưng là Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh và tân HLV trưởng người Thái Lan Wannachote.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội vừa chiêu mộ thành công tân binh 15 tuổi cao khoảng 1m83 (áo tím)

Trong bức ảnh kỷ niệm được chụp lại sau đó, có thể dễ dàng nhận thấy tân binh trẻ của Hóa chất Đức Giang Hà Nội tuy mới 15 tuổi nhưng đã có chiều cao ngang ngửa với chủ công Trần Tú Linh, tức khoảng 1m83.

Được biết, gia đình của học sinh này đã đồng ý cho con gái mình theo nghiệp bóng chuyền sau khi nghe qua về kế hoạch đào tạo, tập luyện, học tập cũng như chế độ lương thưởng của đội bóng. Với thể hình lý tưởng và chiều cao tốt ngay từ khi còn trẻ, người hâm mộ đang kỳ vọng tân binh này sẽ sớm trở lại một cái tên nổi bật mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

