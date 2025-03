Hoàng "Sao" hạ nhà vô địch bi-a thế giới, 5 tay cơ Việt Nam so tài cao thủ châu Âu

Dương Quốc Hoàng vượt qua cựu vô địch thế giới Thorsten Hohmann

Billiards pool Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại European Open Championship 2025 trong ngày 13/3, khi Dương Quốc Hoàng (Hoàng "Sao") giành chiến thắng thuyết phục 9-4 trước Thorsten Hohmann, cựu vô địch thế giới.

Hoàng "Sao" có chiến thắng cách biệt 5 ván trước cựu cơ thủ 2 lần vô địch 9 bi thế giới, Hohmann

Hohmann, biệt danh "The Hitman", là tượng đài của làng pool thế giới với hai danh hiệu WPA World Championship Nine Ball (2003, 2013) cùng hàng loạt chức vô địch lớn nhỏ. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, Dương Quốc Hoàng vẫn chơi tự tin, kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhờ những cú đánh chuẩn xác và khả năng phá bi được cải thiện.

Chiến thắng này giúp Hoàng "Sao" thẳng tiến vào vòng knock-out, trở thành tay cơ Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng bảng mà không cần thi đấu nhánh thua. Đối thủ của cơ thủ quê Quảng Ninh ở trận đấu sắp tới chưa được xác định.

Những trận chiến nảy lửa khác của dàn cơ thủ Việt Nam

Không giành được chiến thắng như Dương Quốc Hoàng, 5 tay cơ khác của Việt Nam cũng đang quyết chiến tại giải. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ là không hề nhỏ khi phải đối đầu với những ngôi sao đương đại của bi-a pool thế giới.

Nguyễn Tuấn Anh (Tkon) gặp Ko Ping ChungKo Ping Chung (Đài Loan, Trung Quốc) là tay cơ nổi tiếng với khả năng kiểm soát bàn đấu tuyệt vời, từng vô địch nhiều giải đấu quốc tế. Dù rất nỗ lực, "Tkon" không thể tạo nên bất ngờ và chịu thất bại 2-9, phải xuống thi đấu nhánh thua.

Bùi Trường An (An Nhiệt) gặp Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha), đương kim vô địch thế giới, bậc thầy về điều bi, là một đối thủ quá khó nhằn. An Nhiệt không thể hóa giải được những cú đánh đỉnh cao của đối thủ và để thua 1-9, cũng phải rẽ sang nhánh thua.

Phạm Phương Nam so tài "Đại bàng" Eklent Kaci Albania) là một trong những tay cơ trẻ xuất sắc nhất hiện nay, nổi tiếng với cú đánh cực kỳ uy lực. Dù có khởi đầu tốt và dẫn trước 2-0, Nam Phạm không thể duy trì lợi thế và thua ngược 4-9.

Lường Đức Thiện đụng độ Moritz Neuhausen. Đức Thiện cũng gặp khó khi đối đầu với tài năng trẻ người Đức Moritz, cơ thủ có lối đánh chắc chắn và khả năng tấn công hiệu quả. Dù đã thi đấu nỗ lực, anh vẫn thất bại với tỷ số 7-9.

Trong khi đó, Lê Hải Long, cơ thủ Việt Nam duy nhất thi đấu từ nhánh thua ngay từ đầu, phải dừng bước sau thất bại 7-8 trước Alwaleed Khaled Almudhayan (Ả Rập Xê Út).

Cơ hội vẫn còn ở nhánh thua

Dù gặp thất bại, nhưng các tay cơ Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai ở nhánh thua. Theo lịch đấu, Tuấn Anh, Trường An và Phương Nam sẽ tiếp tục chặng đường tại vòng 4 nhánh thua vào 14/3.

Tuấn Anh sẽ gặp Holger Vier, VĐV Đức có lối đánh chắc chắn, nhưng không ở đẳng cấp quá vượt trội. Đây là cơ hội để "Tkon" giành quyền đi tiếp.

Trường An đối đầu Lo Ho Sum, tay cơ đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có phong độ ổn định. An Nhiệt cần thi đấu tập trung nếu muốn giành chiến thắng.

Phương Nam chạm trán Boris Ivanovski, trận đấu dự kiến rất căng thẳng, bởi Ivanovski cũng đang chơi tốt tại giải. Còn đối thủ của Đức Thiện là Marko Lisnic, VĐV người Croatia.

European Open Championship 2025 là một trong những giải đấu thuộc hệ thống major của billiards pool thế giới, quy tụ những tay cơ hàng đầu. Với việc Hoàng "Sao" đã vào vòng knock-out, còn 4 tay cơ khác vẫn còn cơ hội đi tiếp ở nhánh thua, billiards Việt Nam vẫn đang có cơ hội tạo nên những bất ngờ.

Dù thử thách vẫn còn rất lớn, nhưng sự hiện diện của 5 tay cơ Việt Nam ở vòng đấu quan trọng của sân chơi đỉnh cao châu Âu đã là bước tiến lớn. Họ không còn là những "kẻ lót đường", mà đang từng bước khẳng định vị thế của bi-a pool Việt Nam trên bản đồ thế giới.