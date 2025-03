Hoàng "Sao" gặp toàn cao thủ bi-a Ngoại hạng, kịch chiến "thần đồng" Philippines

Phiên 1 của giải bi-a Ngoại hạng Pool 2025 (PLP) khép lại với kết quả không như mong đợi cho hai đại diện Việt Nam, Dương Quốc Hoàng và Bùi Trường An. Cả hai đều phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ và chưa thể giành chiến thắng sau 3 trận đấu đầu tiên.

Hoàng "Sao" không đạt phong độ tốt trong phiên 1 Ngoại hạng Pool

Dương Quốc Hoàng chưa tìm được nhịp thi đấu

Trong ngày thi đấu đầu tiên (20/3), Dương Quốc Hoàng, hay còn gọi là Hoàng "Sao", ra quân gặp Tyler Styer, tay cơ kỳ cựu người Mỹ. Trước đối thủ có biệt danh "Sherman", Quốc Hoàng không thể hiện được phong độ tốt nhất và nhận thất bại 1-5 trong trận mở màn PLP 2025. Với thể thức chạm ngắn, yếu tố then chốt nằm ở cú phá, tuy nhiên Quốc Hoàng dường như vẫn chưa bắt nhịp được.

Tiếp đó, Hoàng "Sao" chạm trán Jayson Shaw, cơ thủ Scotland nổi danh với biệt danh "Mắt đại bàng" và là MVP (cơ thủ xuất sắc nhất) nhiều năm liền tại Mosconi Cup. Trận đấu chỉ kéo dài 30 phút khi Shaw thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng chóng vánh 5-1.

Trận đấu cuối cùng của Hoàng ở phiên 1 là cuộc đối đầu hấp dẫn với "thần đồng" Philippines, Albert Manas. Hai cơ thủ bám đuổi từng ván đấu, nhưng ở ván quyết định, Manas tận dụng tốt cơ hội, vượt lên và giành chiến thắng chung cuộc.

Tương tự như đồng đội, Bùi Trường An (An "Nhiệt") cũng toàn thua trong ngày thi đấu đầu tiên. Lần lượt gặp Johann Chua, Pijus Labutis và Kledio Kaci, đều là những cái tên sừng sỏ của làng bi-a thế giới, Trường An thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ.

Sau phiên 1, cả Dương Quốc Hoàng và Bùi Trường An đều chưa có điểm nào và tạm xếp cuối bảng. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn rất dài và cơ hội vẫn còn nguyên cho hai cơ thủ Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi sự bứt phá ở phiên đấu ngày 2 để họ giành những điểm số đầu tiên.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Pool sau phiên 1

Hạng Cơ thủ Điểm Trận Thắng Thua Ván thắng Ván thua Hiệu số 1 Robbie Capito 3 3 3 0 15 7 +8 1 Jayson Shaw 3 3 3 0 15 7 +8 3 Johann Chua 3 3 3 0 15 10 +5 4 Shane Van Boening 3 3 3 0 15 12 +3 5 Kledio Kaci 2 3 2 1 14 11 +3 6 Moritz Neuhausen 2 3 2 1 13 12 +1 7 Aloysius Yapp 2 3 2 1 11 10 +1 8 Tyler Styer 1 3 1 2 12 11 +1 9 Edward Koyongian 1 3 1 2 11 11 0 10 Francisco Sánchez Ruiz 1 3 1 2 13 14 -1 11 Pijus Labutis 1 3 1 2 12 13 -1 12 Albert Manas 1 3 1 2 12 14 -2 13 Eklent Kaci 1 3 1 2 10 14 -4 14 Sanjin Pehlivanovic 0 3 0 3 9 15 -6 15 Bùi Trường An 0 3 0 3 8 15 -7 16 Dương Quốc Hoàng 0 3 0 3 6 15 -9

Lịch thi đấu phiên 2 Ngoại hạng Pool 2025

Giờ VN Trận đấu 21/03 18:00 Johann Chua vs Albert Manas 21/03 18:00 Kledio Kaci vs Francisco Sánchez Ruiz 21/03 18:30 Shane Van Boening vs Moritz Neuhausen 21/03 18:30 Pijus Labutis vs Aloysius Yapp 21/03 19:00 Jayson Shaw vs Sanjin Pehlivanovic 21/03 19:00 Bùi Trường An vs Robbie Capito 21/03 19:30 Dương Quốc Hoàng vs Eklent Kaci 21/03 19:30 Tyler Styer vs Edward Koyongian 21/03 20:00 Pijus Labutis vs Francisco Sánchez Ruiz 21/03 20:00 Johann Chua vs Kledio Kaci 21/03 20:30 Jayson Shaw vs Albert Manas 21/03 20:30 Bùi Trường An vs Aloysius Yapp 22/03 01:00 Shane Van Boening vs Robbie Capito 22/03 01:00 Dương Quốc Hoàng vs Edward Koyongian 22/03 01:30 Tyler Styer vs Sanjin Pehlivanovic 22/03 01:30 Moritz Neuhausen vs Eklent Kaci 22/03 02:00 Johann Chua vs Jayson Shaw 22/03 02:00 Pijus Labutis vs Kledio Kaci 22/03 02:30 Shane Van Boening vs Aloysius Yapp 22/03 02:30 Bùi Trường An vs Francisco Sánchez Ruiz 22/03 03:00 Dương Quốc Hoàng vs Sanjin Pehlivanovic 22/03 03:00 Moritz Neuhausen vs Edward Koyongian 22/03 03:30 Tyler Styer vs Albert Manas 22/03 03:30 Eklent Kaci vs Robbie Capito

Premier League Pool 2025: Sân chơi đỉnh cao của làng bi-a thế giới

Diễn ra từ ngày 20 đến 27/3/2025 tại khách sạn Hills Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), Premier League Pool 2025 là giải đấu danh giá bậc nhất với sự góp mặt của 16 cơ thủ hàng đầu thế giới, thi đấu tổng cộng 183 trận. Tổng giải thưởng lên tới 100.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 20.000 USD.

Giải áp dụng thể thức vòng tròn tính điểm, mỗi cơ thủ thi đấu 15 trận, tích lũy điểm số để lọt vào top 10. Sau đó, 10 người tiếp tục thi đấu để chọn ra 6 cơ thủ vào vòng tranh suất bán kết. 4 cơ thủ xuất sắc nhất sẽ đấu loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch.