Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài chưa hết buồn, Kim Thanh và đồng đội gặp khó

VTV Bình Điền Long An chơi ấn tượng trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng

Trước khi bước vào chạm trán trực tiếp tại lượt trận bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 diễn ra trưa ngày 18/3, VTV Bình Điền Long An bị đánh giá thấp hơn rất nhiều khi để thua trắng 0-3 trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lại đang thể hiện lối chơi “hủy diệt” khi thắng trắng 3-0 trước Bộ Tư lệnh Thông tin lẫn TP.HCM.

Kim Thanh và đồng đội chơi ấn tượng dù thua

Bất ngờ sớm xảy ra, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc mạnh mẽ với những tình huống tấn công uy lực, thanh thoát của Khánh Vy và Trà My để dẫn trước 4-0. Những phút sau đó, Long An tiếp tục lấn lướt đối thủ, Kim Thanh ghi điểm liên tục giúp đội nhà nâng cách biệt lên 15-3. Khoảng cách an toàn giúp Long An thắng set đầu với tỉ số 25-17.

Bị phủ đầu ở set 1, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lấy lại tinh thần, phối hợp mạch lạc hơn để dẫn trước 7-3 ở set 2. Long An khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn ghi bám đuổi đối thủ rất quyết liệt và san hòa cách biệt 19-19. Ở thời điểm quyết định, tay đập trẻ Hoàng Hồng Hạnh tỏa sáng giúp đội nhà thắng 25-22, san hòa tỉ số 1-1.

Set 3 tiếp tục chứng kiến một màn so kè điểm số cực kỳ căng thẳng. Nhưng cũng 1 lần nữa, chiều sâu đội hình của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giúp đội bóng này thắng 25-21. Bị dẫn trước, tinh thần thi đấu của VTV Bình Điền Long An có phần bị ảnh hưởng. Đội bóng miền Tây chơi không tốt trong set 4 và để thua 20-25, qua đó thua chung cuộc 1-3.

Dàn sao Hóa chất Đức Giang Tia Sáng có chiến thắng không hề dễ dàng

Dù vậy, màn thể hiện của Kim Thanh và đồng đội vẫn nhận được rất nhiều lời khen. Trong khi đó với 3 trận toàn thắng, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng chắc chắn cho 1 suất tham dự Cúp Hùng Vương 2023.

Ở trận đấu diễn ra vào buổi tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thông tin có chiến thắng dễ dàng sau 3 set với các tỉ số 25-12, 25-16 và 25-15 trước TP.HCM. Đây là trận đấu mà TP.HCM thể hiện khả năng phòng thủ không tốt kèm nhiều pha đỡ bước 1 kém hiệu quả. Trong khi đó, hàng công của Thông tin với Thu Hiền, Kiều Trinh hay Nguyệt Anh chơi biến ảo nhờ những đường chuyền sắc sảo của Lâm Oanh.

Vào lúc 20h ngày 19/3, VTV Bình Điền Long An sẽ có trận đấu quan trọng tranh vị trí hạng 3 bảng B với TP.HCM. Nếu giành chiến thắng, Kim Thanh và đồng đội sẽ thuận lợi hơn rất nhiều ở vòng 2 khi chỉ toàn gặp các đối thủ nhẹ ký.

Thu Hoài “chênh vênh tuổi 25”

Chuyền hai xinh đẹp của Vietinbank Nguyễn Thu Hoài vừa tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ bằng loạt ảnh đậm chất phim khi đi cà phê cùng bạn bè. Bên cạnh đó, hoa khôi làng bóng chuyền đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng “chênh vênh tuổi 25”.

Thu Hoài "đốn tim" fan

Một số fan cho rằng Thu Hoài vẫn chưa hết buồn khi đội nhà đạt kết quả không tốt tại bảng A giải vô địch quốc gia 2023 mới đây. Theo đó, đội của Thu Hoài thua cả 4 trận trước Ninh Bình LienVietPostBank, Than Quảng Ninh, Geleximco Thái Bình và Kinh Bắc Bắc Ninh, qua đó kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí cuối bảng A.

Cô bé 11 tuổi có chiều cao "khủng long", gia nhập Hóa chất Đức Giang Tia Sáng

Trong buổi sát hạch tuyển quân cho đội trẻ của Hóa chất Đức Giang Hà Nội cách đây không lâu, HLV Nguyễn Hữu Hà đã bất ngờ thông báo việc đội bóng của mình vừa chiêu mộ thành công một VĐV nữ mới 11 tuổi hết sức tiềm năng.

Tân binh 11 tuổi đã cao 1m76 của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng

Theo đó, tân binh này tuy chỉ mới 11 tuổi đã cao đến 1m76. Đây là một trong những kỷ lục của bóng chuyền Việt Nam. Còn nhớ trước đây, chủ công Trần Thị Thanh Thúy ở tuổi 12 đã cao 1m78. Tân binh này của Hóa chất Đức Giang Hà Nội được dự đoán thậm chí có thể vượt qua người đàn chị nổi tiếng khi còn 1 năm phát triển.

Theo dự đoán của các HLV, tân binh của Hóa chất Đức Giang Hà Nội có thể vượt mức 1m90 sau 4-6 năm tới nếu như có chế độ dinh dưỡng và tập luyện một cách hợp lý.

