Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh lấn lướt Bích Tuyền, “Thông tin” thắng siêu kinh điển

Kiều Trinh tỏa sáng giúp CLB Thông tin thắng đội Bích Tuyền, chiếm ngôi đầu bảng

Chiều ngày 5/11, hai đội bóng hàng đầu Việt Nam là Ninh Bình LienVietPostBank (viết tắt là CLB Ninh Bình) và Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước (viết tắt là CLB Thông tin) đối đầu nhau tại bảng C diễn ra ở Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Kiều Trinh thi đấu ấn tượng giúp CLB Thông tin thắng Ninh Bình LienVietPostBank

Không chỉ là trận siêu kinh điển giữa hai đội sở hữu lực lượng cực mạnh gồm những VĐV tốt nhất quốc gia hiện nay, người hâm mộ còn được chứng kiến màn so tài giữa hai đối chuyền “khủng” là Hoàng Thị Kiều Trinh (CLB Thông tin) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình LienVietPostBank). Trận đấu này cũng đánh dấu việc Bích Tuyền chính thức được ra sân tại giải quốc gia sau những ồn ào về kiểm tra hồ sơ trong thời gian vừa qua.

Bước vào trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng giúp diễn biến diễn ra hấp dẫn. Mặc dù CLB Thông tin dẫn trước với khoảng cách 2 điểm, Bích Tuyền với những cú đập sấm sét đã giúp đội nhà vượt lên dẫn ngược lại 22-17. Đúng lúc này, các cô gái CLB Ninh Bình bất ngờ chơi chùng xuống. Tận dụng cơ hội, Kiều Trinh và ngoại binh Slavina Koleva tỏa sáng giúp CLB Thông tin thắng 26-24.5

Những cú đập sấm sét của Bích Tuyền không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Tiếp đà hưng phấn, hàng thủ của CLB Thông tin chơi cực hay trong set 2, hạn chế được khá nhiều khả năng tấn công của Bích Tuyền để thắng tiếp 25-21. Ở thế chân tường, CLB Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ và chơi khá tốt ở nhiều vị trí. Với đầu tàu là những cú dứt điểm uy lực của Bích Tuyền và Đinh Thị Thúy, đội bóng này thắng áp đảo 25-16 để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Bích Tuyền và đồng đội tiếp tục chơi lấn lướt và dẫn trước với khoảng cách 5 điểm trong set 4. Tuy nhiên ở thời điểm then chốt, các VĐV của CLB Ninh Bình lại tỏ ra thiếu sự tập trung. Tận dụng cơ hội này, CLB Thông tin với những pha tấn công ấn tượng của Kiều Trinh và Slavina Koleva đã lật ngược thế trận, thắng 25-23 khá bất ngờ.

Chiến thắng 3-1 để có trọn vẹn 3 điểm, Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước với 13 điểm đã ngoạn mục chiếm lấy ngôi đầu bảng của chính Ninh Bình LienVietPostBank (12 điểm). Đây cũng là thất bại đầu tiên của Bích Tuyền và đồng đội tại giải quốc gia năm nay. Trước đó, Ninh Bình LienVietPostBank đã toàn thắng cả 4 trận tại vòng 1.

Polina 1m98 “giải cứu” Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trước Quảng Ninh

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng D diễn ra ở Đắk Nông, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (viết tắt là HCĐG Tia Sáng) đối đầu với Than Quảng Ninh, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt.

Polina lên tiếng đúng lúc giúp Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thắng Than Quảng Ninh

Bị đánh giá yếu hơn nhưng Than Quảng Ninh bất ngờ tạo nên thế trận nhỉnh hơn đối thủ trong set đầu, thậm chí có thời điểm dẫn trước 22-18. Tuy nhiên với những pha hỏng bước 1 liên tục, các học trò của HLV Tuấn Kiệt để đối thủ san hòa 22-22. Đúng lúc này, đối chuyền Polina Rahimova lên tiếng với những cú đập uy lực giúp HCĐG Tia Sáng thắng 28-26.

Trong set 2, nhờ những pha chắn bóng rất ấn tượng của Lý Thị Luyến, HCĐG Tia Sáng 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ với khoảng cách 4 điểm nhưng tinh thần thi đấu ngoan cường giúp Than Quảng Ninh cân bằng tỉ số. Ở thời điểm quyết định, ngoại binh Polina tiếp tục “chốt hạ” với 2 điểm liên tiếp để giúp đội nhà thắng 27-25.

Sa sút tinh thần sau 2 set thua, các cô gái Than Quảng Ninh liên tiếp hỏng bước 1 ở đầu set 3 và bị đối thủ dẫn trước khá xa. HCĐG Tia Sáng thắng tiếp set này 25-16 để thắng chung cuộc 3-0. Kết quả này giúp HCĐG Tia Sáng độc chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm. Trong khi đó, Than Quảng Ninh vẫn đứng nhì bảng với 8 điểm, hơn 2 điểm so với VTV Bình Điền Long An.

