Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 5, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo Kolo Muani khỏi sân, khiến Juventus sớm chơi thiếu người. Kể từ đây, "Bà đầm già" hoàn toàn không còn cơ hội phản kháng trong chuyến hành quân tới sân của Como.

Juventus thua thảm

Với lợi thế quân số, Como đẩy cao đội hình tấn công, đặt khung thành Juventus vào tình trạng "báo động đỏ". Dù vậy phải tới phút 45+1, thầy trò HLV Fabregas mới ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Nico Paz.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Juventus gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành của Como nhưng chỉ cầm cự tới phút 63, thời điểm Douvikas nhân đôi cách biệt. Phút 80, chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Como.

Trên bảng xếp hạng Serie A, Como tạm vươn lên vị trí thứ 4 (29 điểm/13 trận), còn Juventus (21 điểm) dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7.

Chung cuộc: Como 3-0 Juventus

Ghi bàn (Kiến tạo):

Nico Paz 45+1' - Douvikas 63', 80' (Paz)

Thẻ đỏ: Kolo Muani 5'

Đội hình xuất phát:

Como: Butez, Couto, Ramon, Chalobah, Valle, Milla, Perrone, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso, Kolo Muani, Woltemade