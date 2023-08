Fan Djokovic nổi điên vì tay vợt đánh bóng vào trọng tài được làm ngơ

Ở trận đối đầu với Carlos Alcaraz tại vòng 3 Cincinnati Masters 2023 hôm 17/8, đáng nhẽ Tommy Paul (Mỹ) đã bị loại khỏi màn so tài nếu gặp trọng tài nghiêm khắc.

Paul (trái) giao bóng suýt trúng người trọng tài nhưng được bỏ qua lỗi

Trong trận đấu, một trong những cú giao bóng của Paul hướng thẳng tới vị trí của trọng tài, may mắn là người "cầm cân nảy mực" trận đấu đã né được. Tay vợt Paul nhanh chóng chạy về phía trọng tài và đưa ra lời xin lỗi. Trọng tài cũng vui vẻ bỏ qua, coi đó chỉ là một tình huống không đáng có.

Cũng tại Mỹ, ở US Open 2020, Novak Djokovic không may mắn như vậy. Ngôi sao người Serbia đã vô tình đánh bóng tennis vào trọng tài biên, tình huống bóng đi không quá mạnh như nữ trọng tài dây tỏ ra hết sức đau đớn, đây là lý do ngôi sao Serbia đã bị truất quyền thi đấu.

Khi xem tình huống về Paul, người hâm mộ của Nole vô cùng bức xúc, họ cho rằng nếu Djokovic là chủ nhân cú đánh này, anh sẽ bị "đuổi" ngay lập tức.

"Chúng ta đã biết điều gì sẽ xảy ra nếu Djokovic làm điều đó, phải không?", một người hâm mộ viết. "Nếu đó là Djokovic ... Trọng tài có lẽ sẽ gục đầu xuống đất và truất quyền thi đấu của Djokovic và buộc tội anh ta cố ý đánh như vậy," một fan viết trên Twitter.

"Novak sẽ bị tống vào tù vì điều này", một người dùng bình luận. "Câu hỏi nghiêm túc và không phải thiên vị ai cả, tại sao anh ấy không bị truất quyền thi đấu trong khi Novak thì bị đuổi ngay lập tức?", một fan khác bức xúc.

Dù không bị truất quyền thi đấu nhưng Paul đã nhận thất bại trước Alcaraz ở trận đấu này. Hiện Cincinnati Masters đã bước vào vòng bán kết. Alcaraz và Djokovic sẽ chạm trán ở trận đấu cuối cùng nếu như họ cùng giành chiến thắng tại vòng đấu dành cho 4 tay vợt.

