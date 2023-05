Đua xe F1, thống kê Miami GP: Verstappen vươn lên hàng "huyền thoại" tại Red Bull

Lượt chạy phân hạng: Haas có lần đầu xuất phát trong top 4

Sergio Perez giành pole đầu tiên ở một trường đua không phải Jeddah. Trong khi đó, Fernando Alonso cũng có lần đầu xuất phát hàng đầu tiên trên đất Mỹ kể từ P2 tại Indianapolis năm 2007. Độ tuổi trung bình của top 2 phân hạng (tương tự như ở Jeddah 2023) là 37 tuổi.

Verstappen sắp trở thành tay lái có nhiều chiến thắng nhất cho Red Bull

Carlos Sainz xếp thứ 3, thứ hạng xuất phát tốt nhất mùa này. Ở phía sau, Kevin Magnussen trong lần đầu vào Q3 năm nay đã xuất sắc đứng thứ 4, thành tích xuất phát cuộc đua chính tốt nhất trong lịch sử đội đua Haas. Anh đã từng 2 lần xuất phát P4 tại Australia và Đức 2014 cùng với P1 tại Sprint Brazil và top 4 tại Sprint Imola.

Pierre Gasly giành hạng 5 cho Alpine, kết quả tốt nhất kể từ đầu mùa cho tay lái người Pháp. George Russell đứng thứ 6, và đây là chặng thứ 2 mùa này Mercedes không có chiếc xe nào trong top 5. Charles Leclerc xếp thứ 7 sau 2 vụ tai nạn trong 2 ngày. Anh đã xuất phát P7 tại Albert Park và bị va chạm ngay ở vòng đầu tiên.

Esteban Ocon nhanh thứ 8, là vi trí về đích của anh ở cuộc đua năm ngoái sau khi xuất phát cuối cùng. Max Verstappen xếp thứ 9, thứ hạng mới chỉ đem lại 4 chiến thắng trong lịch sử F1 và người gần nhất là Niki Lauda tại Pháp GP 1984. Valtteri Bottas xếp hạng 10 trong lần đầu tiên Alfa Romeo vào Q3 năm nay. Phía sau Alex Albon chỉ cách Q3 đúng 0,052s.

Alonso ăn mừng podium thứ 4 mùa này

Lewis Hamilton bị loại ở Q2 lần đầu kể từ Imola 2022, cũng là kết quả tệ nhất trên đất Mỹ của anh. Yuki Tsunoda và Lando Norris cùng vào Q3 tại Baku và cùng dừng bước ở Q1 tại Miami. Norris có 3 lần bị loại từ Q1, hai trong số đó diễn ra mùa giải này. McLaren có cả 2 chiếc xe dừng bước Q1 lần đầu kể từ Interlagos 2018.

Top 20 chỉ hơn kém nhau 1,214 giây, chỉ thua kỷ lục tại Bahrain 2023 với 1,188 giây.

Cuộc đua chính: Verstappen cân bằng thành tích của Vettel tại Red Bull

Chiến thắng thứ 3 trong năm 2023 cũng là lần thứ 38 trong sự nghiệp Verstappen vô địch 1 chặng đua. Anh đã san bằng kỷ lục của người “tiền bối” Sebastian Vettel trong thời gian tay lái người Đức đầu quân cho “bò húc”. Vettel đua cho Red Bull 113 chặng, giành 38 chiến thắng, 44 poles, và 65 podium; trong khi con số của tay lái người Hà Lan là 145 chặng, 38 chiến thắng, 22 poles, và 82 podium.

Magnussen mang về điểm số trên sân nhà cho Haas

Perez xếp thứ 2 và mang lại chiến thắng 1-2 lần thứ 4 mùa này cho Red Bull. Phía sau, Alonso cũng có được lần thứ 4 giành podium với vị trí thứ 3 kể từ đầu năm. Đây là thành tích khởi đầu tốt nhất của tay lái Tây Ban Nha sau 1 thập kỷ. Russell có lần thứ 2 cán đích top 4 mùa này dù chưa thể giành được podium, trong khi đó Sainz về thứ 5 ở cuộc đua thứ 3 liên tiếp (tính cả Azerbaijan Sprint) dù bị phạt 5 giây do lỗi chạy quá tốc độ trong pit-lane.

Hamilton xếp hạng 6 trong năm thứ 2 liên tiếp tại Miami; ngoại trừ podium tại Albert Park, tay lái #44 đã có hai lần về thứ 5 và hai lần về thứ 6 trong năm 2023. Gasly và Ocon lần lượt về thứ 8 và 9, tương tự kết quả tại Jeddah và giúp Alpine cân bằng thành tích với McLaren trên BXH khi cả hai đội cùng có 14 điểm. Magnussen xuất phát thứ 4 nhưng chỉ có thể về đích hạng 10 (lần thứ 2 mùa này). Haas có chặng thứ 3 ghi điểm trên sân nhà và là lần đầu tại Miami.

Sự “ổn định” của tay lái Nhật Bản

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) xếp thứ 11, thành tích của anh sau 5 chặng đầu tiên lần lượt là P11, P11, P10, P10 và P11. Tân binh Logan Sargeant (Williams) sẽ là tay lái F1 thứ 3 trong lịch sử có 3 chặng đua sân nhà trong một mùa giải. Hai cái tên trước đó là Eddie Cheever (Mỹ) năm 1982 – chặng Long Beach, Detroit và Las Vegas; Antonio Giovinazzi (Italia) năm 2020 – chặng Monza, Mugello và Imola. Đáng tiếc Sargeant lại “đội sổ” trong chặng đua sân nhà đầu tiên.

Miami GP 2023 có thể nói là một chặng đua ‘nhàm chán’ cho người hâm mộ, nhưng lại là một cuộc đua hiếm có trong lịch sử F1 khi không cờ đỏ, không xe an toàn, không xe an toàn ảo, không tay đua nào bỏ cuộc, thậm chí chỉ có đúng 1 án phạt duy nhất được đưa ra cho Sainz do lỗi trong pit-lane.

Chặng đua thứ 6 sẽ diễn ra tại trường đua Imola, Italia từ ngày 19 đến 21/05 tới.

