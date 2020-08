Đua xe F1, chặng 5, 70th Anniversary GP: Hấp dẫn cuộc đua top giữa

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 11:54 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Ngày đầu tiên của chặng đua 70th Anniversary GP diễn ra tại trường đua Silverstone, Anh với những kết quả không có gì nổi bật khi Mercedes vẫn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại.

Tâm điểm của hai phiên chạy thử hôm qua 7/8 lại chính là vì các bộ lốp, yếu tố chắc chắn sẽ tạo nên sự "hỗn loạn" về chiến thuật trong hai ngày đua quan trọng tiếp theo.

Chặng đua tiếp tục nóng ngay từ khi các chiếc xe còn chưa lăn bánh với hai thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là việc Valtteri Bottas đã chính thức được xác nhận sẽ ở lại đội đua Mercedes trong mùa giải 2021 cùng hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Cùng với đó, vụ kiện của Renault nhắm tới Racing Point khi họ nghi ngờ chiếc RP20 đã copy một số chi tiết quan trọng trên chiếc xe Mercedes W10 năm 2019 và có được thành tích cao kể từ đầu năm 2020 tới nay.

Racing Point chỉ bị phạt 15 điểm và 400 nghìn euro từ vụ kiện sao chép brake duct

Theo đó, các trọng tài của FIA đã quyết định phạt “Báo hồng” 400 nghìn euro và 15 điểm đội đua trong mùa giải này với văn bản kết luận dài 14 trang, xem xét về hệ thống brake duct (tạm dịch là ống phanh) giống với thiết kế của Mercedes, vi phạm về quy chuẩn kỹ thuật.

Dù vậy, chi tiết đó vẫn sẽ được FIA cho phép sử dụng trong những chặng đua tiếp theo bởi họ cho rằng Racing Point sẽ không thể thiết kế, hoặc điều chỉnh lại brake duct theo cách khác với những gì họ đã nghiên cứu được.

Trở lại với những diễn biến tại FP1, Nico Hulkenberg được trao cơ hội thứ 2 ở chặng đua này sau khi Sergio Perez vẫn chưa có kết quả âm tính với COVID-19, dù anh đang hồi phục rất tốt. Ngoài ra, Robert Kubica sẽ xuất hiện tại lượt chạy thử này thay thế cho Antonio Giovinazzi tại Alfa Romeo.

Nhiệt độ không khí tại FP1 rơi vào khoảng 28 độ C khi các tay đua thử nghiệm bộ lốp C4 mới Pirelli cung cấp cho chặng đua này. Bottas ăn mừng bản hợp đồng mới bằng việc là người nhanh nhất ở phiên chạy này với thành tích 1 phút 26,166s, nhanh hơn thành tích đứng đầu FP1 tuần trước của Max Verstappen tới 1s và hơn người xếp thứ 2 Lewis Hamilton 0,138s.

Verstappen xếp thứ 3 cho Red Bull và thành tích của anh chỉ hơn 0,049s so với tay lái phía sau, Hulkenberg và Racing Point.

Mercedes ‘thoải mái’ ở vị trí số 1

"The Hulk" đã có một lượt chạy tương đối tốt sau khi được xác nhận tham dự chặng đua chỉ 2 tiếng trước khi FP1 bắt đầu. Anh có được vị trí thứ 4 trong khi đồng đội Lance Stroll chỉ có được hạng 8, kém tay đua người Đức tới gần 0,6s.

Xen giữa bộ đôi “Báo hồng” lần lượt là Charles Leclerc, Alex Albon, người gặp vấn đề understeer do chiếc xe liên tục trượt trên đường và chiếc xe thứ 2 của Ferrari, Sebastian Vettel tiếp tục chật vật với chiếc SF1000 với cài đặt downforce thấp.

Sau khi gặp phải vụ tai nạn tốc độ cao ở chặng đua trước, khiến trường đua phải đặt thêm một lớp rào chắn bằng lốp ở đoạn thoát cua Maggots, Daniil Kvyat xếp thứ 9 ở lượt chạy này, ngay trước Esteban Ocon của Renault. Dù vậy, những ứng viên hàng đầu của top giữa có lẽ vẫn chưa lên tiếng ở FP1 này nên họ không có được thành tích quá tốt.

Bộ đôi McLaren cùng Daniel Ricciardo, hay thậm chí là cả Pierre Gasly, đều không thể lọt vào top 10 khi họ tập trung chạy thu thập dữ liệu về lốp cho cuộc đua và đều hoàn thành được trên 23 vòng đua. Carlos Sainz là người chạy tích cực nhất trong số 20 tay đua với tổng cộng 28 vòng hoàn thành.

* Những vấn đề về lốp, chủ đề chính ở chặng đua 70th Anniversary GP

Các đội đua tập trung nhiều hơn vào bộ lốp Medium trong lượt chạy FP2 để có thể lấy dữ liệu cho cuộc đua chính. Từ đó những vấn đề về lốp, vốn được bàn tán rất nhiều kể từ sự cố ở cuộc đua cuối tuần trước, tiếp tục trở thành chủ đề chính ở lượt chạy này. Nhiệt độ không khí cao hơn 10 độ C so với FP1 và nhiệt độ mặt đường cũng đạt mức 42 độ C là một điều kiện không hề dễ chịu gì cho các bộ lốp vốn đã mềm, nay càng "mỏng manh" hơn.

Verstappen vẫn ổn định ở vị trí thứ 3

Qua thời gian dài sử dụng 1 bộ lốp, hiện tượng blistering trên cả lốp trước và lốp sau xuất hiện nhiều và đạo diễn hình liên tục hướng những cảnh quay vào những chiếc lốp trên đường đua và ở những lượt thay lốp trong pit. Dự báo thời tiết trong hai ngày tiếp theo vẫn sẽ có mức nhiệt tương tự như ngày thứ 6, chắc chắn các đội đua sẽ phải có chiến thuật ít nhất 2 pit-stops, hoặc thậm chí là 3 pit-stops với những lựa chọn lốp hiện có.

Hai vị trí đầu tiên của FP2 lại được hoán đổi giữa Bottas và Hamilton khi nhà vô địch #44 là người có thành tích nhanh nhất, 1 phút 25,606s, còn tay lái Phần Lan chậm hơn 0,176s ở hạng 2.

Vị trí thứ 3 bất ngờ thuộc về Daniel Ricciardo với thành tích trên bộ lốp Soft và chỉ kém Mercedes 0,815s. Tay lái người Australia tự tin đặt mục tiêu giành podium trong cuộc đua chiều Chủ nhật với kết quả đó, dù cho Verstappen cũng chỉ kém anh 0,016s ở hạng 4.

Racing Point tạm gác lại những lùm xùm bên lề để có được vị trí thứ 5 và 6 lần lượt thuộc về Stroll và Hulkenberg. Cuộc đua top giữa một lần nữa cho thấy sự cân bằng giữa các đội khi khoảng cách từ Hulkenberg đến vị trí thứ 15 của Romain Grosjean chỉ hơn kém nhau 0,5s.

Bộ đôi của Ferrari đều hoàn thành được trên 30 vòng với Leclerc xếp thứ 7, còn Vettel tiếp tục gặp khó khăn và đỉnh điểm là sự cố nổ động cơ khi FP2 đi tới những phút cuối cùng.

Ricciardo bất ngờ xếp hạng 3 tại FP2

Chiếc SF1000 của Vettel buộc phải dừng lại ở cua 9 khi động cơ bị hỏng và dầu máy rò rỉ và chảy xuống đường đua. Sự cố đó khiến xe an toàn ảo (VSC) xuất hiện và anh có nguy cơ sẽ phải chịu những án phạt thay thế chi tiết mới trong các lượt chạy trước mắt.

Tay lái người Đức chỉ có được vị trí thứ 14 ở lượt chạy này, kém Hamilton 1,5 giây. Sau đó cờ đỏ được phất lên do Giovinazzi dừng chiếc xe của mình ở khu vực run-off gần cua Maggots, kết thúc sớm FP2. Bộ đôi của McLaren, Lando Norris và Sainz xếp thứ 8 và 9, trong khi Ocon hoàn thành top 10.

Về dữ liệu phục vụ cuộc đua chính, các tay đua đều nói rằng rất khó để chạy giữ bộ lốp Soft C4, với Norris chỉ hoàn thành được 5 vòng trước khi vào thay bộ lốp mới. Mặt khác, họ đều cho rằng không có quá nhiều sự khác biệt giữa hiệu năng của lốp Soft C4 và Medium C3, bởi vậy tất cả đội đua có lẽ sẽ muốn xuất phát cuộc đua trên bộ lốp Medium thay vì Soft.

Xuất phát trên lốp Soft đồng nghĩa với việc họ phải vào pit sớm và sẽ mất đi nhiều vị trí trên đoàn đua, sẽ khó có thể trở lại vị trí ban đầu.

Sự cố động cơ ở cuối FP2 của Vettel

Mercedes tỏ ra thống trị ở cả thành tích 1 vòng (cho phân hạng) và đường dài (cho cuộc đua), với Red Bull ở vị trí thứ 2, chậm hơn khoảng 0,8s ở cả hai hạng mục. Sau đó Ferrari, Racing Point, McLaren và Renault đều gần như không có sự khác biệt đáng kể, tất cả phụ thuộc vào khả năng tận dụng chiếc xe của các tay đua. AlphaTauri với sự tự tin lớn của Gasly cũng hy vọng sẽ tiếp tục có điểm trong chặng đua này.

* Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 20h Thứ Bảy 08/8, ngày đua xếp hạng (race): 20h10 Chủ Nhật 09/8.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử 70th Anniversary GP 2020:

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-chang-5-70th-anniversary-gp-hap-dan-cuoc-dua-top-giua-c9a77...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-chang-5-70th-anniversary-gp-hap-dan-cuoc-dua-top-giua-c9a770374.html