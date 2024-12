Đua cỗ máy 18 tỷ đồng tranh ngôi vô địch: Việt Nam dễ tạo kỳ tích lịch sử F1H2O

Lịch thi đấu chặng Grand Prix of Sharjah 2024 Thứ Sáu, 6/12/2024: Kiểm tra kỹ thuật: Cả ngày Buổi tập tự do đầu tiên: 2 giờ Thứ Bảy, 7/12/2024 (giờ Việt Nam): Vòng loại: 12h30 Đua nước rút 1: 18h10 Đua nước rút 2: 18h40 Chủ Nhật, 8/12/2024 (giờ Việt Nam): Buổi khởi động: Sáng sớm Grand Prix chính thức: 18h Luật thi đấu và thể thức tại Grand Prix of Sharjah Địa điểm thi đấu: Hồ Khaled Lagoon, Sharjah, UAE Chiều dài đường đua: 2.057 mét Số phao điều hướng: 5 (4 phao cam, 1 phao vàng) Độ sâu tối thiểu: 6 mét Chiều rộng tối thiểu: 90 mét Chặng đấu bao gồm 2 cuộc đua Sprint Race (đua nước rút) và Grand Prix chính thức. Điểm số được tính riêng cho từng chặng, với tổng điểm quyết định thứ hạng cuối cùng. Tối đa số thuyền tham gia: 22 chiếc. Điều kiện nước: Nước mặn, độ sâu được kiểm soát để đảm bảo an toàn. Bảo vệ khán giả: Rào chắn kim loại và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Hình thức đưa thuyền xuống nước: Bằng cần cẩu.