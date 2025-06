Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn tại SEA Games 33

Thể thao Việt Nam chịu nhiều sức ép ở cuộc đua Huy chương Vàng SEA Games, bao gồm môn điền kinh

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đoàn Việt Nam có 1.341 thành viên (bao gồm 965 VĐV), giành tổng cộng 205 Huy chương Vàng, xếp nhất toàn đoàn, hơn đoàn Thái Lan xếp nhì tới 113 Huy chương Vàng. Tới kỳ đại hội 2 năm sau đó tại Campuchia, đoàn Việt Nam với 1.003 thành viên (bao gồm hơn 700 VĐV), xếp nhất toàn đoàn với 136 Huy chương Vàng, hơn đoàn về nhì là Thái Lan tới 28 Huy chương Vàng. Tuy nhiên tại SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây, đoàn Việt Nam dự báo gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua huy chương khi nhiều môn, nội dung thế mạnh bị cắt giảm hoặc đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.

SEA Games 33 có tới 50 môn, hơn 13 môn so với SEA Games 32 và 10 môn so với SEA Games 31, tuy nhiên số nội dung (tương ứng số bộ huy chương được trao) lại ít hơn: 274 so với 283 của năm 2023 và 523 của năm 2021. Cuộc cạnh tranh Huy chương Vàng vì thế càng thêm quyết liệt. Có lẽ cũng vì thế, thể thao Việt Nam dự kiến đặt chỉ tiêu khiêm tốn là từ 75 - 85 Huy chương Vàng, dù vẫn cử khoảng 1.000 thành viên tham dự.

Xác định SEA Games 33 là nhiệm vụ trọng tâm, thể thao Việt Nam đã sớm triển khai công tác chuẩn bị từ năm ngoái, tập trung vào nhóm môn trọng điểm gồm điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, taekwondo, thể dục dụng cụ, xe đạp, quyền anh, bắn cung, đấu kiếm, judo, cầu lông, đua thuyền, karate, cầu mây, wushu, vật…