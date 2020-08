Djokovic tuyên bố thẳng: Dự US Open để vượt Federer, bất chấp Covid-19

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 00:21 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic không còn lặng lẽ như trước, anh tuyên bố mạo hiểm dự US Open để vượt qua kỷ lục của Roger Federer.

Đại dịch Covid-19 đã khiến làng thể thao nói chung và tennis gặp quá nhiều khó khăn, sau những ngày tháng ảm đạm cuối cùng các giải đấu cũng được trở lại.

Cincinnati Masters (22/8) vốn là giải ATP 1.000 thứ năm sau Indian Wells, Miami, Monte Carlos và Roger Cup nhưng trở thành ATP 1.000 đầu tiên 2020 được diễn ra. Sau giải đấu này các tay vợt sẽ tham dự luôn US Open, Grand Slam tại Mỹ (31/8).

Novak Djokovic bất chấp nguy hiểm dự US Open để vượt qua thành tích Grand Slam mà Nadal, Federer đang xếp trên

Do gặp chấn thương Roger Federer đã phải bỏ cả mùa giải, còn Rafael Nadal lo ngại Covid-19 nên không tham dự. Nói về thời cơ hiếm có, Novak Djokovic cho biết anh tận dụng để rút ngắn khoảng cách Grand Slam với 2 đối thủ.

"Tôi không thể nói đó là lý do chính khiến tôi ở đây, nhưng đó là một trong những lý do quan trọng. Một trong những lý do tại sao tôi tiếp tục chơi quần vợt chuyên nghiệp ở cấp độ này là vì tôi muốn vươn tới những đỉnh cao hơn trong thế giới quần vợt.", Djokovic (17 Grand Slam) nói với The New York Times về quyết định thi đấu để rút ngắn khoảng cách Grand Slam với Nadal (19 Grand Slam), Federer (20 Grand Slam).

Đây sẽ là Grand Slam đầu tiên mà Djokovic thi đấu mà không có cả hai đối thủ nổi tiếng. Anh chia sẻ: "Thật kỳ lạ, bởi vì hai người đàn ông huyền thoại này đều không thể góp mặt tại đây. Tôi phải nghĩ về bản thân, về sức khỏe, thể lực trước khi tham dự. Tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm vì là hạt giống số 1 ở đây, điều quan trọng tôi muốn tennis tiếp tục phát triển. Tôi muốn thi đấu, đó là lý do tôi ở đây".

"Cá nhân tôi không sợ rơi vào tình huống rủi ro, nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân. Nếu tôi cảm thấy như vậy, rất có thể tôi đã không ở đây", Djokovic một lần nữa tuyên bố không sợ Covid-19.

Trước đó khi tổ chức giải Adria Tour, Djokovic và một số tay vợt đã dính Covid-19, sau thời gian điều trị tất cả đã khỏi bệnh.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đã làm điều gì xấu. Tôi có cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai đã bị nhiễm bệnh từ giải đấu do tôi tổ chức. Dù vậy, làm sao bạn có thể đổ lỗi cho một cá nhân về mọi thứ?", Djokovic chia sẻ về Adria Tour.

Ở giải đấu Cincinnati Masters diễn ra từ ngày 22/8 tại Mỹ, Djokovic là hạt giống số 1, được miễn thi đấu tại vòng đấu đầu tiên. Tại vòng 2 (24/8), đối thủ của "The Djoker" là người thắng trong cặp giữa Tommy Paul và một tay vợt giành vé từ vòng loại.

