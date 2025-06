Djokovic đua quyết liệt top 4, Swiatek lại bay cao (Bảng xếp hạng tennis 30/6)

🎾 ATP: Taylor Fritz áp sát Jack Draper, Djokovic quyết đua top 4

Jannik Sinner tiếp tục giữ vững ngôi số 1 thế giới với 10.430 điểm, tạo khoảng cách khá an toàn so với Carlos Alcaraz (9.300 điểm). Alcaraz sẽ phải bảo vệ 2.000 điểm từ chức vô địch Wimbledon năm ngoái, điều này khiến cơ hội vượt qua Sinner trong mùa giải này trở nên khó khăn, ít nhất là trước khi bước vào loạt giải US Open.

Djokovic sẽ phải bảo vệ 1.300 điểm ở Wimbledon năm nay

Taylor Fritz vừa có loạt kết quả ấn tượng khi vô địch Eastbourne lần thứ tư liên tiếp, thành tích kỷ lục giúp anh lấy lại sự tự tin trước thềm Wimbledon. Dù chiến thắng này không giúp Fritz tiến xa hơn trên bảng xếp hạng, anh đã thu hẹp khoảng cách với Jack Draper xuống còn 15 điểm, trong khi Novak Djokovic chỉ kém Fritz 5 điểm. Cuộc đua giành vị trí thứ 4 giữa Draper, Fritz và Djokovic hứa hẹn sẽ rất kịch tính trong những tuần tới.

Bên cạnh đó, Tallon Griekspoor cũng có bước tiến mạnh mẽ khi vô địch Mallorca, leo lên hạng 29 thế giới, trong khi Corentin Moutet tăng 14 bậc lên hạng 69. Một số tay vợt khác như Ugo Humbert (+2 bậc lên hạng 18) có sự thăng tiến, trong khi Francisco Cerundolo và Karen Khachanov lần lượt tụt xuống hạng 19 và 20.

🔥 WTA: Iga Swiatek trở lại top 5, Sabalenka tiếp tục thống trị

Ở bảng xếp hạng WTA, Aryna Sabalenka vẫn giữ vững vị trí số 1 với 11.640 điểm, duy trì khoảng cách lớn 3.741 điểm so với Coco Gauff. Sabalenka không tham dự Wimbledon năm ngoái nên sẽ không phải bảo vệ điểm nào, tạo điều kiện thuận lợi để kéo dài thời gian dẫn đầu.

Swiatek trở lại top 4 thế giới

Iga Swiatek là tâm điểm khi cô đã trở lại top 5 (hạng 4) sau khi lọt vào chung kết Bad Homburg, dù thua Jessica Pegula. Pegula hiện xếp hạng 3 và vừa giành chức vô địch Bad Homburg, củng cố vị trí của mình. Sự trở lại mạnh mẽ của Swiatek đã khiến Jasmine Paolini và Zheng Qinwen tụt hạng, trong khi Madison Keys giảm 2 bậc xuống hạng 8.

Maya Joint cũng là cái tên đáng chú ý khi cô thắng Eastbourne, leo 10 bậc lên hạng 41, còn Alexandra Eala tăng 18 bậc lên hạng 56. Victoria Azarenka trở lại top 100 kịp thời cho Wimbledon sau một thời gian tụt hạng.

🌱 Phân tích ảnh hưởng của Wimbledon 2025 tới bảng xếp hạng

Wimbledon 2025, diễn ra từ 30/6 đến 13/7, sẽ là bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của các tay vợt. Đây là giải Grand Slam thứ ba trong năm và cũng là giải đấu nhiều tay vợt phải bảo vệ điểm số lớn từ mùa giải trước.

Đối với ATP, Alcaraz đang phải bảo vệ 2.000 điểm vô địch năm ngoái, nếu không thể tái lập thành tích, anh sẽ mất điểm đáng kể, tạo cơ hội cho Sinner tiếp tục củng cố ngôi số 1. Cuộc đua top 4 cũng rất nóng khi Djokovic, Fritz và Draper đều có thể tăng, hoặc giảm bậc, tùy theo kết quả. Những tay vợt như Griekspoor, Moutet, Humbert có thể tận dụng cơ hội để tiến lên nhóm đầu nếu thi đấu tốt.

Ở WTA, Sabalenka có lợi thế không phải bảo vệ điểm Wimbledon năm ngoái, giúp cô dễ dàng giữ vị trí số 1 nếu thi đấu ổn định. Swiatek, Pegula và các tay vợt trong top 10 sẽ cạnh tranh quyết liệt để thu hẹp khoảng cách, đặc biệt khi Swiatek vừa lấy lại phong độ. Những tay vợt như Maya Joint, Eala và Azarenka có thể tận dụng cú hích tinh thần để cải thiện thứ hạng.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 23 0 10,430 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 9,300 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 6,500 4 Jack Draper (Anh) 23 0 4,650 5 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4,635 6 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4,630 7 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 4,140 8 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3,530 9 Daniil Medvedev (Nga) 29 0 3,420 10 Ben Shelton (Mỹ) 22 0 3,130 11 Alex de Minaur (Úc) 26 0 3,085 12 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 0 2,990 13 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 2,970 14 Andrey Rublev (Nga) 27 0 2,920 15 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2,905 16 Arthur Fils (Pháp) 21 0 2,830 17 Jakub Mensik (Séc) 19 0 2,356 18 Ugo Humbert (Pháp) 27 +2 2,285 19 Francisco Cerundolo (Argentina) 26 -1 2,285 20 Karen Khachanov (Nga) 29 -1 2,240 21 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 0 2,155 22 Alexei Popyrin (Úc) 25 0 2,140 23 Tomas Machac (Séc) 24 0 2,110 24 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 2,035 25 Jiri Lehecka (Séc) 23 0 1,965 26 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 26 0 1,920 27 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 1,845 28 Felix Auger-Aliassime (Canada) 24 -1 1,825 29 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 28 +5 1,755 30 Denis Shapovalov (Canada) 26 -1 1,676 ... 54 Joao Fonseca (Brazil) 18 +3 1,016 ... 62 Learner Tien (Mỹ) 19 +5 940 ... 908 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 28 -12 19

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA