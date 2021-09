Cực nóng võ thuật: "Lý Tiểu Long Hàn Quốc" chính thức đấu Từ Hiểu Đông

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Người hâm mộ võ thuật sắp được chứng kiến màn thư hùng võ thuật đặc sắc giữa hai nhân vật nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đầu năm 2021, người hâm mộ võ thuật Trung Quốc và Hàn Quốc bàn tán sôi nổi về trận đấu giữa võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông đối đầu với DK Yoo, một HLV, võ sĩ thông thạo nhiều môn võ khác nhau.

DK Yoo đấu Từ Hiểu Đông vào 4/12

Từ Hiểu Đông dù không phải võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp, anh nổi lên như một nhân vật võ thuật có tiếng hàng đầu ở Trung Quốc qua những trận thắng trước nhiều võ sư của nước này. Tương tự, DK Yoo cũng không phải võ sĩ mà nổi tiếng nhờ những clip biểu diễn và huấn luyện trên Youtube.

Màn đụng độ kể trên được cho là "cân tài cân sức", tuy nhiên Từ Hiểu Đông có lợi thế về thể hình. Yoo có cân nặng 80 kg, còn võ sĩ Từ Hiểu Đông nặng tới 100 kg.

Theo thông tin từ trang Facebook của Yoo, trận đấu này diễn ra vào 19h ngày 4/12 tới, tại một trong những trung tâm thể thao tại Hàn Quốc. Trận đấu sẽ được phát sóng trên kênh FITE, muốn xem trận đấu người xem sẽ phải bỏ tiền mua bản quyền truyền hình.

Trước đó người ta cho rằng màn so tài sẽ diễn ra theo luật Boxing, tuy nhiên trận đấu sắp tới hai tay đấm so tài theo luật Boxing. Đây được cho là nội dung thi đấu sẽ tạo ra sự cân bằng hơn so với MMA, bởi Từ Hiểu Đông hơn "Lý Tiểu Long Hàn Quốc" tới 20 kg.

Từ Hiểu Đông đã xác nhận sẽ đấu sau khi DK Yoo có động thái chính thức trên mạng xã hội: "Thông qua bạn bè chúng tôi đã trao đổi vào năm 2020. Mục đích ban đầu chỉ là màn giao lưu võ thuật. Nhưng khi con chữ được đưa đẩy, mọi người ví tôi là Lý Tiểu Long Trung Quốc, còn anh ấy là Lý Tiểu Long Hàn Quốc, nên tạo ra sự hiếu kì, bởi vậy tất cả đều muốn đây là màn so tài chính thức".

