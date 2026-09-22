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ASIAD 2026

Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 22/9: U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan, chờ huy chương xe đạp

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 22/9, U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan, trong khi Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội bước vào cuộc đua xe đạp đường trường, nơi Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng giành huy chương.

     

Giờ Bộ môn VĐV Việt Nam / Đội tuyển Nội dung Vòng/Trận đấu
07:00 Bóng chuyền bãi biển Nữ Việt Nam - Mông Cổ Bóng chuyền bãi biển Vòng Bảng
07:00 Bóng chuyền bãi biển Nữ Việt Nam - Macao Việt Nam - Macao Vòng Bảng
07:00 Xe đạp Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi Đường trường xuất phát đồng hàng Nữ Chung kết
07:00 Wushu Đỗ Đức Tài Nam quyền Nam Tính điểm
07:45 Bắn súng Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo Súng trường Đồng đội Nam Nữ Vòng loại
08:00 Bóng chuyền trong nhà Nữ Việt Nam - Kazakhstan Việt Nam - Kazakhstan Xếp hạng
08:00 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 100m Tự do Nữ Vòng loại
08:10 Karate Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên Kata đồng đội Nữ Tứ kết
08:12 Bơi lội Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn 400m Hỗn hợp Nam Vòng loại
08:42 Bơi lội Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng 1500m Tự do Nam Vòng loại
09:00 Wushu Đặng Trần Phương Nhi Nam quyền Nữ Tính điểm
09:45 Bắn súng Cập nhật theo vòng loại Súng trường Đồng đội Nam Nữ Chung kết
09:45 Đấu kiếm Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng bảng
10:15 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Nepal Hạng cân 51kg Nữ Vòng loại
10:15 Boxing Võ Thị Kim Ánh - Sri Lanka Hạng cân 54kg Nữ Vòng loại
11:30 Bóng ném Nữ Việt Nam - Kazakhstan Việt Nam - Kazakhstan Vòng loại
11:50 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng 1/16
12:00 Bóng đá Nam U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan Việt Nam - Uzbekistan Vòng bảng C
12:00 Thể dục dụng cụ Đội tuyển Nữ Các nội dung Nữ Vòng loại
12:30 Wushu Đỗ Đức Tài Nam côn Nam Tính điểm
12:50 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng 1/8
13:30 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Tứ kết
13:50 Wushu Đặng Trần Phương Nhi Nam đao Nữ Tính điểm
15:00 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 100m Tự do Nữ Chung kết
15:08 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 400m Hỗn hợp Nam Chung kết
15:29 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 1500m Tự do Nam Chung kết
16:00 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Bán kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Ngô Thị Phương Nga - Iran 52kg Nữ Tứ kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Đinh Văn Tâm - Pakistan 56kg Nam Tứ kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Nguyễn Thị Thu Thủy - Turkmenistan 60kg Nữ Tứ kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Hứa Văn Đoàn - Hàn Quốc 60kg Nam Tứ kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Nguyễn Khắc Kiên - Philippines 65kg Nam Tứ kết
16:00 Wushu (Tán thủ) Trương Văn Chưởng - Kazakhstan 70kg Nam Tứ kết
17:00 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Chung kết

Ngày 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam có nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó xe đạp đường trường và bóng đá nam là hai tâm điểm. 7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai bước vào chung kết xe đạp đường trường nữ. Với sở trường nước rút và thành tích HCB ASIAD 19, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng tạo khác biệt ở những kilomet cuối, nhưng khả năng thành công phụ thuộc nhiều vào cách các đồng đội hỗ trợ trước những đối thủ mạnh như Rinata Sultanova, Guo Li hay Yurina Kinoshita.

Lê Phát (16) và đồng đội chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng U23 Uzbekistan

Lê Phát (16) và đồng đội chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng U23 Uzbekistan

7h45, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. 8h10, kata đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal ở tứ kết, trước khi Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Anh thi boxing từ 10h.

Cũng trong buổi sáng, 8h18, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 1.500m tự do, còn Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400m hỗn hợp cá nhân. Tâm điểm bóng đá diễn ra lúc 12h, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan tại bảng C, trận đấu được dự báo rất khó khăn trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2026 22:52 PM (GMT+7)
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