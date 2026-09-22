Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 22/9: U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan, chờ huy chương xe đạp
Ngày 22/9, U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan, trong khi Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội bước vào cuộc đua xe đạp đường trường, nơi Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng giành huy chương.
|Giờ
|Bộ môn
|VĐV Việt Nam / Đội tuyển
|Nội dung
|Vòng/Trận đấu
|07:00
|Bóng chuyền bãi biển Nữ
|Việt Nam - Mông Cổ
|Bóng chuyền bãi biển
|Vòng Bảng
|07:00
|Bóng chuyền bãi biển Nữ
|Việt Nam - Macao
|Việt Nam - Macao
|Vòng Bảng
|07:00
|Xe đạp
|Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi
|Đường trường xuất phát đồng hàng Nữ
|Chung kết
|07:00
|Wushu
|Đỗ Đức Tài
|Nam quyền Nam
|Tính điểm
|07:45
|Bắn súng
|Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo
|Súng trường Đồng đội Nam Nữ
|Vòng loại
|08:00
|Bóng chuyền trong nhà Nữ
|Việt Nam - Kazakhstan
|Việt Nam - Kazakhstan
|Xếp hạng
|08:00
|Bơi lội
|Nguyễn Thúy Hiền
|100m Tự do Nữ
|Vòng loại
|08:10
|Karate
|Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên
|Kata đồng đội Nữ
|Tứ kết
|08:12
|Bơi lội
|Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn
|400m Hỗn hợp Nam
|Vòng loại
|08:42
|Bơi lội
|Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng
|1500m Tự do Nam
|Vòng loại
|09:00
|Wushu
|Đặng Trần Phương Nhi
|Nam quyền Nữ
|Tính điểm
|09:45
|Bắn súng
|Cập nhật theo vòng loại
|Súng trường Đồng đội Nam Nữ
|Chung kết
|09:45
|Đấu kiếm
|Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng bảng
|10:15
|Boxing
|Nguyễn Thị Tâm - Nepal
|Hạng cân 51kg Nữ
|Vòng loại
|10:15
|Boxing
|Võ Thị Kim Ánh - Sri Lanka
|Hạng cân 54kg Nữ
|Vòng loại
|11:30
|Bóng ném Nữ
|Việt Nam - Kazakhstan
|Việt Nam - Kazakhstan
|Vòng loại
|11:50
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng 1/16
|12:00
|Bóng đá Nam
|U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan
|Việt Nam - Uzbekistan
|Vòng bảng C
|12:00
|Thể dục dụng cụ
|Đội tuyển Nữ
|Các nội dung Nữ
|Vòng loại
|12:30
|Wushu
|Đỗ Đức Tài
|Nam côn Nam
|Tính điểm
|12:50
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng 1/8
|13:30
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Tứ kết
|13:50
|Wushu
|Đặng Trần Phương Nhi
|Nam đao Nữ
|Tính điểm
|15:00
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|100m Tự do Nữ
|Chung kết
|15:08
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|400m Hỗn hợp Nam
|Chung kết
|15:29
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|1500m Tự do Nam
|Chung kết
|16:00
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Bán kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Ngô Thị Phương Nga - Iran
|52kg Nữ
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Đinh Văn Tâm - Pakistan
|56kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Nguyễn Thị Thu Thủy - Turkmenistan
|60kg Nữ
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Hứa Văn Đoàn - Hàn Quốc
|60kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Nguyễn Khắc Kiên - Philippines
|65kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Trương Văn Chưởng - Kazakhstan
|70kg Nam
|Tứ kết
|17:00
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Chung kết
Ngày 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam có nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó xe đạp đường trường và bóng đá nam là hai tâm điểm. 7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai bước vào chung kết xe đạp đường trường nữ. Với sở trường nước rút và thành tích HCB ASIAD 19, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng tạo khác biệt ở những kilomet cuối, nhưng khả năng thành công phụ thuộc nhiều vào cách các đồng đội hỗ trợ trước những đối thủ mạnh như Rinata Sultanova, Guo Li hay Yurina Kinoshita.
Lê Phát (16) và đồng đội chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng U23 Uzbekistan
7h45, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. 8h10, kata đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal ở tứ kết, trước khi Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Anh thi boxing từ 10h.
Cũng trong buổi sáng, 8h18, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 1.500m tự do, còn Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400m hỗn hợp cá nhân. Tâm điểm bóng đá diễn ra lúc 12h, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan tại bảng C, trận đấu được dự báo rất khó khăn trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/09/2026 22:52 PM (GMT+7)