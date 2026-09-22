Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 22/9: U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan, chờ huy chương xe đạp

Giờ Bộ môn VĐV Việt Nam / Đội tuyển Nội dung Vòng/Trận đấu 07:00 Bóng chuyền bãi biển Nữ Việt Nam - Mông Cổ Bóng chuyền bãi biển Vòng Bảng 07:00 Bóng chuyền bãi biển Nữ Việt Nam - Macao Việt Nam - Macao Vòng Bảng 07:00 Xe đạp Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi Đường trường xuất phát đồng hàng Nữ Chung kết 07:00 Wushu Đỗ Đức Tài Nam quyền Nam Tính điểm 07:45 Bắn súng Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo Súng trường Đồng đội Nam Nữ Vòng loại 08:00 Bóng chuyền trong nhà Nữ Việt Nam - Kazakhstan Việt Nam - Kazakhstan Xếp hạng 08:00 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 100m Tự do Nữ Vòng loại 08:10 Karate Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên Kata đồng đội Nữ Tứ kết 08:12 Bơi lội Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn 400m Hỗn hợp Nam Vòng loại 08:42 Bơi lội Mai Trần Tuấn Anh , Nguyễn Huy Hoàng 1500m Tự do Nam Vòng loại 09:00 Wushu Đặng Trần Phương Nhi Nam quyền Nữ Tính điểm 09:45 Bắn súng Cập nhật theo vòng loại Súng trường Đồng đội Nam Nữ Chung kết 09:45 Đấu kiếm Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng bảng 10:15 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Nepal Hạng cân 51kg Nữ Vòng loại 10:15 Boxing Võ Thị Kim Ánh - Sri Lanka Hạng cân 54kg Nữ Vòng loại 11:30 Bóng ném Nữ Việt Nam - Kazakhstan Việt Nam - Kazakhstan Vòng loại 11:50 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng 1/16 12:00 Bóng đá Nam U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan Việt Nam - Uzbekistan Vòng bảng C 12:00 Thể dục dụng cụ Đội tuyển Nữ Các nội dung Nữ Vòng loại 12:30 Wushu Đỗ Đức Tài Nam côn Nam Tính điểm 12:50 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Vòng 1/8 13:30 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Tứ kết 13:50 Wushu Đặng Trần Phương Nhi Nam đao Nữ Tính điểm 15:00 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 100m Tự do Nữ Chung kết 15:08 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 400m Hỗn hợp Nam Chung kết 15:29 Bơi lội Cập nhật theo vòng loại 1500m Tự do Nam Chung kết 16:00 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Bán kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Ngô Thị Phương Nga - Iran 52kg Nữ Tứ kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Đinh Văn Tâm - Pakistan 56kg Nam Tứ kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Nguyễn Thị Thu Thủy - Turkmenistan 60kg Nữ Tứ kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Hứa Văn Đoàn - Hàn Quốc 60kg Nam Tứ kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Nguyễn Khắc Kiên - Philippines 65kg Nam Tứ kết 16:00 Wushu (Tán thủ) Trương Văn Chưởng - Kazakhstan 70kg Nam Tứ kết 17:00 Đấu kiếm Cập nhật theo vòng trước Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ Chung kết

Ngày 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam có nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó xe đạp đường trường và bóng đá nam là hai tâm điểm. 7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai bước vào chung kết xe đạp đường trường nữ. Với sở trường nước rút và thành tích HCB ASIAD 19, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng tạo khác biệt ở những kilomet cuối, nhưng khả năng thành công phụ thuộc nhiều vào cách các đồng đội hỗ trợ trước những đối thủ mạnh như Rinata Sultanova, Guo Li hay Yurina Kinoshita.

Lê Phát (16) và đồng đội chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng U23 Uzbekistan

7h45, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. 8h10, kata đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal ở tứ kết, trước khi Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Anh thi boxing từ 10h.

Cũng trong buổi sáng, 8h18, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 1.500m tự do, còn Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400m hỗn hợp cá nhân. Tâm điểm bóng đá diễn ra lúc 12h, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan tại bảng C, trận đấu được dự báo rất khó khăn trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.