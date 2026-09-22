Nữ VĐV từng phải giả trai để tập xe đạp xuất hiện tại ASIAD 2026

Fariba Hashimi từng phải giả trai để tập xe đạp

Đằng sau cuộc đua tại đấu trường châu lục là hành trình đầy gian nan, từ việc phải cải trang thành đàn ông để tập luyện, hứng chịu những cuộc tấn công trên đường phố cho đến quyết định rời quê hương để tiếp tục theo đuổi giấc mơ thể thao.

Fariba Hashimi từng phải rời Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Hiện cô sinh sống và thi đấu tại Italia, đồng thời hy vọng câu chuyện của mình có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những cô gái tại quê nhà.

Fariba Hashimi. Ảnh: Instagram nhân vật.

Fariba Hashimi chia sẻ: “Đối với tôi, đây không chỉ là về màn trình diễn của mình mà còn là việc cho đất nước thấy một người phụ nữ trong hoàn cảnh này. Chúng tôi vẫn còn sống và vẫn đang chiến đấu”.

Nữ cua-rơ người Afghanistan cũng mong muốn một ngày nào đó tình hình sẽ thay đổi để các VĐV nữ có thể tiếp tục thi đấu ngay tại quê nhà. “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi để thế hệ tiếp theo có thể đến từ trong nước để tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á, khám phá thế giới và giành huy chương” - Hashimi nói.

Fariba Hashimi bắt đầu làm quen với xe đạp năm 15 tuổi, theo bước chị gái Yulduz Hashimi, người cũng là một VĐV đua xe đạp quốc tế. Tuy nhiên, việc theo đuổi thể thao đối với hai chị em tại tỉnh Faryab, Afghanistan không hề đơn giản. Fariba từng phải tìm mọi cách để che giấu thân phận khi ra ngoài tập luyện vì lo ngại bị phát hiện và tấn công.

“Tôi luôn ăn mặc như đàn ông khi đi tập luyện, đeo 2 hoặc 3 chiếc mặt nạ khác nhau để mọi người không nhận ra hoặc tấn công tôi. Tôi sợ họ phát hiện ra mình. Thỉnh thoảng tôi bị ném đá vào đầu. Người ta ném chai lọ vào tôi. Họ cố gắng đuổi chúng tôi về nhà bằng cách hung hăng và tấn công chúng tôi” - Fariba Hashimi kể lại.

Dù trải qua những trải nghiệm khó khăn, Fariba Hashimi không cho rằng người dân Afghanistan là những người xấu. Theo cô, vấn đề nằm ở sự khác biệt trong cách nhìn nhận và tư duy đối với phụ nữ cũng như thể thao nữ.

“Tôi đã trải qua thời gian rất khó khăn, nhưng tôi không nói người dân của tôi là người xấu. Chúng tôi có một đất nước tuyệt vời. Nhưng tư duy thì khác” - Fariba Hashimi bộc bạch.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Fariba Hashimi đến với sự giúp đỡ của Alessandra Cappellotto, nhà vô địch thế giới đua xe đạp đường trường năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của Cappellotto, Fariba Hashimi chuyển sang thi đấu cho Italia và tiếp tục phát triển sự nghiệp đua xe đạp chuyên nghiệp. Fariba và chị gái Yulduz sau đó cùng góp mặt tại Olympic Paris 2024, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của hai chị em.

Dù đã có cơ hội thi đấu ở những sân chơi lớn của thế giới, Fariba Hashimi vẫn không giấu được nỗi buồn khi phải sống xa quê hương và gia đình. “Tôi rất buồn vì không thể sống ở đất nước mình. Tôi đã không gặp gia đình mình trong một thời gian dài rồi.

Để theo đuổi ước mơ của mình, tôi đã rời bỏ quê hương. Tôi đã trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người dân” - Fariba Hashimi tiết lộ.

Vị trí thứ 7 tại ASIAD 2026 không đơn thuần là một kết quả chuyên môn. Với Fariba Hashimi, đó còn là lời khẳng định rằng những nữ VĐV Afghanistan vẫn có thể xuất hiện trên đấu trường quốc tế, bất chấp những trở ngại mà họ phải đối mặt.

Fariba Hashimi cho biết ước mơ lớn nhất của cô trong tương lai là có thể trở về Afghanistan và truyền cảm hứng cho những người trẻ tại quê nhà. “Trong tương lai, tôi thực sự hy vọng có thể thay đổi một số điều ở đất nước mình. Ước mơ lớn của tôi là được trở về và truyền cảm hứng cho người dân quê hương”.