Chờ đợi Lễ bế mạc độc đáo và ngoạn mục

Những ngày diễn ra SEA Games 32, tại sân vận động Morodok Techo, trong khi các VĐV tạo nên màn tranh tài hào hứng bên trong thì ngay phía ngoài, những người thợ cũng miệt mài thi công các hạng mục phục vụ Lễ bế mạc diễn ra ngày 17/5, bao gồm việc lắp đặt giàn pháo hoa. Tuy nhiên, khối lượng công việc không quá nhiều như lúc chuẩn bị Lễ khai mạc, bởi như ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) cho biết, “Lễ bế mạc được tổ chức ở mức độ hợp lý”.

Hình ảnh trong Lễ Khai mạc SEA Games 32. Ảnh: BTV

Song không vì thế mà Lễ bế mạc SEA Games 32 kém phần hoành tráng. “Sự độc đáo và ngoạn mục vẫn được đảm bảo”, ông Chamroeun nói, “Tại Morodok Techo sẽ là một khung cảnh tuyệt vời với sự tham gia của 2.000 nghệ sỹ”. Theo tiết lộ, Lễ bế mạc sẽ bao gồm những hoạt cảnh giới thiệu văn hóa truyền thống, sự sang trọng và vĩ đại của đất nước, con người Campuchia mới.

“Campuchia đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau Lễ khai mạc SEA Games 32, qua đó nâng cao danh tiếng, vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Chính vì vậy, Lễ bế mạc cũng phải được tổ chức trọng thể vì danh dự và hình ảnh đất nước”. Ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch CAMSOC

Như đã thấy ở Lễ khai mạc SEA Games 32, tất cả diễn ra là một bữa tiệc thực sự, với âm thanh, ánh sáng và công nghệ tối tân. Lễ bế mạc cũng tương tự và tiếp tục được dàn dựng bởi các chuyên gia Trung Quốc. Một trong các đạo diễn, ông Chen Witan tiết lộ, đã phải dành nhiều ngày ở Bảo tàng Quốc gia Campuchia, đồng thời tìm hiểu số lượng lớn tư liệu để nắm bắt lịch sử, giá trị và các biểu tượng xứ chùa tháp, sau đó truyền tải thông qua các hoạt cảnh trong vòng 1 tiếng. Điều này giúp ông cùng cộng sự dễ dàng hơn khi xúc tiến Lễ bế mạc, bên cạnh việc thêm vào các nội dung mới. Những người tổ chức tin rằng buổi lễ ngày 17/5 sẽ khiến những người chứng kiến phải trầm trồ.

Rút kinh nghiệm từ Lễ khai mạc, khi dòng người kéo tới Morodok Techo quá đông gây tắc nghẽn từ chân cầu Prek Pnov cách đó hơn 4 cây số cho đến tận ghế ngồi trên khán đài, công tác an ninh và duy trì trật tự sẽ được tăng cường, thận trọng để hạn chế sai sót. Nếu như Lễ khai mạc có khoảng 80.000 người tham gia (gồm 60.000 bên trong sân và 20.000 bên ngoài), bế mạc sẽ còn đông hơn nữa. Vậy nên vé sẽ được in và cấp phát lại để cơ cấu lại chỗ ngồi, đồng thời những người may mắn có vé được khuyến cáo không mang theo trẻ em dưới 10 tuổi cũng như đồ ăn.

Với người Campuchia, SEA Games 32 là sự kiện chưa từng có và hầu hết đều không muốn bỏ lỡ. Đây cũng là cơ hội kiếm tiền của những người buôn bán nhỏ lẻ. Trao đổi với một số bà con bán nước ở trước sân vận động Olympic, họ cho biết đã chuẩn bị đồ đạc để bán tại Morodok Techo vào hôm bế mạc. “Ngày khai mạc 5/5, chỉ riêng bán nước cũng lời vài trăm đô”, một người nói, đồng thời tiếc rẻ vì không thể bán đồ cổ vũ, “Người ta vào xem khai mạc, bế mạc không cần kèn hay cờ, trong khi những thứ đó bán lãi 70%. Như trận bán kết môn bóng đá nam, chỉ bán kèn, cờ, băng rôn cũng thu về hơn 1.000 đô”.

Dù sao thì họ cũng rất vui vì doanh thu gấp nhiều ngày thường, và hy vọng sẽ được tham gia vào nhiều kỳ SEA Games hơn nữa ở Campuchia. Mặc dù vậy, ước muốn này khó thành hiện thực bởi để tổ chức SEA Games 32, xứ chùa tháp đã phải nỗ lực vượt bậc. Trước đó vào ngày 15/5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, Thủ tướng Hun Sen cho biết, “là thành viên ASEAN, tổ chức SEA Games là nghĩa vụ không thể tránh khỏi, nhưng Campuchia chỉ có thể đăng cai khi thực sự sẵn sàng”. Ông cũng nói thêm, sau khi kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 khép lại bằng Lễ bế mạc, nó sẽ “trở thành di sản cho mọi thế hệ tương lai”.

