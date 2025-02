Cầu lông đổi luật vì chơi mệt hơn đá bóng, Lee Chong Wei không hài lòng

Cầu lông: Môn thể thao khốc liệt hơn bạn nghĩ

Cầu lông tưởng chừng nhẹ nhàng, thực chất là một trong những môn đòi hỏi thể lực và cường độ vận động khắc nghiệt bậc nhất. Theo một nghiên cứu của Đại học Copenhagen, cầu lông được đánh giá là môn có nhịp độ nhanh nhất trong các môn đối kháng, với nhịp tim của VĐV duy trì trung bình ở mức 160-180 nhịp/phút, tương đương nhịp tim khi chạy nước rút.

Cầu lông tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thi đấu rất tốn sức

Trong một bài nghiên cứu đăng trên Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (Chin, Wong, et al., 1995), các nhà khoa học cho thấy VĐV cầu lông tiêu hao từ 600 đến 1200 calo/giờ, vượt xa tennis, thậm chí cả bóng đá, nếu xét về thời gian vận động liên tục.

Tiêu chí Cầu lông Tennis Bóng đá Thời gian trận đấu 40-90 phút (3 set, mỗi set 21 điểm) 1-5 giờ (3-5 set) 90 phút (có thể thêm hiệp phụ) Quãng đường di chuyển 6-8 km/trận, bước chạy ngắn, đổi hướng liên tục 3-5 km, xen kẽ chạy dài và nghỉ 10-13 km/trận, bao gồm chạy bền và tăng tốc Cường độ vận động Cực cao, nhịp độ nhanh, ít thời gian nghỉ Cao, nhưng có thời gian nghỉ giữa các điểm Trung bình, xen kẽ chạy bền và nghỉ ngắn Calo tiêu hao 600-1200 calo/giờ 400-600 calo/giờ 500-700 calo/giờ

Trận đấu kinh điển giữa Lee Chong Wei và Lin Dan tại Olympic 2012 là một minh chứng rõ ràng về sự khốc liệt của môn cầu lông. Theo phân tích của Olympic Analytics, cả hai VĐV đã di chuyển trung bình 8 km trong hơn 80 phút, với gần 400 pha cầu được thực hiện.

Lượng năng lượng tiêu hao trong trận đấu tương đương với việc chạy một nửa quãng đường marathon, nhưng với các pha tăng tốc, đổi hướng và bật nhảy liên tục, điều ít môn thể thao khác sánh được.

Vì sao cầu lông cần thay đổi luật?

Sau hơn 20 năm áp dụng hệ thống tính điểm 21 điểm mỗi set, Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) nhận thấy cường độ thi đấu hiện tại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ sự nghiệp của VĐV. BWF trích dẫn dữ liệu từ các báo cáo nội bộ cho thấy số lượng chấn thương mãn tính ở đầu gối, cổ chân và lưng của VĐV đã gia tăng đáng kể, nhất là ở những giải đấu kéo dài.

Để giảm tải cho VĐV và tăng sức hấp dẫn cho môn thể thao này, BWF đã đưa ra đề xuất thay đổi hệ thống tính điểm từ 21 điểm mỗi set sang 15 điểm mỗi set.

Chi tiết về luật mới: Hệ thống 15x3 (15 điểm mỗi set, 3 set) sẽ được thử nghiệm tại một số giải đấu từ tháng 4/2025 đến tháng 9 hoặc tháng 10/2025.

Mục tiêu: Rút ngắn thời gian thi đấu, giúp các trận đấu gọn gàng và kịch tính hơn. Giảm áp lực thể chất lên VĐV, đặc biệt là tại các giải đấu lớn như Olympic hay World Championships. Tăng tính cạnh tranh khi từng điểm số trở nên quan trọng hơn.

BWF kỳ vọng rằng sự thay đổi này sẽ không chỉ thu hút khán giả mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho VĐV trong một lịch trình thi đấu dày đặc.

Huyền thoại Lee Chong Wei thì phản bác luận mới

Quan điểm của Lee Chong Wei: "Cầu lông sẽ mất đi bản sắc"

Là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của cầu lông thế giới, Lee Chong Wei công khai phản đối kế hoạch đổi luật của BWF.

Trong một cuộc phỏng vấn với scoop.my, anh thẳng thắn chia sẻ: "Nếu họ đổi luật, đây sẽ không còn là cầu lông nữa. Việc thay đổi một hệ thống mà các VĐV đã quen thuộc không phải là điều dễ dàng. Nó có thể mang lại lợi ích cho một số nhóm, nhưng tổng thể thì không phải là ý kiến hay".

Lee lo ngại rằng hệ thống 15 điểm sẽ làm mất đi bản sắc của cầu lông một môn thể thao được xây dựng trên sức bền, sự kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực cao. Những trận đấu kéo dài, đầy cảm xúc, như cuộc đối đầu giữa anh và Lin Dan, đã trở thành biểu tượng của cầu lông hiện đại.

Anh cho rằng, nếu hệ thống 15 điểm được áp dụng, cầu lông sẽ mất đi những giây phút kịch tính nhất, nơi sức bền và tinh thần thép của VĐV được thử thách.

Góc nhìn đa chiều: Sức khỏe VĐV hay tính hấp dẫn?

BWF lập luận rằng việc giảm số điểm mỗi set sẽ giúp các trận đấu trở nên ngắn gọn và thu hút hơn, đặc biệt với thế hệ khán giả trẻ. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cho rằng chính sự dài hơi, bền bỉ và khốc liệt của cầu lông mới tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của môn thể thao này.

Một số VĐV hiện tại như Aaron Chia (Malaysia) bày tỏ quan điểm trung lập: "Tôi chưa từng thi đấu với hệ thống 15 điểm, nên không thể chắc chắn điều này sẽ mang lại lợi ích hay không. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu".

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cách thi đấu mà còn định hình lại toàn bộ lối chơi của các VĐV chuyên nghiệp. Những chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn trong các set đấu dài sẽ phải thay thế bằng lối chơi nhanh, hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn hơn.