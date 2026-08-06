Fan Real Madrid nổi cáu với Vinicius: "Đá như Asensio mà nghĩ mình như Ronaldo"

Câu trả lời của Vinicius là gì? Đó là điều đang được Real Madrid quan tâm nhất lúc này. Trong ngày 5/8, hai bên đã gặp nhau để bàn lần cuối về chuyện hợp đồng, theo đó Real Madrid chỉ tăng nhẹ đề nghị gia hạn của họ lên 22 triệu euro/năm, chứ nhất quyết không đáp ứng đòi hỏi 30 triệu euro/năm của Vinicius.

Real Madrid đang chờ Vinicius quyết định đi hay ở

Cuộc gặp được cho là “để lại sự tích cực” cho các bên, rằng Vinicius cảm thấy được trân trọng khi HLV Jose Mourinho cũng góp một tiếng vào việc thuyết phục anh ở lại. Nhưng trên mạng xã hội, Vinicius đã xóa sạch mọi nội dung và cả ảnh đại diện, khiến dư luận càng thêm thắc mắc rốt cuộc Vinicius định ra sao.

Trong lúc Real Madrid đòi hỏi một câu trả lời thật sớm từ phía Vinicius, các fan Real Madrid đã có những phản ứng khác nhau về những diễn biến này. Đa số fan Real cảm thấy mệt mỏi với vấn đề giữa hai bên và chỉ muốn nó chấm dứt nhanh, và không ít người bực mình cho rằng Vinicius không đáng những lùm xùm như vậy.

Phản ứng được thể hiện rõ rệt trên phần bình luận của hai tờ báo thân Real Madrid là AS và Marca. Trên tờ AS, bình luận được “thả like” nhiều nhất về vụ Vinicius là “thôi nào, tôi phát cáu với Vinicius lắm rồi”, kế đến là “Hãy để Arsenal mua cậu ta đi”. Một độc giả AS viết: “Có rất nhiều đội muốn bị lừa gạt bởi gã này và nếu cậu ta ra đi, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy thở phào. Hãy xem Mbappe mùa tới ghi 50 bàn có còn bị coi là một vấn đề nữa hay không”.

Một độc giả tờ AS viết về cảm nghĩ với vụ Vinicius gia hạn

Một độc giả có tên “Jose Luis Herradon” thì viết dòng bình luận dài như sau: “Nếu Florentino gia hạn cho anh ta thì tức là ông ta đã vứt đi nguyên tắc không ai lớn hơn CLB. Sau này sẽ có những cầu thủ khác vòi vĩnh và CLB sẽ bất ổn vì những kẻ không xứng đáng khoác áo đội bóng lại được trọng đãi. Vinicius không phải một siêu sao mà là một tên tống tiền khiến CLB mất đi hình ảnh và danh tiếng, như cách hắn dỗi bỏ gala Quả bóng Vàng chỉ vì biết mình không đoạt giải. Nếu Don Santiago Bernabeu còn sống để thấy cảnh này thì ông ấy sẽ nói gì?”.

Bên tờ Marca cũng không khác gì, với những bình luận như “Đèn xanh với bán, đèn đỏ với gia hạn”, hay “bán anh ta đi, anh ta nghĩ mình là Cristiano Ronaldo dù đá như Asensio, lại còn làm HLV bị sa thải chỉ vì bị yêu cầu phòng ngự”.

Một độc giả tờ Marca viết "Vinicius nghĩ mình là Ronaldo dù đá như Asensio"

Việc Vinicius xóa nội dung trên Instagram cũng khiến nhiều fan Real bực mình. Trên diễn đàn Reddit của CLB, một fan viết: “Tôi bắt đầu cáu rồi đây. Gia hạn hoặc bị bán, gì cũng được, nhưng đây là cái quái gì thế?”. Một fan khác chỉ ra: “Vinicius dù quyết định thế nào thì cũng biết người ta sẽ chú ý đến mạng xã hội của anh ta. Một ông hoàng drama, gã này chỉ muốn người ta phải thường xuyên theo dõi Instagram của mình để biết anh ta quyết định ở lại hay rời khỏi Real Madrid. Đây chỉ là một trò kiếm tiền, không hơn không kém”.