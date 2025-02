Bóng chuyền Việt Nam và giá trị từ những chuyến xuất ngoại

Thanh Thúy hy vọng lấy lại phong độ ở VTV Bình Điền Long An Dự kiến trong tuần này, Thanh Thúy sẽ làm việc cùng CLB VTV Bình Điền Long An để thảo luận về các kế hoạch thi đấu trong trường hợp cô khoác áo VTV Bình Điền Long An tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Nếu quay lại khoác áo VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy chắc chắn sẽ là mũi tấn công chủ lực của đội trong hành trình bảo vệ chức vô địch quốc gia. Lần gần nhất, cô thi đấu cho VTV Bình Điền Long An là ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. (Minh Khuê)