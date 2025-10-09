Bóng chuyền Ninh Bình "như rắn mất đầu" khi vắng Bích Tuyền, hotgirl Kiều Trinh toả sáng

🏐✨ Thông Tin hạ Ninh Bình giành vé bán kết

Trong trận đấu đáng chú ý thuộc giải bóng chuyền nữ VĐQG 2025 diễn ra vào tối ngày 8/10, Ninh Bình đã tỏ ra hụt hơi khi thiếu vắng trụ cột Nguyễn Thị Bích Tuyền, nhân tố quan trọng trong khâu tạo đột phá và dẫn dắt lối chơi tấn công. Việc mất đi trụ cột khiến Ninh Bình giống như "rắn mất đầu", gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai chiến thuật trước Thông Tin - Binh Đoàn 19 chơi đầy gắn kết và sắc bén.

Thiếu vắng Bích Tuyền (số 10) bên phía Ninh Bình, Kiều Trinh (số 11) bên kia lưới đã chơi thăng hoa

Thiếu Bích Tuyền, khả năng bước 1 của Ninh Bình chưa ổn định, khiến chuyền hai Yến Nhi gặp rắc rối trong việc tổ chức tấn công. Dù ngoại binh Miroslava Paskova đã rất nỗ lực, nhưng sự bị động trong phối hợp vẫn khiến đội bóng cố đô không thể xoay chuyển tình thế. Đặc biệt, việc phải đưa Nguyễn Thị Trinh đảm nhiệm vị trí đối chuyền thay thế cũng là phương án bất đắc dĩ, khi “Trinh điện” dù tài năng nhưng chưa thể gánh vác trọng trách ghi điểm như Bích Tuyền.

Phía bên kia lưới, Thông Tin - Binh Đoàn 19 dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Văn Long thể hiện một bộ mặt đa dạng, lối chơi gắn kết và phòng thủ chắc chắn hơn hẳn. Ngoại binh Irina Voronkova tiếp tục ghi điểm ấn tượng với nhiều pha bóng đẳng cấp, góp phần tạo nên thế trận áp đảo trong những set cuối.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với diễn biến bất ngờ. Set 1 và set 3, Thông Tin - Binh Đoàn 19 thắng áp đảo với tỉ số 25-18 và 25-15, thể hiện sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, set 2 chứng kiến sự bùng nổ từ Ninh Bình với chiến thắng 25-15 nhờ sự tận dụng tốt cơ hội khi đối thủ chùng xuống. Đến set 4, Thông Tin tiếp tục áp đảo, giành chiến thắng 25-14, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với chiến thắng này, Thông Tin - Binh Đoàn 19 đã chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết giải bóng chuyền nữ VĐQG 2025. Trước đó đã có 3 đội nữ giành vé là LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương.

👑👏 Vắng Thanh Thúy, người đẹp Kim Thanh được ngợi khen

Trong trận đấu mở màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đã trải qua trận thắng kịch tính 3-2 trước TP.HCM, nổi bật với màn trình diễn xuất sắc của Đặng Thị Kim Thanh, gương mặt được khen ngợi nhiều nhất khi đàn chị Thanh Thúy vắng mặt.

HLV Ngọc Hoa quyết định điều chỉnh chiến thuật khi giao trọng trách đối chuyền cho Kim Thanh, vốn thường chơi phụ công. Bước thay đổi táo bạo này ngay lập tức phát huy hiệu quả khi Kim Thanh trở thành tay ghi điểm chủ lực, đóng góp tổng cộng 21 điểm cho đội, gồm 16 điểm tấn công sắc bén và 5 điểm chắn bóng vững chắc. Sự chắc chắn của Kim Thanh cùng khả năng chắn lưới đáng gờm từ Lữ Thị Phương và Lê Như Anh đã tạo nên bức tường phòng thủ kiên cố, làm khó nhiều pha tấn công của TP.HCM.

Dù VTV Bình Điền Long An vươn lên dẫn trước 2-0 set đầu, nhưng đội bóng đến từ TP.HCM đã vùng lên mạnh mẽ, cân bằng tỉ số 2-2 sau khi tận dụng những sai sót ở hàng phòng ngự và sự bùng nổ của họ trong hai set giữa. Tuy nhiên, ở set quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch được thể hiện rõ nét khi Kim Thanh cùng đồng đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, thắng thuyết phục với tỉ số 15-2, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Ngay sau trận đấu, Kim Thanh nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ và các chuyên gia. Một fan trên diễn đàn chia sẻ: “Chúc mừng Kim Thanh, cô ấy chơi rất tỉnh táo và chắn bóng tốt. Việc bố trí Kim Thanh ở vị trí đối chuyền cùng sự hỗ trợ của Lữ Phương và Như Anh ở hàng chắn là quyết định hợp lý và thành công của ban huấn luyện”.

Một cổ động viên khác nhận xét: “Kim Thanh đang dần lấy lại phong độ sau thời gian nghỉ thi đấu và khó khăn. Cô thi đấu bền bỉ, nhiệt huyết và là chỗ dựa quan trọng cho VTV Bình Điền Long An trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch”.

Chiến thắng trước TP.HCM đánh dấu trận thắng thứ 5 của VTV Bình Điền Long An tại mùa giải năm nay, giúp họ giữ vững vị trí top đầu và củng cố quyết tâm bảo vệ danh hiệu.