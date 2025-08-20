Bích Tuyền là "50% sức mạnh" bóng chuyền nữ Việt Nam, lối chơi hoàn hảo ra sao?

🏐 Bích Tuyền là "50% sức mạnh" của bóng chuyền nữ Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 22/5/2000 tại Vĩnh Long, đã trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đại. Từ một cô gái có chiều cao vượt trội và tiềm năng lớn, Bích Tuyền đã không ngừng trưởng thành và chứng minh mình là cầu thủ toàn diện với những đóng góp to lớn cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

HLV Phạm Văn Long khẳng định Bích Tuyền (áo đỏ) là "50% sức mạnh" tuyển Việt Nam

Với chiều cao ấn tượng khoảng 1m88 cùng sức bật đà lên tới 3m10 và bật tại chỗ gần 2m60, Bích Tuyền sở hữu lợi thế vượt trội để thực hiện những cú đập bóng mạnh mẽ, uy lực, giúp cô được ví như “máy ghi điểm” trên sân bóng chuyền Việt Nam. Những pha tấn công của cô không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn kết hợp khéo léo giữa chiến thuật tinh tế và kỹ thuật đa dạng, từ đập bóng đến bỏ nhỏ, khiến hàng chắn đối phương luôn phải đối mặt với thử thách khó lường.

Từ những ngày đầu gia nhập CLB Truyền hình Vĩnh Long và sau đó là LP Bank Ninh Bình, nơi cô trở thành trụ cột không thể thiếu, Bích Tuyền đã thể hiện khả năng ghi điểm xuất sắc và tinh thần thi đấu bền bỉ. Đỉnh cao là chức vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 cùng LP Bank Ninh Bình, trong đó cô là vận động viên ghi điểm nhiều nhất của giải với hiệu suất tấn công hơn 50%, mang lại thắng lợi cho đội.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bích Tuyền cùng đồng đội giành được nhiều thành tích nổi bật như vô địch AVC Challenge Cup 2024, giành hạng ba lịch sử tại giải FIVB Challenger Cup 2024, cũng như nhiều huy chương bạc tại SEA Games và mới nhất là chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025. Cá nhân cô được vinh danh là cầu thủ toàn diện nhất, đối chuyền xuất sắc nhất và người ghi điểm nhiều nhất ở nhiều giải đấu, thậm chí nằm trong top 6 đối chuyền xuất sắc nhất thế giới trong năm 2024.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cao Bích Tuyền khi gọi cô là cầu thủ có chuyên môn tốt và ngày càng hoàn thiện kỹ thuật cùng sự mạnh mẽ trên sân. Mới đây, HLV Phạm Văn Long còn khẳng định rằng Bích Tuyền đóng vai trò "50% sức mạnh" nơi hàng công đội tuyển nữ Việt Nam, ghi dấu sự phụ thuộc và ảnh hưởng lớn của cô đến thành công chung của đội.

⚡ Bích Tuyền sở hữu lối chơi hoàn hảo

Bích Tuyền có lối chơi kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, kỹ thuật và sự tinh tế trong bóng chuyền hiện đại. Các cú đập của Bích Tuyền như sấm sét ập xuống sân đấu, nhanh, mạnh và chính xác, tạo áp lực khủng khiếp lên hàng chắn đối phương.

Sức mạnh cùng tốc độ đập bóng vượt trội của cô luôn là điểm tựa vững chắc giúp đội tuyển Việt Nam ghi điểm và phá vỡ thế trận phòng ngự của đối thủ. Tuy nhiên, sức mạnh không phải là tất cả, Bích Tuyền còn biết cách kiểm soát và điều chỉnh lực đập linh hoạt, tạo nên những pha bỏ nhỏ tinh tế để "đánh lừa" chắn bóng, thể hiện sự biến hóa trong lối chơi.

Bích Tuyền khi phải xuống hàng sau vẫn khiến đối phương khốn khổ với những cú đập sau vạch 3m

Khả năng chắn bóng của Bích Tuyền cũng rất ấn tượng. Khi đứng chắn, cô tận dụng chiều cao và sải tay dài để bọc lót hiệu quả, ngăn chặn các đường tấn công mạnh mẽ của đối phương.

Ngoài những pha tấn công cận lưới ấn tượng, Bích Tuyền còn nổi bật với các cú đập sau vạch 3m khi lùi xuống hàng sau. Khả năng này không chỉ giúp cô tiếp tục tạo áp lực tấn công mà còn góp phần vào sự đa dạng chiến thuật của đội tuyển. Các pha đập sau vạch 3m của cô thường là những cú đánh hiểm hóc, vừa đủ uy lực lại vừa khó đoán, làm khó khăn cho việc phòng thủ của đối thủ.

Bích Tuyền thi đấu với một phong thái tự tin, tâm lý vững vàng và nhiệt huyết chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với những tình huống quyết định rồi xử lý một cách điềm tĩnh và hiệu quả. Cô không chỉ là nguồn cảm hứng trên sân mà còn là chỗ dựa cho các đồng đội.

Việc Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển quốc gia, không tham dự giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, rõ ràng là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống. Ở trận đấu mới nhất tối 19/8 gặp Kenya, dù thiếu vắng Bích Tuyền, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng, tạo nên tín hiệu tích cực để tự tin hướng tới giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8.