Alcaraz sẵn sàng với nhiều đối sách chiến thuật, ủ mưu làm Djokovic kiệt sức

🏋️‍♂️ Sự chuẩn bị của Alcaraz trên sân tập

Trên sân tập nắng hắt xuống mặt sân, hơi nóng phả lên gấp bội. Carlos Alcaraz quật bóng không ngừng, dây vợt nẩy liên hồi như muốn xé toạc bầu không khí. Bên ngoài, bạn gái của anh trai Alvaro đứng quan sát, buông lời trêu đùa: “Được đấy, cứ thế mà phát huy…”. Alcaraz quay sang, nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch: “Vâng, có vẻ tôi cũng có tương lai nhỉ…”.

Alcaraz (áo hồng) đã chuẩn bị tinh thần đấu Djokovic (áo đen) ngay từ khi biết tin "nằm cùng nhánh" đàn anh

Ngay sau đó, Juan Carlos Ferrero (HLV của Alcaraz) xen vào, giọng đanh nhưng điềm tĩnh. Ông yêu cầu học trò đẩy cao nhịp độ trả giao bóng, tiến vào quả bóng sớm hơn. “Phải tập thêm cách đỡ cú giao hai của Djokovic, nhất là ở thời điểm deuce (40-40) và khi đỡ cú dọc chữ T khi mở góc. Anh ấy rất hay mạo hiểm ở đó”, Ferrero phân tích.

👑 Cuộc hẹn với "huyện thoại bất tử" Djokovic

Ngồi trên chiếc ghế bên ngoài sân, Ferrero trò chuyện cùng giới truyền thông. Trước mắt Alcaraz không chỉ là một trận đấu, đó là cuộc hẹn với huyền thoại Novak Djokovic, tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt nam. Ở tuổi 38, sau trận tứ kết đầy chật vật trước Taylor Fritz, Nole vẫn là đối thủ khiến mọi tay vợt phải chơi với cường độ cực đại.

“Dù tôn trọng tất cả đối thủ, nhưng Novak là Novak. Anh ấy là người xuất sắc nhất trong lịch sử. Vì thế, chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình. Carlos đang chơi thứ tennis tuyệt vời và đầy tự tin, nhưng tôi sẽ không dám khẳng định cậu ấy là cửa trên”, Ferrero khẳng định.

Ferrero vẫn chưa quên nỗi đau ở Melbourne (Australian Open) tám tháng trước, nơi Djokovic lật ngược trận tứ kết bằng cách chiếm trọn tâm lý của Alcaraz.

“Không phải chuyện đòi nợ. Nhưng chúng tôi khát khao được tái đấu. Ở Úc, Carlos đã khởi đầu rất tốt, thắng set đầu. Nhưng rốt cuộc Djokovic lại chơi hay phi thường”.

⏱️ Bài toán thể lực và lợi thế tuổi trẻ

Djokovic, “người đàn ông với ngàn sinh mệnh” như Ferrero thừa nhận, đang chậm dần theo năm tháng. Nhưng bản năng sinh tồn của anh vẫn nguyên vẹn.

“Khác biệt lần này là điều kiện thi đấu. Ở Úc là ban đêm, bóng đi rất nặng. Còn tại New York, trận diễn ra lúc ba giờ chiều, tôi tin điều kiện ấy sẽ hợp với Carlos hơn. Nhưng điều quan trọng nhất: không được ám ảnh bởi Novak”, Ferrero khích lệ "Carlitos".

Ferrero hiểu rõ: Djokovic giờ không còn bất khả chiến bại ở những cuộc đua marathon. Nhiệm vụ của Alcaraz là giữ nhịp, đẩy trận đấu dài ra, bắt đối thủ cạn kiệt dần từng giọt năng lượng.

HLV Ferrero (áo xanh) hiểu rõ tài năng của Djokovic

🧩 Phải sẵn sàng với các kế hoạch, đưa Djokovic đến giới hạn

“Carlos phải buộc Novak đi đến giới hạn. Khi cơ thể anh ấy bắt đầu phản ứng, trận đấu sẽ trở nên vô cùng khó nhằn với Novak. Đó là con đường chúng tôi phải chọn. Djokovic sở hữu đủ mánh lới để xoay chuyển cả những tình thế phi lý nhất. Bởi thế, nhịp bóng trung bình sẽ là yếu tố then chốt", HLV người Tây Ban Nha phân tích.

Ferrero bình luận thêm: “Novak những ngày qua đánh rất lì, kiên nhẫn bám cuối sân, gần như không mắc lỗi. Nhưng chúng tôi tin tốc độ của Carlos, vốn cực cao sẽ mở khoảng trống, khiến Novak sớm hụt hơi. Trận đấu năm set luôn là cuộc trường chinh. Từ mốc ba giờ thi đấu trở đi, sự mệt mỏi sẽ bộc lộ. Ở điểm này, tuổi trẻ của Carlos có thể là lợi thế nhỏ”.

Tuy nhiên, trước một bậc thầy như Djokovic, Ferrero cảnh giác rằng kịch bản có thể đảo chiều bất cứ lúc nào: “Có thể anh ấy sẽ chủ động tấn công, rút ngắn điểm số, lên lưới nhiều hơn để tránh kéo dài. Carlos phải linh hoạt, sẵn sàng với kế hoạch A, B, C. Với Djokovic, không bao giờ được chủ quan”.

Thực tế chứng minh: Alcaraz (22 tuổi) đã tiến vào bán kết US Open mà không mất set nào, không hề có khoảnh khắc lơ là. Tỷ lệ giao bóng cũng vượt trội: trung bình 6 cú ace mỗi trận; 64% giao bóng 1 trong sân và giành 84% điểm khi giao bóng 1 thành công; và chỉ mất một trong 69 game cầm giao bóng. “Chúng tôi đã giúp cánh tay Carlos linh hoạt hơn, nhịp nhàng hơn”, Ferrero nhấn mạnh.

Cả thế giới đã sẵn sàng cổ vũ và thưởng thức trận đấu giữa "hai thế hệ vàng tennis" ở bán kết US Open 2025 giữa Djokovic - Alcaraz, dự kiến diễn ra khoảng 2h, 6/9.