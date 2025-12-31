3 VĐV hoàng gia tài sắc vẹn toàn ở SEA Games, chơi môn nào cũng giành huy chương

Không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, SEA Games 33 tại Thái Lan còn gây “sốt” khi chứng kiến các thành viên hoàng gia trực tiếp tranh tài và… mang huy chương về cho tổ quốc. Từ đường đua thuyền buồm đến sân polo, ba gương mặt hoàng gia của Thái Lan và Brunei đã để lại dấu ấn đặc biệt cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Hoàng hậu Suthida giành HCV tại SEA Games vừa qua

Hoàng hậu Suthida: HCV lịch sử trên mặt biển Pattaya

Ở tuổi 47, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana khiến giới mộ điệu nể phục khi cùng đội tuyển Thái Lan chinh chiến nội dung thuyền buồm SSL47 keelboat.

Sau 7/8 lượt đua, đội Thái Lan dẫn đầu với 10 điểm phạt, bỏ xa Malaysia (17 điểm) và Myanmar (21 điểm), qua đó sớm đảm bảo tấm HCV lịch sử trước lượt đua cuối. Ở chặng 7, đội của Nữ hoàng tiếp tục về nhất và chính thức đăng quang ngày 18/12 tại Ocean Marina Yacht Club (Pattaya).

Là hoa tiêu chủ lực của đội, Hoàng hậu Suthida còn nổi tiếng là người đam mê thể thao, từng hoàn thành cự ly bán marathon 21km chỉ vài tuần trước SEA Games, tiếp nối truyền thống hoàng gia khi cố Quốc vương Bhumibol từng giành HCV thuyền buồm tại SEAP Games 1967.

Hoàng tử Abdul Mateen: “Soái ca polo” mang về HCB cho Brunei

Ở môn polo hạng 2-4 goals, Hoàng tử Abdul Mateen tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của VĐV thực thụ. Trong trận bán kết, đội polo Brunei với sự góp mặt của Mateen đã đánh bại Malaysia 9-6 để tiến vào chung kết. Dù không thể vượt qua Thái Lan và chấp nhận thất bại 0-7,5 trong trận đấu cuối cùng tại VS Sports Club ngày 10/12, Brunei vẫn giành được HCB danh giá.

Hoàng tử Abdul Mateen mang về cho Brunei 2 huy chương ở môn polo

Không dừng lại ở đó, Abdul Mateen còn tiếp tục giành thêm tấm HCĐ cùng đội tuyển polo Brunei hạng 4-6. Tham dự cả hai nội dung, Abdul mang về cho Brunei 2 huy chương.

Đây là 2 tấm huy chương tiếp nối bảng thành tích ấn tượng của Mateen, người từng giành HCĐ tại SEA Games 2017 và 2019, đồng thời là nhà sáng lập đội MB Polo, từng vô địch Gold Cup Torneo Internacional de Polo tại Tây Ban Nha.

Công chúa Azemah: Nữ đội trưởng đưa polo Brunei lên bục huy chương

Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah chính là linh hồn của đội polo Brunei tại SEA Games 33.

Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah giành HCB polo

Ở tuổi 41, cô giữ vai trò đội trưởng, trực tiếp dẫn dắt đội tuyển vượt qua bán kết và tiến vào chung kết hạng 2-4 goals. Sau thất bại trước Thái Lan, Azemah cùng Mateen nhận HCB, thành tích cao nhất của polo Brunei tại kỳ đại hội này.

Từng là nữ VĐV đầu tiên của Brunei giành HCĐ polo tại SEA Games 2017, Azemah gắn bó với ngựa từ năm 4 tuổi và bắt đầu chơi polo từ năm 20 tuổi, trở thành VĐV tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ hoàng gia hiện đại, mạnh mẽ và bản lĩnh.