2 giờ trước khi so găng, "Người đồng" boxing "mây mưa" ở phòng thay đồ

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 19:05 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Trước màn so tài quan trọng nhất sự nghiệp, siêu sao boxing người Mỹ có hành động gây sốc.

Cựu vô địch từng giữ đai WBC hạng nặng thế giới, Deontay Wilder vừa chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người bị sốc. Trước khi thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2008, võ sĩ này đã ngang nhiên làm "chuyện ấy" với vợ trong phòng thay đồ.

2 tiếng trước khi thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên (2008), Wilder "thân mật" với vợ trong phòng thay đồ

Võ sĩ được mệnh danh là "Người đồng" tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với iFL TV: "Có nhiều thứ không thực sự ổn với trận đấu đầu tiên của tôi. Tôi cuối cùng đã làm "chuyện ấy" trước trận chiến chỉ 2 giờ. Vợ tôi ở đó, vì thế tôi bắt đầu suy nghĩ quái đản".

Tay đấm cao 2m01, nặng gần 100kg lý giải, gia đình chính là sức mạnh giúp anh thi đấu tốt hơn: "Tôi thích ở gần gia đình, đặc biệt là những người tôi yêu. Điều đó cho tôi động lực để làm những gì mà tôi phải làm cho đến giờ".

Dường như cơ thể của "Người đồng" Wilder đặc biệt hơn so với hầu hết mọi người, "chuyện ấy" giúp anh có thêm năng lượng: "Nó giống như một cơ duyên may mắn, điều đó không làm tôi yếu đi, đôi chân của tôi vẫn linh hoạt, cơ thể thì tràn đầy năng lượng. Đó là lý do tôi hạ đo ván anh ta (Ethan Cox) ở ngay trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên".

"Chuyện ấy" thăng hoa giúp Wilder thành công ngay ở trận đầu tiên nên công việc đó được "Người đồng" thực hiện trước mỗi trận đấu, nó như một trong những "công thức" giúp anh thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, võ sĩ 34 tuổi đã trải qua 44 trận, trong đó thắng 42, hòa 1, thua 1.

Ở trận đấu gần nhất diễn ra vào 22/2/2020, Wilder đã để thua và mất chiếc đai WBC vào tay Tyson Fury. Hiện 2 tay đấm đang liên hệ để có trận tái đấu lần 3, dự kiến diễn ra cuối năm nay.

