iPhone 6S Plus Lock giá sốc chỉ 3.8 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Sau cơn sốt iPhone 6 Lock giá 1,8 triệu và iPhone 6S quốc tế giá 3,2 triệu, Di Động Việt tiếp tục đưa ra mức giá hấp dẫn cho mẫu iPhone 6S Plus Lock. Chỉ từ 3,8 triệu, khách hàng đã sở hữu chiếc iPhone 6S Plus Lock vẫn dùng được SIM ghép 4G bình thường và hoạt động ổn định như máy quốc tế.

Tại Di Động Việt, iPhone 6S Plus bản Lock giá từ 3,87 triệu đang được áp dụng cho tùy chọn bộ nhớ trong 16GB, loại C hình thức còn mới 90%. iPhone 6S Plus 16GB Lock loại B ngoại hình còn mới 95%-97% có giá 4,17 triệu. Loại A là phiên bản có độ mới đáng khen nhất, không trầy xước hay cấn móp, đẹp đến 98%-99% và đang giữ mức giá 4,47 triệu.

Đây là mức giá chỉ được áp dụng từ ngày 29/05 - 04/06 trên toàn hệ thống. Di Động Việt cam kết giá iPhone 6S Plus 16GB Lock cũ từ 3,8 triệu đang là mức niêm yết tốt nhất thị trường hiện nay. Nếu khách hàng tìm được địa chỉ nào uy tín giá rẻ hơn, cửa hàng sẵn sàng hoàn lại tiền.

Ngoài giá bán, người tiêu dùng còn rất quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và thời gian bảo hành khi chọn các dòng sản phẩm cũ đã qua sử dụng. Nhất là khi giá iPhone 6S Plus Lock chênh lệch rất nhiều so với bản quốc tế.

Hiểu được điều đó, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật tại Di Động Việt luôn kiểm tra ngoại hình và chất lượng của sản phẩm kỹ lưỡng, đảm bảo máy hoạt động ổn định khi đến tay khách hàng. Các lỗi *101#, +84 đầu danh bạ trong tin nhắn, Facetime, iMassage…đều đã được fix và dùng như bản Quốc Tế. Đặc biệt, iPhone 6S Plus Lock vẫn có thể sử dụng SIM 4G và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề khi SIM ghép bị khóa.

Cấu hình chip Apple A9 đi kèm GPU PowerVR GT7600 và RAM 2GB trên iPhone 6S Plus vẫn hoạt động rất mượt mà, không có hiện tượng giật, lag. Sản phẩm còn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chơi game của người dùng với màn hình lớn 5.5inch đẹp, màu sắc chân thực, hỗ trợ 3D Touch và viên pin dung lượng 2750mAh.

Khi mua iPhone 6S Plus 16GB Lock cũ, khách hàng được tặng kèm cáp, sạc, ốp lưng và SIM ghép. Tương tự các dòng iPhone cũ bán ra tại Di Động Việt, mẫu iPhone 6S Plus Lock được bảo hành trong 6 tháng, bao test 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử 7 ngày miễn phí và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng. Để khách hàng yên tâm hơn trong quá trình trải nghiệm, Di Động Việt còn cung cấp gói bảo hành cả rơi vỡ, giá đang giảm 30% chỉ còn 370 ngàn.

Ngoài iPhone 6S Plus Lock giá chỉ từ 3,8 triệu, khách hàng có thể tham khảo một số dòng iPhone cũ khác đang có giá tốt tại Di Động Việt, như: iPhone 6 Lock giá từ 1,8 triệu; iPhone 6S quốc tế giá từ 3,27 triệu; iPhone 7 quốc tế giá 7,97 triệu; iPhone 7 Plus quốc tế giá 10,87 triệu.