Bán công ty con để trả nợ, bầu Đức sẽ thu được “trái ngọt” trong năm nay?

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 16:18 PM (GMT+7)

Nối tiếp đà tăng trong những phiên gần đây, thị trường chứng khoán lại vừa đóng cửa với mức tăng nhẹ gần 2%.

Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 1,62 điểm (0,21%) lên 767,41 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 0,62% xuống 106,49 điểm và UPCom-Index giảm 0,15% xuống 50,78 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, họ tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn nhưng áp lực đã giảm đáng kể, chỉ còn gần 190 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào VIC (45,76 tỷ đồng), HDB (18,7 tỷ đồng), DMC (15 tỷ đồng), VPB (14,1 tỷ đồng)…

Độ rộng thị trường kết phiên nghiêng về phía bên bán với 227 mã tăng điểm và 285 mã giảm điểm.

Trong rổ VN30, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế hơn dù đã thu hẹp số lượng, kết phiên có 13 mã tăng điểm và 17 mã giảm điểm. Trong đó, VPB đã mở rộng sắc xanh và kết phiên kịch trần với sắc tím. Ngược lại, ROS tiếp tục là mã có mức giảm mạnh nhất trong rổ khi giảm gần 6%.

Đối với VN-Index, MSN bất ngờ vươn lên vào nửa sau phiên chiều, cùng với VPB và GVR khoác lên sắc xanh cho thị trường. Ở chiều ngược lại, mức giảm thu hẹp đáng kể trong VIC, VCB cũng như BID đã giúp thị trường giảm đi nhiều áp lực.

Một trong những mã cổ phiếu đang có chiều hướng đi xuống trong giai đoạn này chính là HNG của bầu Đức. Chốt phiên hôm nay, HNG mất 0.39% xuống mốc 12.650 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, HNG cũng mất tới gần 10% giá trị.

Công ty nông nghiệp của bầu Đức lỗ lớn trong năm 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019 mới được công bố, HNG ghi nhận lỗ ròng gần 2,426 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó gần 2,308 tỷ đồng, theo đó HNG ghi nhận lỗ thêm gần 118 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán doanh thu tài chính của HNG điều chỉnh tăng thêm 63.7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại giảm 92 tỷ đồng.Thêm vào đó, do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14.1 tỷ đồng và lợi nhuận khác giảm hơn 221 tỷ đồng nên HNG ghi nhận lỗ thêm 118 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho biết, năm 2019, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.426 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

Báo cáo phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm ngoái đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay. Theo báo cáo tài chính, tổng vay nợ cuối năm 2019 còn hơn 9.200 tỷ đồng, giảm hơn 6.200 tỷ đồng.

Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Năm 2020, HAGL Agrico nói rằng hoạt động kinh doanh sẽ được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái, hiện là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả thời gian qua. Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Với các phương án đó, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2019 và có lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng. Lưu ý rằng năm 2019, công ty cũng đặt kế hoạch lợi nhuận 103 tỷ đồng nhưng không hoàn thành khi lỗ 2.375 tỷ đồng.

Trong thương vụ hợp tác với Thaco Group, HAGL Agrico năm 2019 đã chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông giá trị 2.217 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 11.086 tỷ đồng. Cổ đông lớn đơn lẻ lớn nhất là Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ 41% nhưng vẫn là công ty mẹ HNG khi còn sở hữu cổ phần gián tiếp, trong khi đó nhóm cổ đông Thaco sở hữu 35% vốn.

