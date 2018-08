Việc nhẹ lương cao: Sang Hy Lạp trông mèo, kiếm ngay 200 triệu/năm

Mỗi ngày, thời gian làm việc chỉ kéo dài vỏn vẹn… 4 tiếng.

Vừa qua, bà Joan Bowell - giám đốc một cơ sở chăm sóc mèo ở Hy Lạp đã đăng tin tuyển nhân viên trên Facebook. Công việc này có mức lương 600 EUR/tháng, cung cấp xe hơi miễn phí, nhà ở miễn phí nhìn ra biển Aegean, chỉ cách bờ biển vài bước chân. Người trúng tuyển chỉ phải làm việc 4 tiếng mỗi ngày, công việc chủ yếu là chăm sóc đàn mèo 70 con.

Sau khi thông tin tuyển dụng được đăng tải, đã có hàng nghìn e-mail ứng tuyển gửi tới bà Joan. Trong đó có không ít người là bác sĩ thú y hoặc y sĩ. Trong đơn xin việc, họ đều nhấn mạnh bản thân là người “có trách nhiệm, đáng tin cậy và thành thật”, tràn đầy tình yêu thương đối với động vật.

Chuyện lạ: trông mèo cũng kiếm được gần 200 triệu đồng mỗi năm

Cơ duyên thành lập cơ sở chăm sóc mèo bắt nguồn từ 7 năm trước, khi bà Joan và người chồng 65 tuổi chuyển tới đảo Syros, Hy Lạp. Họ phát hiện ra những chú mèo hoang gầy yếu, bị thương, bị vứt trong thùng rác và phải bới rác để sống qua ngày. Cảm thương cho số phận lũ mèo, hai vợ chồng đã quyết định thu nhận mèo hoang, đồng thời hợp tác với ngành thú y ở địa phương, cải thiện tình trạng sức khỏe của đàn mèo trong làng và kiểm soát số lượng sinh sản của chúng. Tính tới nay, họ đã thu nhận từ 55 đến 70 chú mèo trên đảo. Joan sau đó đã thành lập một tổ chức từ thiện, kêu gọi quyên góp để duy trì cơ sở. Ngoài ra, bà cũng lập một trang web trên mạng xã hội để mọi người ở khắp thế giới có thể theo dõi.

Mùa thu năm nay, do bận giải quyết một số kế hoạch nên vợ chồng bà Joan phải quay về New York. Do đó, họ cần tìm 5 tình nguyện viên người châu Âu chăm sóc lũ mèo. Đến giờ, họ đã sàng lọc được 50-100 ứng viên trong 1.000 đơn ứng tuyển.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ 4 tiếng đồng hồ để chăm sóc đàn mèo

Đương nhiên, các tình nguyện viên trúng tuyển cũng sẽ được trả lương xứng đáng: 600 EUR/tháng (16 triệu VND), tương đương 192 triệu VND/năm. Bên cạnh đó, họ còn được miễn tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí khám chữa thú y. Những ứng viên là bác sĩ thú y, hiểu biết về mèo hoang hoặc chuyên gia tâm lý về mèo sẽ được ưu tiên cộng điểm. Tháng 10 năm nay, người trúng tuyển sẽ được đào tạo 2 tuần không lương, dự kiến đến tháng 11 sẽ bắt đầu làm việc.