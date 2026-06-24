Vượt hơn 1.300 km chữa ung thư gan giai đoạn muộn, người đàn ông 66 tuổi đón tín hiệu khả quan

Được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn tiến triển với nhiều ổ tổn thương trong gan, di căn phổi, di căn xương và huyết khối tĩnh mạch cửa, người đàn ông 66 tuổi ở Đắk Lắk từng được tư vấn điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, sau khi vượt hơn 1.300 km ra Hà Nội tìm cơ hội điều trị, người bệnh đã ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực sau 2 chu kỳ liệu pháp miễn dịch.

Ung thư gan đã di căn nhiều cơ quan

Theo các bác sĩ, người bệnh được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đa ổ từ đầu năm 2025 trên nền xơ gan.

Ngay khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn tiến triển với nhiều tổn thương trong gan, đồng thời xuất hiện di căn phổi, di căn xương và huyết khối tĩnh mạch cửa. Với tình trạng này, người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật và được tư vấn điều trị bảo tồn.

Đến tháng 3/2026, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong tình trạng sức khỏe suy giảm rõ rệt. Người bệnh bị cổ trướng gây chướng bụng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng toàn thân và suy thận mức độ nhẹ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy gan phải có nhiều tổn thương lan tỏa kèm huyết khối thân chung tĩnh mạch cửa. Các tổn thương di căn cũng xuất hiện tại phổi và xương sườn.

Đáng chú ý, các chỉ điểm ung thư đều tăng cao. Chỉ số AFP ở mức 84,6 ng/mL và PIVKA-II đạt 175 mAU/mL.

ThS.BSNT Dương Thị Hường, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa cho biết trước tình trạng bệnh phức tạp, người bệnh đã được hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên ngành ung thư, nội gan mật và truyền nhiễm.

"Mục tiêu ưu tiên ban đầu là kiểm soát nhiễm trùng, ổn định chức năng gan, thận và cải thiện thể trạng trước khi triển khai điều trị đặc hiệu", bác sĩ Hường cho biết.

Ảnh: BVCC

Người bệnh ung thư tăng 3 kg sau 4 tuần điều trị

Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, các bác sĩ chỉ định điều trị miễn dịch theo phác đồ STRIDE - một trong những chiến lược điều trị mới dành cho bệnh nhân ung thư gan không còn khả năng phẫu thuật.

Quá trình truyền thuốc diễn ra thuận lợi, người bệnh đáp ứng tốt và không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng.

Chỉ sau 2 chu kỳ điều trị, nhiều tín hiệu khả quan đã xuất hiện. Chức năng gan cải thiện rõ rệt, người bệnh ăn uống tốt hơn và tăng 3 kg trong vòng 4 tuần.

Các chỉ điểm phản ánh hoạt động của khối u cũng giảm mạnh. Cụ thể, chỉ số AFP giảm từ 84,6 ng/mL xuống còn 0,9 ng/mL; PIVKA-II giảm từ 175 mAU/mL xuống còn 12,42 mAU/mL, gần trở về ngưỡng bình thường.

Song song đó, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy các tổn thương tại gan có xu hướng thu nhỏ. Theo chia sẻ của người bệnh, khối lồi vùng xương sườn trước đây gần như không còn sờ thấy rõ và cảm giác đau cũng giảm đáng kể ngay sau chu kỳ điều trị đầu tiên.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đây mới là những kết quả bước đầu. Ung thư gan giai đoạn tiến triển vẫn là bệnh lý nặng, cần tiếp tục theo dõi lâu dài để đánh giá hiệu quả điều trị.

Mở thêm cơ hội cho người bệnh ung thư gan giai đoạn muộn

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa cho biết phác đồ STRIDE là một trong những hướng điều trị miễn dịch hiện đại dành cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan không còn khả năng phẫu thuật.

Theo bác sĩ Giang, nghiên cứu lâm sàng quốc tế HIMALAYA đã cho thấy phác đồ này giúp kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ tốt hơn so với điều trị bằng sorafenib đơn thuần ở nhóm bệnh nhân ung thư gan tiến triển chưa từng điều trị toàn thân trước đó.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư gan, góp phần mở rộng thêm cơ hội kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống cho nhiều người bệnh ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo viêm gan B, viêm gan C và xơ gan là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Người mắc các bệnh lý này cần được theo dõi định kỳ bằng siêu âm và các xét nghiệm tầm soát theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

Khi được chẩn đoán ung thư gan, người bệnh nên được đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh và điều trị tại các cơ sở chuyên sâu có khả năng phối hợp đa chuyên khoa nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.