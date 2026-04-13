Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

Bác sĩ Jiri Kubes, giám đốc y khoa tại Trung tâm Liệu pháp Proton, Cộng hòa Séc cảnh báo mọi người không nên xem nhẹ cơn đau bất thường ở vai phải , vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư gan. Cơn đau này có thể xuất hiện rồi biến mất, nhưng thường chỉ xảy ra ở vai, trong khi cánh tay vẫn hoàn toàn bình thường khiến nhiều người nhầm lẫn.

"Thách thức đối với ung thư gan là các triệu chứng ban đầu có thể rất khó nhận biết, đó là lý do tại sao mọi người thường bỏ qua chúng hoặc cho rằng đó là điều gì đó vô hại. Ung thư gan đôi khi có thể gây ra cái mà chúng ta gọi là đau lan tỏa hoặc đau ảo, trong đó cảm giác khó chịu được cảm nhận ở vai chứ không phải ở bụng", bác sĩ Jiri Kubes nói.

Ông giải thích thêm rằng điều này xảy ra vì gan nằm gần các dây thần kinh kết nối với vai, vì vậy sự kích thích có thể được cảm nhận ở những nơi khác trong cơ thể.

Cơn đau thường xuất hiện ở phía bên phải và có thể đến rồi đi khiến người ta dễ bỏ qua và cho rằng đó là đau cơ. Bác sĩ Kubes nói thêm rằng nhiều bệnh nhân cho rằng nguyên nhân là do tập thể dục hoặc tư thế, đặc biệt nếu họ vốn khỏe mạnh và năng động.

Nhiều người bỏ qua một số triệu chứng ban đầu của ung thư gan do tính chất không rõ ràng của nó. Ngoài đau vai, theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), một số triệu chứng phổ biến có thể bao gồm: Vàng da, mất cảm giác thèm ăn, giảm cân mà không cần cố gắng, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không khỏe nói chung hoặc có các triệu chứng giống cúm, có khối u ở bên phải bụng, đau ở phía trên bên phải bụng, khó tiêu...

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên bất cứ ai nhận thấy khối u ở bụng, giảm cân nhiều mà không rõ nguyên nhân hoặc có các triệu chứng ung thư gan trở nặng hoặc không thuyên giảm sau 2 tuần nên đến gặp bác sĩ đa khoa.

Có nhiều cách để phòng ngừa ung thư gan như duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và bảo vệ bản thân khỏi các bệnh viêm gan đều có thể giúp giảm nguy cơ. Việc lắng nghe cơ thể và không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường là vô cùng quan trọng.