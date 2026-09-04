5 bữa sáng đủ chất giúp học sinh học tập trung hơn trong năm học mới

Bữa sáng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất và tối ưu hóa việc hấp thu dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ nạp thêm vitamin, khoáng chất và chất xơ cho một ngày học tập.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để bắt đầu ngày mới, cần cung cấp năng lượng đầy đủ đảm bảo để cơ thể hoạt động cả ngày. Vậy nên bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa một bữa ăn sáng đầy đủ với việc tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và giải quyết vấn đề, giúp học sinh dễ dàng thực hiện tốt các nhiệm vụ ở trường học.

Một bữa sáng lý tưởng cho lứa tuổi học sinh cần có sự kết hợp hài hòa giữa carbohydrate phức hợp, protein (chất đạm), chất xơ và chất béo tốt để cung cấp năng lượng bền bỉ. Dưới đây là những gợi ý bữa sáng giàu dinh dưỡng, dễ chế biến mà cha mẹ có thể tham khảo thực hiện cho con khi bước vào năm học mới:

1. Trứng luộc hoặc ốp-la ăn kèm bánh mì nguyên cám

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng choline - một dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ trí nhớ và hoạt động của hệ thần kinh. Kết hợp 1 - 2 quả trứng ốp-la với một lát bánh mì nguyên cám (hoặc bánh mì ngũ cốc) và vài lát dưa chuột, cà chua sẽ mang lại cảm giác no lâu, giải phóng năng lượng từ từ và không gây cảm giác nặng bụng khi trẻ tới trường.

Duy trì thói quen ăn sáng hằng ngày giúp trẻ hình thành lối sống lành mạnh, tạo năng lượng tích cực học tập. Ảnh minh họa AI.

2. Bữa sáng với cháo yến mạch thịt nạc nấu bí đỏ

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan giúp ổn định đường huyết, trong khi thịt nạc cung cấp đạm và sắt để phòng ngừa thiếu máu, giảm mệt mỏi. Nấu nhanh yến mạch cán vỡ cùng thịt nạc xay và một chút bí đỏ thái nhỏ tạo nên món cháo ấm bụng, dễ tiêu hóa, phù hợp cho những buổi sáng se lạnh đầu năm học.

3. Bánh mì kẹp ức gà xé và rau củ tươi

Thay vì các loại thịt nguội hay xúc xích chế biến sẵn chứa nhiều muối và chất bảo quản, phụ huynh có thể chuẩn bị sẵn ức gà luộc xé sợi từ tối hôm trước. Buổi sáng, chỉ cần kẹp gà cùng bánh mì, xà lách, dưa leo và một ít sốt mè rang để có một bữa sáng vừa thanh nhẹ, vừa dồi dào dinh dưỡng cho con tới lớp.

4. Khoai lang hấp ăn kèm sữa đậu nành không đường và trứng luộc

Khoai lang là nguồn carbohydrate phức hợp lành mạnh, giàu chất xơ và vitamin A tốt cho thị lực. Một củ khoai lang hấp cỡ vừa kết hợp cùng một quả trứng luộc và một ly sữa đậu nành (hoặc sữa tươi tiệt trùng ít đường) tạo thành bữa sáng giản dị nhưng đáp ứng nhu cầu vi chất cho một buổi sáng học tập hiệu quả.

5. Sữa chua không đường trộn yến mạch và chuối chín

Đối với những ngày bận rộn cần chuẩn bị nhanh gọn, một bát sữa chua trộn cùng 2 - 3 thìa yến mạch ăn liền, nửa quả chuối chín và một ít hạt điều (hoặc hạnh nhân) là lựa chọn tối ưu. Món ăn này cung cấp lợi khuẩn tốt cho đường ruột, kali giúp giảm căng thẳng và nguồn năng lượng giúp tinh thần tỉnh táo khi đến lớp.

Bữa sáng của trẻ cần có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ, các vitamin và khoáng chất. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, phụ huynh nên khuyến khích con uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy để kích hoạt hệ tiêu hóa. Bố trí thời gian ăn sáng trước giờ vào lớp ít nhất 30 phút cũng giúp cơ thể kịp chuyển hóa thức ăn, sẵn sàng tinh thần hứng khởi học tập.