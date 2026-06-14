Vị thuốc dưỡng gan, bổ cho tim mạch, nhiều người không biết vẫn hay vứt bỏ

Giúp hệ tiết niệu khỏe mạnh

Chiết xuất râu ngô có thể hoạt động như một chất lợi tiểu mạnh, giúp bạn đi tiểu nhiều hơn. Lưu lượng nước tiểu tăng lên có thể ngăn ngừa sự tích tụ vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) và nhiễm trùng bàng quang.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đôi khi khuyên dùng chiết xuất hoặc trà râu ngô cho trẻ em bị đái dầm và người lớn bị tiểu không tự chủ. Râu ngô cũng có thể ngăn ngừa sỏi thận và bảo vệ thận khỏi tổn thương do một số loại thuốc hoặc phương pháp điều trị ung thư gây ra.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan

Nước rau ngô là thức uống giải nhiệt lý tưởng giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc tố của gan, hỗ trợ hạ men gan và làm mát cơ thể từ bên trong. Những người thường xuyên bị nóng trong, hay bị nổi mụn nhọt, mề đay, mẩn ngứa hoặc rôm sảy vào mùa hè sẽ thấy tình trạng da dẻ cải thiện rõ rệt sau một thời gian sử dụng điều độ.

Chiết xuất râu ngô có thể hoạt động như một chất lợi tiểu mạnh, giúp bạn đi tiểu nhiều hơn.

Chống viêm

Sắc tố thực vật hay flavonoid tạo nên màu xanh lục nhạt, vàng, nâu hoặc đỏ cho râu ngô cũng là một chất chống oxy hóa. Trên thực tế, râu ngô có giá trị chống oxy hóa tương đương với vitamin C. Chất chống oxy hóa chống lại chứng viêm và tác động của lão hóa, cũng như các bệnh như ung thư và tiểu đường.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, dịch chiết từ rau ngô có khả năng kích thích cơ thể tăng cường tiết ra insulin, một hormone cốt lõi giúp điều hòa đường huyết. Chính vì vậy, đây được xem là một liệu pháp tự nhiên tuyệt vời, hỗ trợ đắc lực cho những bệnh nhân đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 ổn định chỉ số của mình.

Hạ huyết áp tự nhiên và bảo vệ tim mạch

Nhờ tác dụng lợi tiểu mạnh, nước rau ngô giúp cơ thể đào thải lượng muối (natri) dư thừa ra ngoài, từ đó làm giảm áp lực dòng máu lên thành mạch. Đối với những người bị cao huyết áp, việc uống nước rau ngô thường xuyên là một cách an toàn và tự nhiên để ổn định huyết áp, giảm gánh nặng cho hệ tim mạch mà không lo tác dụng phụ.

Hỗ trợ giảm cân và tiêu mỡ thừa hiệu quả

Nếu bạn đang lên kế hoạch giữ dáng, nước rau ngô là một sự bổ sung hoàn hảo vì chúng chứa cực kỳ ít calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Thức uống này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đào thải lượng nước tích tụ ngoài màng tế bào và mỡ thừa ra khỏi cơ thể, mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn hơn.

Chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa flavonoid trong rau ngô hoạt động như một tấm lá chắn bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, các dưỡng chất này còn kích thích hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng để phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.