Bé trai 12 tuổi nhổ trụi từng mảng tóc vì áp lực ôn thi

Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, thông tin ca bệnh ngày 14/9. Sau hai tháng điều trị tâm lý chuyên sâu, bệnh nhi kiểm soát tốt cơn thôi thúc nhổ tóc, đồng thời giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cùng các biểu hiện lo âu đi kèm.

Trước đó, người cha phát hiện trên đầu con trai xuất hiện nhiều mảng khuyết tóc loang lổ. Ông từng cắt sát chân tóc để ngăn cản nhưng cậu bé vẫn tiếp tục tìm cách giật những sợi tóc ngắn.

Khám lâm sàng và đánh giá tâm lý cho thấy bệnh nhi rơi vào trạng thái căng thẳng vượt ngưỡng, không thể tự chủ hành vi. Bác sĩ xác định em mắc hội chứng rối loạn nhổ tóc (Trichotillomania) thuộc nhóm bệnh ám ảnh cưỡng chế.

Hội chứng này khiến người bệnh thôi thúc giật tóc liên tục nhằm xoa dịu cảm giác bứt rứt, lo âu trong chốc lát. Tuy nhiên, sự thỏa mãn ngắn ngủi nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi ân hận, tự ti, rồi lại kích hoạt chu kỳ nhổ tóc kế tiếp.

Biểu hiện điển hình của bệnh gồm các mảng da đầu khuyết tóc nham nhở, sợi tóc dài ngắn không đều nhưng nền da không để lại sẹo. Nhiều người thực hiện việc này trong vô thức lúc căng thẳng, thậm chí chọn nhổ từng sợi tóc cố định.

Bệnh thường khởi phát ở lứa tuổi 12-13, dễ tấn công trẻ chịu áp lực thi cử, mâu thuẫn gia đình hoặc mang sẵn nền tảng trầm cảm, tăng động giảm chú ý.

Bệnh nhi nhổ tóc khiến cả mảng đầu trắng, dù đã được cắt ngắn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Nếu gia đình bỏ qua, hành vi giật tóc kéo dài dễ gây trầy xước, nhiễm trùng da đầu và biến chứng thành chứng mặc cảm xã hội. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp nuốt tóc sau khi nhổ, khiến tóc kết thành búi nghẽn dạ dày, đe dọa tắc ruột và buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Chung khuyến cáo phụ huynh không coi các hành động lặp lại như nhổ tóc, cắn móng tay hay cào xước da đơn thuần là tật nghịch ngợm của con trẻ. Khi thấy trẻ thực hiện liên tục kèm dấu hiệu mất ngủ, cáu gắt, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở sức khỏe tâm thần thăm khám. Gia đình tuyệt đối không mắng mỏ hay gây áp lực, thay vào đó nên đồng hành, lắng nghe để cùng con gỡ bỏ nguyên nhân gốc rễ gây căng thẳng.