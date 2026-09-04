Uống thuốc bắc không rõ nguồn gốc, người đàn ông 61 tuổi tổn thương gan nặng

Men gan tăng hơn 30 lần

Ông H.Q.M (61 tuổi, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và đang duy trì điều trị đều đặn. Hằng ngày, ông có thói quen uống khoảng 50 ml rượu. Gia đình không ghi nhận người thân mắc bệnh xơ gan hay ung thư gan.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, ông M. xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm theo ợ nóng. Nghĩ mình mắc bệnh dạ dày, ông tự tìm hiểu và mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc về sử dụng.

Sau 6 tuần uống thuốc, ông M. thấy mệt mỏi, ăn uống kém, nhanh chóng kiệt sức khi vận động, xuất hiện vàng mắt, vàng da và nước tiểu vàng sẫm. Trong khi đó, tình trạng đau dạ dày vẫn không cải thiện. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ số men gan AST lên tới 1.121 U/L, ALT 1.287 U/L, cao hơn 30 lần giới hạn trên của mức bình thường.

Tự mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc để chữa đau dạ dày, người đàn ông 61 tuổi bị tổn thương gan cấp, men gan tăng hơn 30 lần

Sau khi khai thác kỹ quá trình sử dụng thuốc và loại trừ các nguyên nhân gây viêm gan khác, các bác sĩ xác định ông M. bị tổn thương gan cấp nghiêm trọng, nhiều khả năng liên quan đến việc sử dụng thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Ông được nhập viện điều trị tại khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa Viêm gan cho biết, trường hợp của ông M. may mắn được phát hiện kịp thời. Sau gần 20 ngày điều trị, các chỉ số men gan đã cải thiện rõ rệt: AST từ 1.121 U/L giảm còn 78 U/L, ALT từ 1.287 giảm còn 128 U/L. Sức khỏe của người bệnh dần ổn định.

Cẩn trọng với thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Theo BS Trần Minh Quân, các sản phẩm thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số sản phẩm có thể chứa các thành phần không được công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc các chất có khả năng gây độc cho gan.

Tổn thương gan liên quan đến thuốc hoặc thảo dược có thể diễn biến âm thầm, các triệu chứng có thể chưa rõ trong giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải sau khi sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hay các sản phẩm thảo dược, người dân cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra chức năng gan.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc, đặc biệt không sử dụng theo lời truyền miệng hoặc tự kết hợp với thuốc đang được bác sĩ kê đơn. Việc sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc cần được thăm khám, tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế, không tự ý dùng để thay thế các phương pháp điều trị đã được chỉ định.