Suýt mất mạng sau khi uống thuốc phá thai theo đơn của phòng khám tư

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 13/1 thông tin bệnh nhân 36 tuổi, ở Hà Nội, được đưa tới Khoa Sản trong tình trạng choáng, mất máu nghiêm trọng vì tự ý dùng thuốc phá thai.

Người bệnh cho biết chị có thai ngoài ý muốn khoảng 5 tuần. Khi đến khám tại một cơ sở tư nhân, chị được siêu âm và kê đơn thuốc phá thai. Tuy nhiên, sau khi uống, chị đau bụng và ra máu nhiều, chảy ồ ạt "như đi vệ sinh". Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, mặt mũi tối sầm, vã mồ hôi, chân tay lạnh, tiêu chảy và nhiều lần mất ý thức thoáng qua, phải gọi người nhà chở đến viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sốc mất máu điển hình, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, kèm theo đại tiểu tiện không tự chủ nên lập tức hồi sức, truyền máu khẩn, kết hợp hút buồng tử cung để lấy tổ chức thai còn sót. Đây chính là nguyên nhân khiến tử cung không co hồi tốt, dẫn đến băng huyết kéo dài và không thể tự cầm.

Sau khi được can thiệp kịp thời, huyết động ổn định dần, lượng máu mất được kiểm soát và bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi sức khỏe sau khi cấp cứu. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, đây là trường hợp băng huyết do phá thai bằng thuốc, luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà. Thuốc làm bong thai ra khỏi thành tử cung, tuy nhiên nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, kéo dài và nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu người bệnh đến muộn, tình trạng có thể tiến triển thành rối loạn đông máu và tử vong.

Bác sĩ Thu Hà nhấn mạnh phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu. Người bệnh sau khi dùng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt... Trong trường hợp này, bệnh nhân còn trẻ và không có bệnh nền, nên sức chịu đựng tốt, nếu là người lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh nền, nguy cơ tử vong sẽ cao hơn.