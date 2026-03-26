Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

Giá trị dinh dưỡng của mướp đắng

Mướp đắng là loại cây leo phổ biến ở vùng nhiệt đới, loại quả này chứa nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C, vitamin A, chất xơ, cùng các khoáng chất như sắt, kali, magie, kẽm… Nhờ vậy, mướp đắng được đánh giá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nếu sử dụng hợp lý.

Những lợi ích đáng chú ý

Khi dùng với lượng phù hợp, nước mướp đắng có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe:

Thanh nhiệt, giải độc: Giúp làm mát cơ thể, giảm cảm giác nóng trong.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số hoạt chất như charantin và polypeptide-P có thể góp phần điều hòa lượng đường trong máu.

Tăng cường miễn dịch: Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

Nước mướp đắng được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết

Hỗ trợ tiêu hóa: Có thể giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Làm đẹp da: Một số hợp chất có khả năng kháng viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

Bảo vệ gan, giảm mỡ máu: Nhờ đặc tính chống oxy hóa, mướp đắng có thể hỗ trợ chức năng gan và góp phần giảm cholesterol xấu.

Hỗ trợ giảm cân: Ít calo, giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức.

Ngoài ra, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất mướp đắng có tiềm năng ức chế tế bào ung thư. Tuy nhiên, các kết quả này vẫn cần được kiểm chứng thêm trên cơ thể người.

Dù có nhiều lợi ích, việc uống nước mướp đắng quá thường xuyên hoặc sử dụng với liều lượng lớn có thể gây tác dụng ngược. Nguyên nhân là do mướp đắng có tính hàn, tác động mạnh đến đường huyết và hệ tiêu hóa.

Một số rủi ro có thể gặp phải

Rối loạn tiêu hóa: Gây đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy, đặc biệt ở người có dạ dày yếu.

Hạ đường huyết: Có thể xảy ra khi dùng nhiều hoặc kết hợp với thuốc điều trị tiểu đường.

Ảnh hưởng đến thai kỳ: Một số thành phần trong mướp đắng có thể gây co thắt tử cung.

Nguy cơ thiếu máu nhẹ: Nếu sử dụng kéo dài với liều cao.

Sử dụng thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên uống nước mướp đắng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 150-200 ml. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt tránh uống khi đói hoặc vào buổi tối để hạn chế ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Những đối tượng cần thận trọng

Một số nhóm người nên hạn chế hoặc không sử dụng nước mướp đắng, bao gồm:

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú

Người huyết áp thấp

Người có đường huyết thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị tiểu đường

Người mắc bệnh dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích

Người có cơ địa lạnh, dễ bị lạnh bụng

Cách chế biến an toàn

Nước mướp đắng có thể được chế biến theo nhiều cách như ép tươi hoặc pha trà từ mướp đắng khô. Khi dùng tươi, nên ngâm nước muối và rửa sạch để giảm vị đắng, có thể kết hợp thêm mật ong hoặc trái cây như táo, chanh để dễ uống hơn. Với dạng khô, mướp đắng có thể hãm như trà, vừa tiện bảo quản vừa dịu hơn cho hệ tiêu hóa.