Tuyệt chiêu làm cơm chiên thập cẩm hạt tơi óng vàng, thơm lừng bùi ngậy cả nhà đều mê

Cơm chiên thập cẩm là món ăn quen thuộc, kết hợp hài hòa giữa tinh bột, đạm và rau củ rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, nhiều người khi làm tại nhà thường gặp tình trạng cơm bị vón cục, bết dính, ngấm nhiều dầu mỡ hoặc rau củ tiết nước làm cơm bị mềm nhão.

Nguyên liệu và gia vị chuẩn bị (cho 3-4 người ăn)

Cơm nguội: 3 bát (nên dùng cơm nấu hơi khô một chút, để tủ lạnh qua đêm cho hạt cơm săn lại).

Trứng gà: 2–3 quả (tách lấy lòng đỏ để trộn cơm, lòng trắng dùng xào riêng).

Lạp xưởng / Giò lụa / Xúc xích: 100g (thái hạt lựu).

Tôm tươi hoặc thịt xá xíu: 100g (thái hạt lựu).

Rau củ phối màu: 50g cà rốt, 50g đậu Hà Lan, 50g ngô ngọt (tất cả thái hạt lựu).

Hành lá, hành khô, tỏi: Băm nhỏ.

Gia vị: 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê nước mắm ngon, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa canh dầu màu điều (hoặc mỡ lợn).

Quy trình 5 bước làm cơm chiên thập cẩm hạt tơi săn, vàng óng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu và áo lòng đỏ trứng vào cơm

Dùng tay đeo găng bóp nhẹ cho các hạt cơm nguội tơi rời ra. Cho 2 lòng đỏ trứng gà cùng 1 thìa cà phê dầu màu điều vào tô cơm, trộn đều nhẹ tay. Lòng đỏ trứng sẽ bọc một lớp màng mỏng quanh từng hạt cơm, giúp cơm khi chiên vừa có màu vàng óng đẹp mắt vừa không bị bết dính.

Thao tác áo lòng đỏ trứng vào cơm nguội giúp hạt cơm khi chiên có màu vàng kim tơi xốp.

Đun sôi nồi nước nhỏ có chút muối, chần nhanh cà rốt, đậu Hà Lan, ngô ngọt trong 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá để giữ màu tươi và độ giòn.

Bước 2: Xào chín tới các nguyên liệu nhân thập cẩm

Đun nóng chảo với 1 thìa canh dầu ăn, phi thơm 1/2 lượng hành tỏi băm. Cho lạp xưởng, tôm/thịt xá xíu và rau củ đã ráo nước vào đảo nhanh trên lửa lớn trong 2 phút. Nêm 1/2 thìa cà phê hạt nêm cho vừa vị rồi trút ra đĩa riêng.

Lưu ý: Không xào nhân quá lâu khiến rau củ tiết nước làm ảnh hưởng đến độ tơi của cơm sau này.

Bước 3: Chiên cơm trên lửa lớn đến khi hạt cơm tơi săn

Sử dụng chảo sâu lòng hoặc chảo chống dính dày. Đun thật nóng chảo, cho 1.5 thìa canh mỡ lợn (hoặc dầu ăn) vào phi thơm phần hành tỏi băm còn lại. Trút toàn bộ tô cơm đã áo trứng vào chảo. Điều chỉnh lửa ở mức trung bình lớn đến lớn, dùng xẻng đảo và miết nhẹ cơm đều tay liên tục.

Đảo cơm liên tục trên lửa lớn giúp hơi nước thoát nhanh và hạt cơm săn chắc.

Khi nhiệt độ cao làm hơi nước bốc đi, hạt cơm sẽ dần khô lại, màng trứng chín bao bọc tạo nên màu vàng kim óng ả và hạt cơm tơi xốp nhảy múa trên mặt chảo.

Bước 4: Hòa quyện nhân thập cẩm và nêm nếm gia vị

Khi hạt cơm đã đạt độ săn tơi mong muốn, trút toàn bộ đĩa nhân thập cẩm đã xào ở bước 2 vào chảo cơm.

Rưới 1 thìa canh dầu hào và 1 thìa cà phê nước mắm quanh thành chảo. Mẹo rưới quanh thành chảo giúp gia vị bốc hơi tạo mùi thơm khói (wok hei) đặc trưng.

Đảo nhanh tay liên tục trên lửa lớn trong 2–3 phút cho các nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào từng hạt cơm.

Bước 5: Hoàn thiện và trình bày đĩa cơm chiên bắt mắt

Rắc hành lá thái nhỏ và 1/3 thìa cà phê tiêu xay lên trên, đảo nhanh 5 giây rồi tắt bếp.

Trút cơm chiên ra đĩa lớn hoặc nén vào bát ô tô rồi úp ngược ra đĩa. Món ăn hoàn hảo khi ăn kèm trứng ốp la lòng đào, vài lát dưa chuột, rau mùi và chén nước tương ớt tươi.

Thành phẩm đĩa cơm chiên thập cẩm hạt tơi săn, màu sắc rực rỡ và tỏa mùi thơm bùi ngậy.

Bí quyết để cơm chiên tơi, săn và không bị nhão

Tại sao chiên cơm nóng lại bị bết dính?

Trong hạt cơm nóng chứa hàm lượng tinh bột tự do (amylose và amylopectin) đã bị hồ hóa và còn đọng nhiều hơi nước. Khi chiên trực tiếp cơm nóng ở nhiệt độ cao, tinh bột này tiết ra chất hồ dính khiến các hạt cơm bết chặt lại với nhau và ngấm hút rất nhiều dầu mỡ, dẫn đến thành phẩm bị mềm nhão và ngấy.

Mẹo "áo lòng đỏ trứng" và để lạnh cơm

Làm lạnh cơm nguội: Để cơm trong tủ lạnh qua đêm giúp độ ẩm bề mặt hạt cơm bốc hơi bớt, cấu trúc tinh bột co lại cứng cáp hơn.

Tác dụng của lòng đỏ trứng: Trộn lòng đỏ trứng trước khi chiên giúp chất béo và lecithin trong trứng tạo nên một lớp màng lipid chống thấm bao quanh từng hạt cơm. Khi gặp nhiệt độ cao của chảo, lớp trứng này chín lập tức ngắt sự kết dính giữa các hạt cơm, giúp hạt cơm rời nhau hoàn toàn, tơi săn và bùi ngậy.