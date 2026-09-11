Loại hạt giàu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng dồi dào, giúp tim khoẻ, làm kẹo ăn vừa thơm vừa giòn

Đậu phộng (lạc) là loại hạt giàu dinh dưỡng, nổi bật với protein thực vật, chất béo không bão hòa và chất xơ.

Nhờ hàm lượng chất béo và protein cao, loại hạt này cung cấp năng lượng dồi dào, giúp cơ thể duy trì hoạt động và hỗ trợ xây dựng, phục hồi các mô. Bên cạnh đó, đậu phộng còn chứa vitamin E, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như magie, phốt pho và kali.

Loại hạt này cung cấp năng lượng cao hơn bắp và đậu xanh, đồng thời giàu chất béo không bão hòa, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây cũng là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào.

Từ đậu phộng có thể chế biến nhiều món ăn trong đó dùng để làm kẹo rất ngon. Dân Việt giới thiệu công thức làm món kẹo đậu phộng giòn tan, thơm lừng như sau:

Loại hạt này cung cấp năng lượng cao hơn bắp và đậu xanh

Nguyên liệu

- Đậu sống: 200g

- Đường: 170g

- Bánh tráng: 1 cái

- Nước: 70g

- Chanh: 1/2 quả

- Bakingsoda

Cách làm:

- Cho đường + nước vào chảo đun sôi. Cho đậu phộng vào, gừng vào , nấu lửa nhỏ đến khi đường có màu cánh gián sậm, vắt chanh vào.

- Thấy đậu nổ lụp bụp, cho vào giọt đường vào chén nước thấy đường đông cứng.

- Cho một chút banking so da vào khuấy đều, tắt bếp, đổ đậu dàn đều ra bánh tráng.

- Đợi nguội và thưởng thức, miếng kẹo đậu không cứng, hạt đậu giòn tan, ngọt vừa phải.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hạt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện.