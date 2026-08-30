Thót tim vì bé 15 tháng tuổi nuốt nam châm hình trái tim

Ngày 28/8, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vừa nội soi cấp cứu, gắp thành công dị vật là một cục nam châm hình trái tim mắc trong thực quản của bé trai 15 tháng tuổi.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 26/8, bé V.M.D, 15 tháng tuổi (trú tại phường Đông Mai, Quảng Ninh) không may nuốt phải một cục nam châm hình trái tim. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cấp cứu.

Hình ảnh chụp xác định trẻ có dị vật thực quản. Ảnh: BVCC

Khoảng 23 giờ cùng ngày, trẻ được tiếp nhận tại khu vực cấp cứu. Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ xác định trẻ có dị vật thực quản.

Theo các bác sĩ, quá trình lấy dị vật gặp khó khăn do nam châm có bề mặt trơn, nằm trong thực quản, trong khi dạ dày của trẻ còn nhiều thức ăn do đã ăn uống vào buổi tối cùng ngày. Sau khoảng 30 phút thực hiện thủ thuật, ê-kíp đã gắp thành công cục nam châm ra ngoài, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Sau can thiệp, sức khỏe bé trai ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Đến nay, trẻ đã được xuất viện.

BSCKI Lê Cảnh Nhật, Khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây bệnh viện ghi nhận dấu hiệu gia tăng số trẻ nhập viện do hóc hoặc nuốt dị vật đường thở, đường tiêu hóa.

Dị vật là nam châm hình trái tim dài gần 2cm. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần để nam châm, đồ chơi có chi tiết nhỏ và những vật trẻ có thể nuốt phải ngoài tầm với. Khi cho trẻ ăn cá cần lọc kỹ xương, chia thức ăn thành miếng phù hợp; hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ và không để trẻ chạy nhảy, nô đùa hoặc mất tập trung trong khi ăn.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt, hóc dị vật, phụ huynh không nên tự ý dùng tay móc dị vật hoặc áp dụng các biện pháp xử trí không đúng cách. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời.