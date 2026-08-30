5 món ngon du khách không nên bỏ lỡ khi tới vùng đất ‘Hoa vàng trên cỏ xanh’

Đắk Lắk không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, những bãi cát dài và cảnh quan còn giữ nét hoang sơ, mà còn được nhớ đến với ẩm thực phong phú, và người dân thân thiện, chất phác.

Mắt cá ngừ đại dương

Nhắc đến đặc sản Đắk Lắk, không thể không nhắc đến món mắt cá ngừ đại dương, đây là món ăn thường được du khách tìm thưởng thức.

Mắt cá ngừ thường được hầm cùng thuốc bắc và các loại gia vị như gừng, hành tím, táo tàu, kỷ tử. Món ăn được đặt trong thố đất nung, dùng khi còn nóng.

Mắt cá ngừ đại dương được chế biến thành nhiều món nhưng món được coi là đặc sản trứ danh xứ 'Hoa vàng trên cỏ xanh' chính là món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc. Ảnh: Nhật Hà

Mỗi phần thường gồm một hoặc hai mắt cá, kích thước gần bằng chén nhỏ. Khi mở nắp thố, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm của các loại thảo mộc và gia vị.

Phần thịt quanh mắt cá mềm, béo, có độ sánh tự nhiên và không bị bở. Lớp mỡ bao quanh tạo vị béo nhưng không quá ngấy. Nước hầm có vị ngọt thanh, kết hợp với hành lá, tía tô, rau cải, tiêu và ớt xanh giúp món ăn đậm đà hơn.

Với nhiều thực khách, đây là món đặc sản khá lạ, nhất là với những người lần đầu thử mắt cá ngừ.

Bánh xèo mực, tôm, trứng

Bánh xèo được đổ tới đâu ăn tới đó nên khi bánh được đưa ra cho thực khách vẫn còn nóng. Ảnh: Nhật Hà

Bánh xèo có kích thước vừa phải, lớp vỏ mỏng, vàng và giòn. Bột được đổ trên chảo nóng, sau đó thêm giá cùng nhân.

Tùy quán, thực khách có thể chọn bánh xèo mực, tôm hoặc trứng. Mực và tôm thường được giữ nguyên con hoặc miếng lớn để giữ vị ngọt tự nhiên của hải sản. Bánh xèo trứng có vị béo, thơm và đơn giản hơn.

Một điểm đặc trưng là bánh thường được đổ tới đâu ăn tới đó. Người bán múc từng muỗng bột vào chảo, xoay đều cho bột dàn mỏng rồi cho nhân vào. Vì vậy, bánh khi đưa ra bàn vẫn nóng sốt.

Một suất bánh xèo thường đi kèm với rau sống và nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm. Ảnh: Nhật Hà

Bánh thường được cuốn cùng bánh tráng, rau sống rồi chấm nước mắm tỏi ớt chua ngọt hoặc mắm đục, còn gọi là mắm nêm, mắm cái. Vị ngọt của tôm, mực quyện với lớp vỏ bánh giòn, rau sống và nước chấm khiến món ăn đậm đà, tròn vị.

Bánh bèo nóng

Bánh bèo nóng được làm từ bột gạo, hấp trong những chiếc chén nhỏ. Bánh sau khi chín được rắc thêm thịt ruốc/chà bông, mỡ hành hoặc bánh mì chiên giòn.

Phần bánh mềm, có vị thơm nhẹ của gạo. Khi ăn, thực khách chan hoặc chấm cùng nước mắm chua ngọt.

Món ăn có cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng cần nhiều công đoạn, từ ngâm gạo, xay bột …

Bánh ít lá gai, bánh bèo nóng và bánh canh lá hẹ. Ảnh: Nhật Hà

Bánh canh hẹ

Bánh canh hẹ gây ấn tượng ngay từ phần nhìn bởi lớp hẹ xanh phủ kín mặt tô.

Nước dùng thường được nấu từ xương lợn hoặc xương cá, tạo vị ngọt tự nhiên. Sợi bánh canh làm từ bột gạo, mềm và mịn, được cho vào tô cùng nước dùng nóng.

Điểm nhấn của món ăn là lượng hẹ thái nhỏ được rắc phủ trên mặt. Hẹ có mùi thơm đặc trưng, khi hòa cùng nước dùng nóng, khiến thực khách chẳng thể rời mắt.

Tùy quán, bánh canh có thể ăn cùng thịt lợn, tôm, mực, cua hoặc trứng cút. Một số nơi phục vụ thêm giá, hành, mùi tàu và các loại gia vị như hành phi, tỏi phi, tiêu, nước mắm.

Một tô bánh canh hẹ nóng, nhiều hẹ và nước dùng thanh là lựa chọn cho nhiều du khách khi khám phá ẩm thực địa phương.

Bánh hỏi lòng heo

Nếu mắt cá ngừ gây chú ý bởi nguyên liệu đặc biệt, bánh hỏi lòng heo lại hấp dẫn nhờ sự kết hợp của những thành phẩm quen thuộc.

Bánh hỏi được làm từ bột gạo, tạo thành những sợi nhỏ, mềm. Bánh thường được phết dầu hẹ để tăng độ thơm, ăn cùng lòng lợn/heo luộc, thịt luộc hoặc các phần nội tạng luộc thái vừa ăn.

Một suất bánh hỏi lòng heo luôn đi kèm một tô cháo lòng nóng hổi, loãng vừa phải. Ảnh: Nhật Hà

Một phần bánh hỏi lòng heo thường có thêm bánh đa, rau sống, dưa leo/dưa chuột, giá đỗ và nước chấm. Khi ăn, thực khách kết hợp bánh hỏi với lòng heo và rau sống rồi chấm nước mắm tỏi ớt, chanh.

Các nguyên liệu không xa lạ nhưng được kết hợp theo cách của người địa phương vẫn khiến nhiều du khách tò mò và tìm thưởng thức khi tới vùng đất này.

Gia đình chị Phạm Thu Hà check-in tại tháp Nghinh Phong - biểu tượng đón gió của Phú Yên. Ảnh: NVCC

Chị Phạm Thu Hà (Hà Nội), một du khách vừa có chuyến đi xuyên Việt, đã trải nghiệm ẩm thực Phú Yên, cho biết chị ấn tượng không chỉ với món ăn mà còn với người bán. Theo chị, các hàng ăn, kể cả quán vỉa hè, người bán đều nhiệt tình. Có thói quen bắt chuyện khi đi du lịch, chị thường được người dân kể về cuộc sống cũng như cách họ làm món ăn.

“Những nơi tôi đã đi qua thì tôi ấn tượng Phú Yên nhất”, chị Hà chia sẻ.

Chị Nguyễn Bảo An (Hà Nội) chia sẻ, ẩm thực Phú Yên có cách chế biến không quá cầu kỳ, ở đây chú trọng giữ vị tươi ngon, nguyên bản của nguyên liệu. Ngay khi thử món đầu tiên là bánh xèo tôm, mực, chị đã ấn tượng với hương vị của món ăn.

"Tôi nhất định sẽ quay trở lại Phú Yên vào ngày gần nhất, bởi Phú Yên không chỉ hấp dẫn tôi bằng khung cảnh hoang sơ, những bãi biển xanh ngắt, ẩm thực đa dạng, mà còn bởi người dân xứ 'Hoa vàng trên cỏ xanh' quá đỗi thân thiện, và tốt bụng", chị An nói.